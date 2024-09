Alfa Romeo Junior test - we missen eigenlijk maar één ding

Tests

De Alfa Romeo Junior is de eerste elektrische auto van het roemruchte Alfa Romeo. Missie geslaagd of verlangen we nu alleen nog maar meer terug naar de glorietijden van de Alfasud en de Alfa 33?

De Alfa Romeo Junior moet weer een echte Alfa voor het volk worden, zoals eerder de Alfasud, de Alfa 33, de Alfa 145/146 en de Mito. Die laatste stond op het platform van de Fiat Grande Punto, maar was in ieder geval nog Italiaans. De Junior loopt in Polen van de band, is een Stellantis-kloon en zet hiermee de verhoudingen tussen Alfa en zijn liefhebbers verder op scherp.

Alfa Junior Veloce heeft 280 pk

Alfa Romeo heeft ervoor gekozen de 280 pk sterke Junior Veloce op het eigen circuit in Balocco te introduceren, op een uurtje rijden van Milaan, waar het merk ooit is begonnen. Hier konden we onze lieve gang gaan, zolang we maar netjes achter de pace car bleven, een witte Alfa Romeo Giulia. Die had er flink de sokken in, en wij dus ook.

Bochten die we normaal met 40 km/h of minder naderen, namen we nu met meer dan de dubbele snelheid. De Junior vond het allemaal prima; je kunt hard de bocht door zonder dat je de controle verliest of het idee krijgt dat je te ver bent gegaan. De Junior is heel precies te plaatsen en het leuke is: hij houdt wat speelruimte over. De Alfa kwispelt wat, glijdt iets over de voorwielen, corrigeert zichzelf en maakt de bocht af. Aan grip geen tekort.

Niet té hardcore

Zodra we de bocht uitrijden, trappen we het rechterpedaal in en snelt het 4,17 meter lange ‘Alfaatje’ vooruit. Van 280 pk pure elektrokracht en 345 Nm die al vanaf 250 tpm paraat staat, hadden we verwacht dat we in de leuning van de sportstoel gedrukt zouden worden, maar dit gebeurt niet; het is een lineaire versnelling, zonder dat je maag zich meteen omkeert. Een bewuste keuze van Alfa, dat de Junior niet té hardcore wilde maken. Wie dat wil, kan terecht bij de Abarth 600e.

Over de stoelen gesproken: die zijn van Sabelt, zitten fantastisch en houden je stevig op je plek, ook als je met hoge snelheid door de bocht knalt. Het stuur laat zich lekker beetpakken en staat mooi verticaal.

Alfa Romeo Junior test conclusie

Zoals altijd bij een nieuwe Alfa Romeo zijn de verwachtingen hoog, vooral wat de rijeigenschappen betreft. Liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, want de Junior Veloce rijdt ontzettend leuk voor wie er graag een sportieve rijstijl op nahoudt en in een auto beleving en emotie zoekt. We missen alleen het knetterende geluid van de Alfasud QV en de 33 1.7 QV.

Lees de volledige test van de Alfa Romeo Junior in Auto Review 09/2024.