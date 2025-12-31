Van Insignia tot Mokka: Opel’s veelzijdigheid leeft voort op de tweedehandsmarkt

Nieuws

De populariteit van Opel is de laatste twee decennia behoorlijk geslonken. Veel mensen shoppen tegenwoordig ergens anders als ze een auto willen kopen. Toch heeft het merk nog allerlei lekkers te bieden. En dan bedoelen we niet alleen de Astra en Corsa. Lees verder om drie occasions van Opel te bekijken die de moeite waard zijn om aan te schaffen.

Opel Insignia

Bij Opel is tegenwoordig geen traditionele stationwagon of sedan meer te vinden. Bijna alle modellen, behalve natuurlijk de immer populaire Astra en Corsa, zijn een crossover of SUV. De laatste ‘gewone’ grote gezinsauto van het Duitse merk was de Insignia, die in 2022 uit het gamma verdween.

De Insignia maakt zijn debuut in 2008 en is aanvankelijk verkrijgbaar als vierdeurs sedan en vijfdeurs liftback, een jaar later wordt het aanbod uitgebreid met de praktische Sports Tourer – een stationwagon. Opel schrapt de sedan voor de tweede generatie en doopt de sluik gelijnde liftback om tot Grand Sport, duidend op zijn ietwat sportieve karakter.

De Insignia staat bekend als een volwassen en solide cruiser die vooral op lange afstanden goed tot zijn recht komt. Dankzij zuinige motoren en relatief lage gebruikskosten kan het een erg interessante gebruikte auto zijn. De Insignia is over twee generaties geleverd met een gezonde variatie aan benzine- en dieselmotoren, waarvan het vermogen tussen de 115 en 260 pk ligt.

De krachtigste motoren zijn te vinden in uitvoeringen van de sportieve variant, namelijk OPC en GSi. Deze (en sommige andere) uitvoeringen zijn standaard of optioneel geleverd met vierwielaandrijving. Prijzen van een tweedehands Opel Insignia beginnen rond de 2.000 euro. Wil je een exemplaar van de tweede generatie (2017-2022), dan betaal je minimaal 15.000 euro.

Opel Karl

Als je een gebruikte stadsauto wilt kopen, ben je bij Opel aan het juiste adres. Het merk heeft door de jaren allerhande modellen gemaakt in het A- en B-segment. Neem bijvoorbeeld de Opel Karl, die van 2015-2019 in de catalogus te vinden was.

Zoals je kunt zien was de Karl kortstondig verkrijgbaar, maar hij heeft in korte tijd toch een flinke impact gemaakt. Alleen in Nederland al ging deze praktische en compacte vierwieler bijna 40.000 keer over de toonbank. Geen wonder dat er een rijk aanbod is aan tweedehands modellen.

Je hoeft geen autokenner te zijn als je overweegt een Opel Karl occasion te kopen. Hij is namelijk maar in één uitvoering geleverd en deze wordt aangedreven door een zuinige 1.0 liter benzinemotor met 75 pk. Het is een prettige en verfijnde krachtbron waarmee je 1 op 20 kunt rijden, al blijkt in de praktijk dat je waarschijnlijk dichter bij de 1 op 18 zal zitten. Hoe dan ook blijven de gebruikskosten dankzij de compacte, efficiënte motor beperkt.

De Karl is vrij ruim voor een stadsauto, zelfs lange tieners of volwassen passen makkelijk op de achterbank. De bagageruimte is daardoor wel wat aan de kleine kant, maar voor boodschappen is er ruimte zat. En met de achterbank neergeklapt kun je meubilair of witgoed vervoeren.

Opel Mokka

Zoals gezegd is Opel tegenwoordig weg van crossovers en SUV’s. De Mokka, die sinds 2020 aan zijn tweede generatie toe is, behoort tot de populairste modellen uit deze categorie. Hij duikt voor het eerst op in 2012 en ziet er met zijn hoge daklijn en ietwat stoere, geronde vormen op dat moment nog uit als een traditionele SUV.

Vier jaar later volgt een ingrijpende facelift die zorgt voor nieuwe verlichting, bumpers, een opgefrist interieur en nieuwe motoren, evenals een nieuwe naam: de Mokka X. Nadat Opel wordt overgenomen door Stellantis neemt de Mokka een andere identiteit aan, met als gevolg een platgeslagen en modern design, een nieuwe reeks motoren en zelfs een volledig elektrische variant: de Mokka-e/Mokka Electric.

De Opel Mokka is een aantrekkelijke tweedehands auto. Het aanbod is groot en gevarieerd en de prijzen zijn schappelijk, vooral van exemplaren van de eerste generatie (2012-2020). Kies in dat geval als het even kan voor een post-facelift model (Mokka X), want die is op veel vlakken een verbetering ten opzichte van de originele lichting. Een Opel Mokka occasion van de tweede generatie hoeft niet veel geld te kosten; prijzen van occasions beginnen rond de 15.000 euro. Elektrische modellen zijn nauwelijks duurder.