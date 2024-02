TEST Peugeot e-208: stevige prijs, dit krijg je ervoor terug

Tests

De elektrische Peugeot 208 is voortaan leverbaar met een sterkere motor. Tegelijkertijd kreeg de Peugeot e-208 een facelift. Wij stapten in.

De sterkere motor is een bekende; hij is ook te vinden in andere Stellantis-producten zoals de Jeep Avenger en heeft 156 pk, 20 pk meer dan eerst. De batterij is groter, namelijk 51 kWh. Die heeft een lager verbruik en bovendien een grotere actieradius. Met de nieuwe motor kom je op één acculading volgens Peugeot 409 kilometer ver (WLTP). De zwakkere motor komt tot 361 kilometer.

Grotere actieradius

De belangrijkste reden om voor de sterkere elektromotor te kiezen, is de grotere actieradius. Van het extra vermogen merk je gevoelsmatig maar weinig. Door het instant koppel is de 136 pk-versie van de Peugeot e-208 al razendsnel. Je hoort de motor vrijwel niet, maar ook dat is niet nieuw.

Wat ook niet veranderd is, is dat je in snel genomen bochten merkt dat er een zwaar accupakket in de auto ligt; dat extra gewicht duwt de auto iets naar buiten. Onder de dagelijkse Nederlandse verkeersomstandigheden zul je dit niet nauwelijks merken. Kies wel voor de sportstand, want in de rijstand Eco voelt de 208 een stuk tammer aan.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

In onze wekelijkse nieuwsbrief kom je meer tests van EV's tegen!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Peperduur

De 136 pk-versie blijft leverbaar met een vanafprijs van 36.470 euro (E-Style). De 156 pk-uitvoering moet momenteel 40.720 euro opbrengen. Dat is peperduur, maar dan krijg je wel de compleet uitgeruste GT-uitvoering van de foto's met 17 inch wielen en een luxer interieur.

Normaal beginnen de prijzen bij 37.320 euro (Active), maar de prijslijst op peugeot.nl vermeldt dat die uitvoering tot nader order niet leverbaar is. En dat geldt ook voor de Allure (vanaf 38.720 euro). Maar ook die prijzen zijn stevig te noemen.

De eveneens elektrische Citroën ë-C3 is er vanaf 24.290 euro, maar heeft een kleinere actieradius (320 kilometer). En ook Chinese concurrenten zoals de BYD Dolphin en de MG 4 zijn veel scherper geprijsd, vanaf 29.990 respectievelijk 32.285 euro. Zelfs de premium Volvo EX30 is goedkoper. Zo bekeken, moet je wel heel erg van Peugeot houden wil je de voorkeur geven aan de e-208.

Keurig verbruik

Het stroomverbruik is dan weer keurig. Over een route van zo’n 50 kilometer door dorpen en in heuvelachtig gebied realiseerden een gemiddelde van 15,1 kWh/100 km; slechts 1 kWh meer dan de WLTP-waarde. Een frunk ontbreekt, maar een driefasen 11 kW-boordlader is standaard. Het laadvermogen loopt dan op tot 100 kW. Een warmtepomp kost 450 euro extra. Ja, zelfs op de dure GT-uitvoering.

Fysieke knopjes

Wat alle uitvoeringen van de Peugeot e-208 gemeen hebben, is het 10 inch centrale touchscreen. De basisversies moesten het voorheen

met 7-inch doen. Prettig is dat het scherm schuin geplaatst is en de bestuurder als het ware aankijkt. Hierdoor is het goed af te lezen. De ruimte op de achterbank houdt niet over.

Waar we wel blij van worden, zijn de fysieke knopjes onder het display. Ze staan lollig en je kunt er onder meer de airconditioning en ventilatie mee bedienen, dat hoeft dus niet alleen via het aanraakscherm. Alleen daarom al zouden we de stevige prijs van de Peugeot e-208 voor lief nemen. We hopen wel dat de Active-versie snel weer leverbaar is, want bijna 41 mille voor een B-segmentauto vinden ook wij veel te duur.