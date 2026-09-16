Deze populaire SUV met hybridetechniek is plotseling spotgoedkoop

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Zuinig autorijden willen we allemaal wel en de auto zelf mag niet de hoofdprijs kosten. Maak kennis met de Peugeot 2008: hij staat hoog in de Nederlandse verkooplijsten en is nu heel voordelig te rijden.

Peugeot 2008 private lease bij Peugeot

Peugeot 2008 Hybrid 145 (mild hybride) - gebruik ‘Peugeot20’ voor extra korting

Door te private leasen bij Peugeot, krijg je een kilometerbundel waar je wat mee kunt (10.000 km per jaar) en een praktische looptijd (48 maanden).

Peugeot 2008 in het kort

De Peugeot 2008 groeide uit tot een van bestverkochte compacte suv’s in Europa. In 2021 - toen we allemaal een mondkapje in het dashboardkastje frummelden - was het zelfs de nummer 1. Dat heeft niet alleen met zijn uiterlijk te maken, dat bij veel mensen in de smaak viel. Ook het aanbod van benzinemotoren én een elektrische versie droeg bij aan de populariteit.

Peugeot hoopt het succes voort te zetten met een facelift. Daarbij is zowel het uiterlijk als de techniek aangepakt. In Nederland lusten we daar wel pap van: in 2026 staat de 2008 op de 12de plek in de verkooplijsten. Bij ons is het zelfs het populairste model van Peugeot.

Peugeot 2008 Hybrid 145

We zijn verbaasd dat de Peugeot 2008 op benzine het goedkoopst is met de Hybrid 145-aandrijflijn. Die is krachtig (145 pk) en heeft een fijne automaat. Peugeot levert de 2008 ook met 100 en 120 pk, maar voor 519 euro per maand krijg je dus de potige versie met 145 pk en mild hybride-techniek.

Elke maand korting

Denk eraan om kortingscode ‘Peugeot20’ te gebruiken en 20 euro korting per maand te pakken. Wat betekent dat je voor minder dan 500 euro per maand in de 2008 Hybrid of E-2008 rijdt.

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Peugeot 2008 uitvoeringen

De goedkoopste Peugeot 2008 is de Hybrid 145 e-DSC6 in de Style-uitvoering (519 euro per maand). Ben je in een luxe bui, dan trakteer je jezelf op het topmodel: de GT-uitvoering van de 2008. Dat zouden we altijd overwegen, kijk maar:

Style (basisversie)

16-inch stalen velgen

Climate control met één zone

10-inch touchscreen met draadloze telefoonkoppeling

Analoog instrumentarium met klein kleurenscherm

Parkeersensoren achter

GT (topmodel)

17-inch lichtmetaal

Instrumentarium met 3D instrumentenpaneel

Sfeerverlichting met 8 kleuren

Aluminium pealen

Keyless Entry

Parkeersensoren achter én voor

Achteruitrijcamera met brede weergave

Koplampen met Full LED-technologie

In hoogte verstelbare laadvloer

Tussen de Style en de GT zitten nog drie uitvoeringen: de Business (navigatie!), Allure (lichtmetaal!) en Envy (groenblauwe stoelen!).

Ga naar de goedkoopste Peugeot 2008 met hybridetechniek