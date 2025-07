Nieuws

We kunnen ons voorstellen dat sommige inwoners van Maaskantje elektrische auto's maar niks vinden. Totdat ze ontdekken dat de Opel Mokka GSE schofterig hard optrekt en scherpe bochten sneller wegwerkt dan je 'broodje bakpao' kunt zeggen. Jonguh!

Alle gekheid op een stokje; met het verdwijnen van de Astra OPC in 2017, raakte Opel zijn laatste sportieve fun car kwijt. De Insignia OPC was simpelweg te log en te zwaar. En hetzelfde geldt voor de plug-in hybride Opel Astra GSe die in 2023 het levenslicht zag.

Het nieuwe GSE is optelsom van GSi en OPC

Doodzonde, want met alle modellen die ooit de badges GS, GSE, GTE, GSi en OPC droegen, had Opel een behoorlijke reputatie met betaalbare, sportieve auto's. Met de nieuwe Opel Mokka GSE willen de Rüsselsheimers die draad weer oppakken, al blijft de prijs wel een dingetje ... Daarbij staat GSE niet langer voor Grand Sport Einspritzung, zoals bij de Opel Commodore uit de seventies en de Opel Monza uit de eighties, maar voor Grand Sport Electric.

Opel Mokka GSE Rally als inspiratie

Onder de kap van de Mokka GSE ligt immers geen huilende zescilinder lijnmotor met benzine-injectie, maar een uitstootvrije elektromotor. En moesten de Commodore en de Monza het nog doen met 160 tot 180 pk, de Opel Mokka GSE gilt 280 pk bij elkaar.

We zeggen 'gilt' want de Mokka GSE Rally, waar de productieversie op gebaseerd is, maakt een nogal angstaanjagend geluid. Zie de video die in mei 2025 gemaakt werd bij de rally Eindhoven-Luik-Eindhoven.

Bekende Stellantis-techniek

De Opel Mokka GSE Rally is de eerste auto die volledig volgens de nieuwe FIA-regels voor elektrische rallyauto's is gespecificeerd. Volgens Opel heeft het de ervaringen die met de rallyversie zijn opgedaan, gebruikt om de straatauto te perfectioneren.

Klinkt mooi, maar veel van zijn techniek deelt de Mokka GSE gewoon met zijn snelle Stellantis-broers: de Abarth 600 Scorpionissima, de Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce en de onlangs aangekondigde Peugeot E-208 GTi.

Vermogen en koppel Opel Mokka GSE

Dat betekent dat er een 280 pk en 345 pk sterke elektromotor voorin ligt die de voorwielen aandrijft. Zoveel power op de voorwielen lijkt voor de grip niet ideaal. Om voldoende grip te garanderen, monteerde Opel een torsen-sperdifferentieel, en bij de Alfa Junior hebben we al gezien dat dat bijzonder efficiënt z'n werk doet.

Hoe snel is de nieuwe Mokka GSE?

Opel heeft het gewicht van het elektrische bommetje onder de 1600 kilo weten te houden, zodat een honderdsprint van 5,9 seconden mogelijk moet zijn. Daarmee is de Opel Mokka GSE een fractie sneller dan de 300 pk sterke Astra 2.0 Turbo OPC uit 2012-2017. In de Sportstand bereikt de Mokka GSE een topsnelheid van 200 km/h.

Remmen als Britse supercars

Bij een krachtige motor hoort ook een setje krachtige remmen. Laat je niet misleiden door de GSE-logo's op de remklauwen. Om de Mokka GSE voldoende stopkracht te geven, ging Opel winkelen bij Alcon. Deze Britse remmenspecialist is minder bekend dan het Italiaanse Brembo, maar het is bepaald niet de minste; Alcon levert ook aan de raceafdelingen van McLaren, Bentley en Aston Martin.

Aangepast onderstel

Ook het onderstel is flink aangepakt. In de eerste plaats is het 10 millimeter verlaagd ten opzichte van de gewone Mokka en staat de GSE op 20-inch lichtmetaal, voorzien van Michelin Pilot Sport-banden.. De achteras kreeg een extra dikke stabilisatorstang en de schokdempers hebben dubbele hydraulische bumpstops.

Om de bestuurder goed te laten merken wat de voorwielen precies uitvreten, gaf Opel de auto ook een geheel nieuwe stuurinrichting. Die zorgt niet alleen voor een directere respons, maar belooft ook meer stuurgevoel.

Geel is dé GSE-kleur

Behalve aan de 20-inch GSE-wielen met gele remklauwen, is de snelste Mokka ook te herkennen aan de GSE-striping boven de dorpels, het standaard zwarte dak, de GSE logo's in de voorbumper en de licht gewijzigde achterbumper met iets meer zwart. Een zwarte motorkap is optioneel verkrijgbaar.

In het interieur trekken de geel gestikte sportstoelen met grote zijwangen en geïntegreerde hoofdsteunen de aandacht. Net als de deurpanelen zijn ze deels bekleed met alcantara. Het afgeplatte sportstuur herkennen we van de plug-in hybride Astra GSe.

Sprinttijden en G-krachten

Op het infotainmentscherm kunnen de nieuwe New Kids je - tegen een GSE-gele achtergrond, uiteraard - ook sportieve infographics over acceleratietijden en de gemeten G-krachten tevoorschijn toveren. Wil jij liever weten wat de resterende actieradius is? Ook dat laat het scherm desgewenst zien. Bij een volle accu (54 kWh) staat er als het goed is 336 kilometer. Dat is dan weer een iets minder indrukwekkende waarde van Opels nieuwe bommetje ...

Prijs Opel Mokka GSE

De Opel Mokka GSE beleeft zijn officiële première op de IAA in München (9-14 september 2025) en staat in het laatste kwartaal van dit jaar bij de Opel-dealer. Afgaand op de prijzen van de Alfa Junior Veloce en Abarth 600 Scorpionissima, verwachten we dat de Opel Mokka GSE tegen de 50.000 euro gaat kosten.