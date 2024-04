Zo probeert de Alfa Romeo Milano klanten uit de Volvo EX30 en Audi Q2 te lokken

Nieuws

Onder de premiummerken van naam zijn kleine SUV’s schaars. Wij komen niet verder dan de Audi Q2 en de Volvo EX30. De Alfa Romeo Milano is nummer drie. En anders dan de Q2 en de EX30, bedient de Alfa zowel EV-rijders als benzineliefhebbers.

Oké, bij de opsomming in de inleiding hebben we de DS 3 en Lexus LBX overgeslagen. Maar die auto's vallen qua merkhistorie toch in een ander segment.



Terug naar Alfa Romeo. Dat heeft veel te lang op veel te weinig paarden gewed. Alfa-liefhebbers moesten het tot 2021 een hele poos doen met slechts twee modellen: de Giulia en de Stelvio. Mooie auto’s met uitstekende rijeigenschappen, maar ze hadden geen antwoord op de wereldwijde elektrificatie-trend.



De verkoopcijfers marginaliseerden steeds verder en ook de in 2022 geïntroduceerde Tonale slaagde er niet echt in om kopers massaal naar de Alfa-showrooms te lokken.



Alfa Romeo Milano als EV én op benzine



Die rol moet nu de nieuwe Milano naar zich toetrekken. Het is de eerste Alfa Romeo die met een volledig elektrische aandrijflijn te koop is, maar hij komt er ook als mild hybrid benzine. Stond de Tonale nog op een bij de voormalige Fiat-groep ontwikkelde bodemplaat, de Milano is een echt Stellantis-product. Hij maakt dan ook gebruik van het overbekende (e-)CMP-platform, net als onder meer de Opel Mokka, Peugeot 2008, Fiat 600 en Jeep Avenger.



Is de Milano een echte Alfa Romeo?



Desondanks is Alfa Romeo erin geslaagd om de Milano een overduidelijk eigen gezicht te geven. Uiteraard ontbreekt de typische Scudetto-grille niet. Die ziet er afhankelijk van de uitvoering trouwens anders uit. Bij de Leggenda klassiek en vertrouwd, bij de Progresso zien we een deel van de slang uit het Alfa-logo terug. In de koplampen smelten designelementen van de Alfa Tonale en Renault-achtige kenmerken samen. Enthousiaster zijn we over de boemerang-achterlichten die herinneringen oproepen aan de Maserati 3200 GT.

Flinke kofferruimte



En profil herken je de Milano vooral als Alfa Romeo aan het wielontwerp. Binnenin zorgen de Alfa-kokers van het instrumentarium en de ronde luchtroosters voor een feest van herkenning. Verder is het infotainmentscherm opvallend richting bestuurder gericht. Alfa Romeo’s staan niet per se bekend om hun praktische eigenschappen, maar met een inhoud van 400 liter mag de bagageruimte van de Milano zich absoluut laten zien in dit compacte segment.

Actieradius Alfa Romeo Milano



Onderhuids komen we veel bekend materiaal tegen. Laten we beginnen met de volledig elektrische Milano. Die koppelt een accupakket van 54 kWh aan een 156 pk sterke elektromotor - zoals bij al die andere Stellantis-modellen. Er is ook een verschil. Anders dan zijn meeste Stellantis-neven, wordt de Milano onder de noemer Veloce ook leverbaar met een elektrische aandrijflijn met 240 pk. Het accupakket zorgt bij de zuinigste elektrische Milano voor een bereik van 410 kilometer.

Voor het snellaadvermogen vond Alfa Romeo 100 kW veloce genoeg. Daarmee zou je de batterij binnen een halfuur van 10 naar 80 procent moeten kunnen opladen. Ook beloven de Italianen een navigatiesysteem dat de bestuurder de slimste laadsuggesties doet.

Ook met benzinemotor



Met de elektrische Milano mikt Alfa Romeo op dezelfde klantengroep als de Volvo EX30, maar met de Milano Ibrida heeft Alfa Romeo een tweede ijzer in het vuur. Want wie wel een kleine SUV van een prestigieus merk wil, maar geen EV, kan tot dusver eigenlijk alleen bij de Audi Q2 terecht. De Milano Ibrid maakt gebruik van dezelfde fijne, 136 pk sterke mild hybride-aandrijflijn als onder meer de Citroën C5 Aircross.



Die bestaat uit een 1,2-liter driecilinder motor, voorzien van een distributieketting en geholpen door een turbo met variabele geometrie. Een geëlektrificeerde zestrapsautomaat met dubbele koppeling neemt de bestuurder de schakelarbeid uit handen. Daarnaast zorgt een 28 pk sterke elektromotor ervoor dat de auto op korte stukjes volledig elektrisch en dus uitstootvrij kan rijden. Later komt er ook een Milano Ibrida Q4, waarbij de elektromotor de achterwielen aandrijft.

Wat is de prijs van de Alfa Romeo Milano?



Waarschijnlijk is de Milano vanaf mei 2024 te bestellen, de eerste leveringen vinden vervolgens in september plaats. Hoeveel geld je er als Nederlandse of Belgische koper voor moet reserveren, is nog onduidelijk. Als Alfa Romeo met de elektrische versie inderdaad de strijd wil aangaan met de Volvo EX30 (prijs vanaf 36.795 euro), moeten de prijzen messcherp worden. Maar of dat bij de overcomplete introductieversie Speciale ook het geval is, valt te betwijfelen.

Ondanks zijn vernoeming naar Alfa Romeo’s historische geboortegrond, wordt de Milano gebouwd in de Poolse stad Tychy, net als de Jeep Avenger en de Fiat 600.