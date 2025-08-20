Game-monster met 800 pk als voorspel nieuwe Opel Corsa

Nieuws

De afgelopen maanden zagen we al een paar superkrachtige elektrische auto's voorbijkomen. Met de Corsa GSE Vision Gran Turismo doet ook Opel een duit in het zakje.

Had een beetje hete hatchback vroeger 150 tot 200 pk, onlangs zagen we de Renault 5 Turbo 3E met niet minder dan 555 pk. En laat die potente Fransman nu ook nog eens gewoon in productie gaan! De Mercedes-AMG Concept GT XX is nog een studiemodel, maar doet er met 1360 pk nog wel een enorme vermogensschep bovenop.

Hoe snel is deze über-Corsa?

De Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo zit tussen dat woeste elektrische tweetal in. Twee elektromotoren van 476 pk per stuk moeten het geel-witte gevaarte een gecombineerd vermogen van 800 pk bezorgen. Ook het aantal newtonmeters tikt de 800 aan.

Daarmee vergeleken klinkt een accucapaciteit van 82 kWh vrij bescheiden. Maar die relatief kleine batterij draagt dan wel weer bij aan het lage gewicht van 1170 kilo. Vandaar ook dat de honderdsprint volgens Opel in een vloek zonder zucht voorbij is: 2,0 seconden! De topsnelheid zou 320 km/h bedragen. Tenminste, op papier; het is nog een conceptcar en dan ook nog eentje die niet rijdt ...

Extreme vormgeving

De vormgeving is al even extreem als de specificaties en leveren daaraan ook een belangrijke bijdrage. Wat dacht je van de reusachtige dakspoiler en de eveneens imposante, actieve diffusor en de enorme wielen met driehoeksdesign? Samen zorgen ze voor minder turbulentie in de wielkasten, extra downforce in krappe bochten en juist minder neerwaartse druk als het rechtuit zo hard mogelijk moet gaan.

Nogmaals: hoe serieus we de specificaties van deze Corsa GSE Vision moeten nemen, valt te bezien. Om te beginnen gaat de auto een rol spelen in Gran Turismo 7 en zullen het vooral gamers zijn die er lol aan beleven. In hoeverre Opel de extreme prestaties ook naar de echte weg weet te brengen, blijft nog even afwachten.

Serieuze voorbode nieuw Opel-design

Wel houden we er rekening mee dat bepaalde designelementen van de auto terugkomen in gewone straat-Corsa's en andere Opels. Want het kenmerkende Compass Signature-design zagen we in 2023 ook al bij de Opel Experimental. Daarbij zijn de lampunits aan voor- en achterkant zodanig gegroepeerd, als gaven ze de vier windrichtingen op een kompas aan.

Bye, bye Vizor-grille

De Compass-neus staat dan ook op de nominatie om de Vizor-grille te vervangen. De richtingaanwijzers zijn bij de Corsa GSE Vision volledig in het plaatwerk opgenomen en normaliter onzichtbaar. Ze maken hun aanwezigheid pas kenbaar wanneer ze oplichten. Hetzelfde trucje haalt Opel aan de binnenkant uit met de dodehoekwaarschuwing. Die licht spectaculair op in de deurpanelen en ook op het dashboard kunnen 'grootschalige' lichtwaarschuwingen verschijnen.

Wil je deze extreme Opel in het echt bekijken? Dat kan van 9 tot 14 september op IAA Mobility in München.