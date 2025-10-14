Radicaal nieuwe Peugeot 208 krijgt actieradius tot 700 km

Nieuws

De nieuwe Peugeot 208 wordt in 2026 een van de belangrijkste modellen van moederbedrijf Stellantis. De 208 wordt het eerste model op een nieuw platform, met steer-by-wire én een enorm accupakket.

De derde generatie Peugeot 208 is de eerste auto die gebruikmaakt van een nieuw Stellantis-platform, STLA Small genaamd. Het gaat de basis vormen voor alle compacte modellen van Stellantis – van A- tot C-segment. Het vervangt de huidige CMP/e-CMP-architectuur waarop nu onder meer de Peugeot 208, Peugeot 2008 en Opel Corsa staan.

Dat Peugeot de 208 als eerste uitrust met dit platform, is geen toeval: het model behoort tot de bestverkochte auto’s van Europa. In de eerste helft van 2025 verkocht Peugeot ruim 109.000 exemplaren op ons continent. Alleen de Renault Clio en Dacia Sandero deden het nog beter.

Nieuwe Peugeot 208 alleen nog elektrisch

Hoewel het nieuwe platform ook geschikt is voor hybride aandrijflijnen, wordt de Peugeot 208 van 2026 alleen als EV geleverd. De huidige benzineversie blijft voorlopig nog in productie, zodat klanten kunnen kiezen – maar de elektrische 208 blijft herkenbaar aan de e-208-badge.

Peugeot-CEO Alain Favey benadrukt volgens het Britse Autocar dat het merk 'toegewijd is aan volledig elektrische aandrijving', maar de keuze bij de klant wil laten'.

Actieradius tot 700 km

Auto’s op het STLA Small-platform krijgen accupakketten die beginnen met 37 kWh, tot een maximum van liefst 82 kWh. De nieuwe Peugeot e-208 krijgt naar verwachting een batterij aan de bovenkant van dat bereik. Die 82 kWh is een enorme stap ten opzichte van de huidige 52 kWh. Het lijkt ons nog een hele uitdaging om zo'n batterij van een batterij in een compacte B-segmenter te krijgen. Maar als het lukt, levert dat naar onze inschatting een actieradius van tegen de 700 kilometer op.

Mogelijk ook elektrische e-208 GTi

Het vermogen blijft daarentegen vergelijkbaar met de huidige 156 pk. Aan de andere kant kan het platform kan ook veel krachtiger motoren aan. De Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo, een conceptcar die we in de zomer van 2025 konden bekijken, had zelfs 800 pk. Dat lijkt ons wat veel voor een hot hatchback waarmee je ook de openbare weg op mag, maar 400 tot 500 pk lijkt niet onmogelijk. De elektrische Renault 5 Turbo 3E heeft immers ook 540 pk. In juni gaf Peugeot al een voorproefje van een elektrische 208 GTi, maar de bijbehorende illustraties gaan nog uit van het huidige model.

Dashboard à la 3008

Het interieur van de nieuwe 208 wordt een grote sprong vooruit. De auto krijgt een geheel nieuw instrumentarium, met een rechthoekig stuur, geïnspireerd op de Peugeot Inception uit 2023 (zie artikel hieronder). Dat zou automatisch een afscheid van het inmiddels traditionele i-Cockpit betekenen.

Ook doet steer-by-wire-techniek zijn intrede – een primeur voor Stellantis. Daarnaast krijgt de 208 hetzelfde 21-inch gebogen panoramische display als de 3008, compleet met aanpasbare sneltoetsen.

Bij de afstemming van het onderstel ligt de nadruk volgens Peugeot op rijplezier, een kernwaarde van het merk. Ook de steer-by-wire-techniek moet daaraan bijdragen.

'Zeer creatief' exterieur

Binnenkort toont Peugeot als eerste voorbode van de nieuwe 208 de Polygon-concept. Volgens Peugeot-topman Favey laat die auto een 'zeer creatief' exterieur zien. Het studiemodel is vooral bedoeld om te experimenteren met design.

De productieversie van de nieuwe Peugeot 208 zal grotendeels dezelfde vormentaal krijgen als de 308, 3008 en 5008. Dat betekent een scherp gelijnde neus, smalle koplampen met verticale led-klauwen en een moderner, meer premium ogend front.

Daarnaast wordt de nieuwe 208 groter. Het model krijgt een langere wielbasis en een bredere koets. Je mag dan ook een ruimer interieur verwachten en dat is eigenlijk wel nodig ook.

Vanafprijs nieuwe Peugeot 208

De productie van de nieuwe 208 in de Spaanse fabriek in Zaragoza start eind 2026. Dit betekent dat de auto op z'n vroegst in het voorjaar van 2027 op de markt komt. Niet veel later volgen de nieuwe Opel Corsa en Peugeot 2008. Wat de vanafprijs van de nieuwe 208 wordt, is de grote vraag. De huidige Peugeot e-208 is er vanaf zo’n 35.000 euro, maar de benzineversie heb je al voor zo’n 26 mille.

Bij een vergelijkbaar prijsniveau voor de nieuwe, uitsluitend als EV verkrijgbare 208, zou de basis-208 ineens wel heel veel duurder worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat Peugeot het huidige model met benzinemotor ook nog een tijdje in productie houdt.