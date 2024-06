Dit kost de betaalbare elektrische Alfa Romeo Junior in Nederland (ADV)

Nieuws

De prijs van de elektrische Alfa Romeo Junior Elettrica is bekend. Ons advies: bedenk goed wat je met je laatste 2000 euro doet, want dat bedrag maakt een groot verschil bij het configureren. Dat zit zo …

Je bent benieuwd naar de Junior Elettrica, want het idee van een elektrische auto met het DNA van Alfa Romeo staat je wel aan. Dan is het goed om te weten dat de sportieve SUV binnenkort in Nederland verschijnt en dat je hem nu al kunt configureren.

Hieronder lees je eerst prijzen van de betaalbare elektrische Alfa Romeo en daarna leer je meer over de verschillen tussen de drie uitvoeringen. Ook ontdek je 4 redenen waarom je 2000 euro meer zou uitgeven voor de Elettrica Speciale-uitvoering en één ijzersterke reden om dat niet te doen.

4 redenen om 2000 euro méér uit te geven voor de Elettrica Speciale

De extra sportieve Elettrica Veloce van 48.000 euro laten we voor nu buiten beschouwing. Hij is naar verwachting vanaf half juli 2024 te bestellen.

De prijs van de elektrische Alfa Romeo Junior begint bij 39.000 euro en dat is zonder rekening te houden met EV-subsidie. De Elettrica Speciale-uitvoering is 2000 euro duurder en heeft een prijskaartje van 41.000 euro. Er zijn genoeg redenen om 2000 euro meer uit te geven.

1. Elektrisch rijden zonder stress

Met EV Routing van TomTom leg je eenvoudig langere afstanden af met je elektrische auto. De routeplanner plant niet alleen de snelste route naar jouw bestemming, maar houdt onderweg ook rekening met laadstops, de benodigde laadtijd en de situatie op de weg. Deze handige routeplanner zit in het navigatiesysteem van de Speciale-uitvoering.

2. Laat de winter maar komen

De voorruit van de Elettrica Speciale hoef je nooit te krabben, want hij is verwarmbaar. Daar komt nog bij dat de voorstoelen ook verwarmd zijn, wat gunstig is voor het comfort en het stroomverbruik. Stoelverwarming kost zo weinig energie dat je amper actieradius hoeft in te leveren om er warmpjes bij te zitten.

3. Gemak dient de mens

Wat maakt het pure rijplezier van een Alfa Romeo nog beter? Luxe en comfort als de auto stilstaat. Zodoende heeft de Speciale extra opties zoals een hands-free achterklep, donker getinte achterruiten, keyless entry en een lederen stuurwiel. Extra’s die stuk voor stuk misschien klein lijken, maar samen een groot verschil maken in hoe je de auto ervaart.

4. Je woont in Nederland

Ook met het dynamische rijgedrag van de Alfa Romeo Junior ontkom je soms niet aan filerijden. Nou heeft de elektrische Junior altijd adaptieve cruise control, maar alleen bij de Speciale is daar een file-assistent aan toegevoegd. Nog een pluspunt dat op de snelweg van pas komt, is de dodehoekdetectie in de zijspiegels.



1 reden om voor de gewone Elettrica te gaan

Eigenlijk zijn er twee redenen om voor de gewone Elettrica te gaan. Een nuchtere reden (je houdt 2000 euro in je zak) en een objectieve: je vindt de neus mooier. De typische Scudetto-grille ziet er namelijk afhankelijk van de uitvoering anders uit. Bij de gewone Elettrica klassiek en vertrouwd (Leggenda), bij de Elettrica Speciale zien we een deel van de slang uit het Alfa-logo terug (Progresso).



Welk model past bij jou?

Voor meer informatie over de Junior Elettrica en de Elettrica Speciale kijk je op de uitgebreide modelpagina op de website van Alfa Romeo. Dat is sowieso verstandig als je EV-schuw bent, want daar lees je over de meeleverde laadpas waarmee je terecht kunt bij meer dan 99,9% van de 640.000 openbare laadpunten in heel Europa.

