Vanaf 2026 bestuur je jouw Peugeot met een rechthoekig stuur

Vorig jaar toonde Peugeot een bijzonder gevormd stuur. ‘Dat lijkt wel een dienblad met 4 bekerhouders, dat gaan we in het echt nooit zien’, klonk het toen nog op onze redactie. Na 4 bier hebben de Fransen toch besloten het rechthoekige stuur in productie te nemen.



Begin 2023 introduceerde Peugeot het prachtige Peugeot Inception Concept. Het studiemodel was gebaseerd op het eveneens fraaie e-Legend Concept van een aantal jaar eerder, maar voegde daar puntige ligstoelen, een glazen carrosserie én een rechthoekig gevormd stuurwiel aan toe.

Destijds schreven we dat je het studiemodel met een grote korrel zout moest nemen, omdat we naar alle waarschijnlijkheid weinig van het concept zouden terugzien in de realiteit.

Hypersquare

Peugeot wil het rechthoekige stuur daadwerkelijk inzetten in productiemodellen vanaf 2026. Dat maakte topman Jérome Micheron bekend tijdens de techshow VivaTech in Parijs. Het stuur wordt door de Fransen Hypersquare genoemd - alsof 'gewoon' vierkant niet al gek genoeg was ...



De techniek is ook bijzonder. Er is geen stuurkolom die het stuur mechanisch verbindt met de voorwielen. In plaats daarvan gaan jouw stuurbevelen door een draadje naar een elektromotor die de voorwielen stuurt. Eerder werd dit al toegepast door bijvoorbeeld Tesla en Lexus met een zogenaamd yoke-stuur.

“Met dit stuur bestuur je de auto door bewegingen van maximaal 150 graden te maken. Dit vergt minder inspanning en hierdoor behoud je een gevoel van wendbaarheid”, legt Micheron uit tijdens de beurs. Volgens Peugeot is de Hypersquare uitgebreid getest en het merk garandeert dan ook dat toekomstige klanten snel wennen aan het systeem.

Voor de duidelijkheid: 150 graden is nog geen halve cirkel, dus je hoeft het stuur niet over te pakken of twee keer om zijn as te draaien tijdens keren op straat.



Beter dan Tesla

Op de randen van de gaten bevinden zich knoppen voor belangrijke functies zoals cruise control. Waar we heel blij van worden is dat de richtingaanwijzers nog altijd achter het stuur zijn te bedienen met een stengel. Dat doet Peugeot beter dan Tesla.