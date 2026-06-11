Aankooptips

De huidige Opel Corsa kwam in 2019 op de markt. Het occasionaanbod is riant en de prijzen vallen mee. Hierop moet je letten als je een tweedehands Corsa F overweegt.

De eerste Opel Corsa verscheen in 1982 op de markt. Hij was er als ­driedeurs en vijfdeurs hatchback en zelfs als supercompacte twee- of vierdeurs sedan: de TR. Bij alle volgende generaties ontbrak de versie met kont. In tegenstelling tot de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Skoda Fabia, is de Corsa nooit leverbaar geweest als stationwagon.

Na de Astra is de Corsa in Nederland de meestverkochte Opel ooit. In totaal zijn er tot dusver ruim 460.000 verkocht. Wat verkoopcijfers betreft lagen de hoogtijdagen van Opels kleinste in de jaren 90. Van de toenmalige Corsa B gingen jaarlijks tussen de 15.000 en ruim 17.000 stuks over de dealerdrempels.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Eerste Corsa op PSA-platform

Sinds juli 2019 is de zesde generatie Opel Corsa (F) leverbaar, uitsluitend als vijfdeurs. Dit model staat voor het eerst op een platform van het PSA-concern. Ook de elektrische variant, de Corsa-e, maakt daarvan gebruik. Het commerciële succes is veel minder dan vroeger, al was het eerste volle verkoopjaar (2020) met ruim 8400 nieuwverkopen allesbehalve verkeerd. In 2025 was dat aantal teruggelopen tot een kleine 4300 stuks.

Belangrijke facelift in 2023

Bij de facelift in 2023 kreeg de Corsa in navolging van onder meer de Mokka de huidige Vizor-neus, een verbeterd infotainment-systeem en de elektrische versie kreeg een iets grotere accu. De belangrijkste wijziging vinden we onder de motorkap van de benzineversies. Daar werd de beruchte natte distributieriem van de PureTech-benzinemotor aan de wilgen gehangen.

Slecht onderhoud

Veel gebreken die de keurmeesters bij de Opel Corsa F aantreffen, zijn terug te voeren op slecht onderhoud, andere zijn het gevolg van typische zwakke punten, zoals defecte ­uitlaten. Bij jongere exemplaren komen vaak incontinente motoren en versnellingsbakken voor. Daarnaast wordt de Corsa regelmatig betrapt op defecte verlichting, versleten ­remblokken en gladde banden.

Let op PureTech-motor en infotainment

Zoals bekend, is het opletten bij de PureTech-motor met distributieriem. De garantie daarop is verlengd, maar alleen als de auto aantoonbaar volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden. Let hierop of vraag er bij twijfel naar bij de dealer waar de auto in onderhoud is (geweest).

Andere aandachtpunten betreffen vocht in de ­kofferbak door slecht afdichtende achterlichtrubbers, een digitaal instrumentarium dat op zwart gaat en een vastlopend infotainmentsysteem. Dat laatste komt vooral voor bij auto’s van voor de facelift.

Bij Corsa’s met keyless entry blijft de sleutel op afstand soms contact zoeken met de auto, waardoor de sleutelbatterij voortijdig leegraakt. De sleutel goed afschermen is een mogelijke remedie.

Problematische boordlader Corsa-e

Veel elektrische Corsa’s kampten tot 2023 met een nukkige 11 kW-boordlader. Deze raakte snel oververhit door onvoldoende koeling. AC-laden wordt dan onmogelijk, terwijl snelladen meestal nog wel werkt. Onhandig én duur.

Vanwege de vele defecten verlengde Stellantis de standaardgarantie op de boordlader stil­zwijgend tot vier jaar. Overigens zijn veel auto’s al voorzien van een nieuwe, ­verbeterde variant. Check dit voor aankoop bij de dealer. Dat geldt evenzeer voor de gezondheidstoestand van het accupakket; eis bij een elektrische Corsa altijd een state-of-health-rapport.

Opel Corsa F: meest voorkomende motoren

In Nederland is de huidige Corsa nauwelijks verkocht met dieselmotor; de 1,2-liter benzineversie voert de boventoon. De turboloze instapmotor met 75 pk en handgeschakelde vijfbak biedt slechts bescheiden rijplezier. Let jij meer op de centen dan op sprinttijden, en zet je nooit een wiel over de Nederlandse grens, dan hoeft dat geen probleem te zijn.

De 100 pk sterke variant biedt onder alle omstandigheden voldoende prestaties. Net als de dieselversie, is de 130 pk sterke benzine-Corsa in Nederland een uiterst zeldzame verschijning. Zo kom je voor een Corsa met meer dan 100 pk bijna automatisch bij de elektrische variant uit.





Prijzen tweedehands Opel Corsa F

De goedkoopste gebruikte Opels Corsa F op Marktplaats kosten ongeveer 7500 euro. Maar dan hebben we het over exemplaren met rond de 200.000 kilometer ervaring. Vind je de helft wel het maximum om tot aanschaf over te gaan, reken dan op minimaal 8500 tot 9000 euro. Even goed dateren de auto's dan uit 2019 of 2020.

Zoek je een tweedehands Corsa met de blitse Vizor-neus, kies dan 2023 als oudste bouwjaar. Je zult zien dat je voor een auto van na de facelift en met maximaal 60.000 kilometer ervaring minstens 14 mille moet ophoesten. En dan is de keus nog uiterst klein. Vanaf 15.000 euro wordt het aanbod groter.

Als je op Marktplaats naar tweedehands elektrische Corsa's zoekt, selecteer in het rijtje modellen dan Corsa-e. Als je gewoon 'Corsa' aanvinkt en bij brandstof 'elektrisch' kiest, krijg je maar een fractie van het aanbod te zien. De van de Corsa-e beginnen bij ongeveer 12.500 euro.