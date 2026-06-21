In de deze Opel breng je je kinderen vliegend naar school

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Opel bouwt een rallyversie van de Mokka GSE en die voldoet aan alle eisen voor een Nederlands kenteken. Met zijn volledig gestripte interieur, rolkooi, kuipstoelen en Speedline racevelgen lijkt de eRally5 misschien ongeschikt voor dagelijkse inzetbaarheid, maar het kan en mág wel.





De Opel Mokka GSE eRally5 kost twee keer zoveel als een reguliere Mokka GSE, maar daar krijg je wel wat voor terug. Zo bestaat de opbouw van een rallywagen grotendeels uit handwerk. Denk aan het verwijderen van het interieur, het plaatsen van de rolkooi, sportstoelen, brandblusser en voor de eRally5 uniek dashboard en stuur. Op het dak zit een heuse ‘roofscoop’ zoals je ook op vele tonnen kostende supercars met middenmotor vindt. Alleen is de Opel-roofscoop niet bedoeld om zuurstof naar een V12 te leiden, maar frisse lucht richting inzittenden. Dat zijn er hooguit twee, want de eRally5 heeft géén achterbank.

Stuur vol knoppen

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Een touchscreen is absent, dat laat zich toch niet bedienen met vuurvaste handschoenen. In plaats daarvan krijg je een onweerstaanbaar gaaf stuur vol knopjes voor de belangrijkste functies. De grote stang naast dat stuur is niet om een sequentiële versnellingsbak te bedienen zoals bij sommige rallyauto's op benzine, maar functioneert als hydraulische handrem op de achterwielen zodat je sneller scherpe bochten kunt ronden.

Klimmen langs de kooi

Instappen is niet voor iedereen weggelegd, je moet aardig lenig zijn om vanuit stilstand eerst je rechterbeen over een dwarsverbinding van de rolkooi te slingeren, om je daarna achterwaarts in de Mokka GSE Rally te laten zakken. Vervolgens zit je in diepe kuipstoelen waarvan je de hoeveelheid zijdelingse steun bijna in Newtonmeters kunt uitdrukken. De gordel is een vijfpunts-exemplaar van Sparco, dat ook de stoelen levert.

Gewoon op kenteken

Voor een Opel Mokka GSE eRally5 betaal je 67.900 exclusief BTW. Het enige in Nederland geleverde exemplaar (zie foto hierboven) staat in de boeken voor 89.138 euro inclusief btw, maar die is dan ook voorzien van wat opties. Je koopt de Rally-Mokka direct bij de Stellantis Motorsport Racing Shop in Frankrijk en mag er vervolgens zelf mee langs de Nederlandse RDW, die er in verband met typegoedkeuring een kenteken aan móet hangen.

Als je de auto afgeleverd krijgt is deze altijd volledig wit gespoten. Dat zouden wij in combinatie met de witte 8 x 18 Speedline velgen zeker zo laten, maar de meeste exemplaren worden heftig bestickerd. En daarna ingezet in de ADAC Opel GSE Rally Cup, maar dat hoeft dus niet.

Vind je zo’n rally-auto nou toch wat te extreem, dan verkoopt de Opeldealer je graag een ‘gewone’ Mokka GSE. Die kost de helft (43.999 euro) en heeft net zoveel vermogen (281 pk) en koppel (345 Nm) als de eRally5, maar vliegt niet zo makkelijk als zijn heftigere broertje.