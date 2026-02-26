TEST: je verwacht het niet, maar dit is de leukste Opel van 2026

Tests

Bij de introductie van de Mokka GSe pocht Opel maar wat graag met de rallygenen van deze elektrische SUV. We waren sceptisch over zijn sportieve prestaties, maar het lichte wantrouwen bleek volledig ongegrond.

De GSe-traditie van Opel gaat terug tot de jaren zeventig, met sportieve versies van modellen als de Commodore en Monza. De toevoeging GSe stond destijds voor Grand Sport Einspritzung, een aanduiding voor krachtiger motoren met brandstofinjectie en een dynamisch rijgedrag. Deze modellen combineerden comfort met serieuze prestaties en stonden symbool voor Opels ambitie om sportiviteit bereikbaar te maken.

De laatste jaren lagen de letters GSe stof te happen, tot Opel het in 2023 nieuw leven inblies als Grand Sport electric. Dat is best risicovol, want je associeert elektrische auto's niet meteen met sportiviteit en betaalbaar rijplezier.

Verschillen met gewone Opel Mokka

Dat het navigatiesysteem ons naar de toegangspoort van het Circuito del Jarama bij Madrid leidt, laat zien dat Opel het bloedserieus meent. Het regent pijpenstelen op deze winterse ochtend, maar niemand lijkt zich eraan te storen. In Rüsselsheim waait weer een sportieve wind, die boodschap draagt Opel maar al te graag uit.

Aan het uiterlijk van de Mokka GSe verraden kleine dingen dat-ie afwijkt van de bravere modellen. Bredere dorpels, zwarte accenten rond de grille en forse 20-inch wielen met geel gespoten remklauwen maken de brave SUV iets wilder. Radicale veranderingen zijn het niet, die bewaarden de technici voor het gedeelte dat je niet ziet.

Om de verwachtingen waar te maken die het beroemde GSe-label nu eenmaal schept, kreeg de Mokka niet simpelweg een krachtiger motor. Het onderstel en de besturing werden flink aangepakt, de Mokka kreeg grote remmen met 380-mm-schijven en aan de vooras werd een torsen-lamellen-sperdifferentieel geschroefd. Het vermogen steeg van 156 naar 281 pk, het koppel is 345 Nm.

Net als de GSe Rally

Ondanks de regen, is het circuit de uitgelezen plek om de Mokka GSe tot het uiterste te dwingen. Dus: stroompedaal vloeren en gaan. De indrukwekkende 20-inch wielen met speciaal voor EV's ontworpen Michelin Pilot Sport-banden zoeken kort naar grip en dan schiet de Mokka het asfalt op. Als we remmen voor de eerste bocht, blijken de remmen van autosportspecialist Alcon krachtig en goed doseerbaar. Vertragen doe je in de Sport-stand altijd met het rempedaal; de terugwinning van de remenergie staat volledig uit en dus is het niet genoeg om je rechtervoet op te tillen.

Inmiddels hebben we vele bochtencombinaties van het voormalige Formule-1-circuit achter de rug en zijn we verrast hoezeer de 1672 kilo wegende Mokka zich hier thuis voelt. We kiezen de ideale lijn via de directe en op een fijne manier zware besturing, vervolgens stelt het sperdifferentieel ons in staat om heel hard de bocht uit te knallen.

Vervolgens bewegen we het rechterpedaal helemaal naar de bodem. Het betrouwbare, dynamische weggedrag wekt snel vertrouwen; telkens voeren we de snelheid wat op en blijft de Opel goed beheersbaar. Zelfs een beetje overstuur is toegestaan, maar uiteindelijk maant het ESP tot kalmte. Opel benadrukt graag de nauwe verwantschap met de Mokka GSe Rally, waarmee het productiemodel de hoogvoltcomponenten deelt.

Compromisloos

Terwijl de slagregen overgaat in een miezerbui en we nog een laatste snelle circuitronde doen, valt ons pas op hoe fijn de zithouding is. De GSe Performance-stoelen zijn comfortabel en omsluiten je lichaam nauw. Dat is enerzijds fijn, maar confronteert je genadeloos met je overtollige kerstkilo's. De stoelen en portieren zijn bekleed met alcantara en de GSe heeft aluminium sportpedalen.

De forse 20-inch lichtmetalen wielen in de maat 225/40 R20 zorgen voor een stevig afrolcomfort; dat hoort nu eenmaal bij sportieve auto's. Ook de 10 millimeter verlaagde carrosserie en de met 48 procent toegenomen dwarsstabiliteit zijn gericht op dynamiek en minder op dagelijks comfort. De krachtigste Mokka is geen auto voor compromissen. En dat is weleens leuk bij al die eenvormige EV's waarin we rijden.

Prijs Opel Mokka GSe

Een meeslepende rijbeleving staat centraal, een imposante actieradius wat minder. En dus krijgt de GSE, net als de conventionele Mokka Electric, een relatief kleine en lichte 54 kWh-batterij. Volgens de officiële normen moet hij daarmee 336 kilometer halen, wat 67 kilometer minder is dan de gewone elektrische Mokka. Dat is al niet veel. Maar wie regelmatig in de opgegeven 5,9 seconden naar 100 km/h sprint of het niet kan laten om in Duitsland de topsnelheid van 200 km/h ten volle te benutten, moet rekenen op een alarmerend snel slinkende actieradius.

Opel wist de basisprijs met 43.999 euro verrassend laag te houden. Ook de uitrusting is op peil, behalve de zwarte motorkap valt er nauwelijks iets aan te vinken op de optielijst.

Conclusie

Je moet maar durven: uitgerekend een elektrische SUV moet Opel weer op de sportieve kaart zetten. Maar de Mokka GSE rijdt verrassend sportief, dankzij zijn krachtige aandrijving en zijn lichtvoetige, dynamische rijeigenschappen. Duidelijk minpunt is de bescheiden actieradius.