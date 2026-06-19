TEST Opel Grandland vs. MG HS Hybrid: waarom goedkoop duurkoop kan worden

Tests

Chinese auto's bieden vaak meer waar voor hun geld dan hun Europese concurrenten. Hoe zit dat met de MG HS Hybrid tegenover de Opel Grandland?

Huh, MG Chinees? MG is toch een Engels merk? Ooit wel ja, maar in 2005 ging de Britse autobouwer MG Rover kopje onder. Vanuit de failliete boedel kwamen beide historische merknamen in handen van de Chinese Nanjing Automotive Group, die de naamrechten twee jaar later alweer overdeed aan de Shanghai Automotive Industry Cooperation (SAIC).

Britse naam, Chinees product

MG werd nieuw leven ingeblazen en is sinds 2019 weer helemaal terug in Europa. Niet met betaalbare sportwagens, zoals vroeger bij het Britse merk, maar vooral met geëlektrificeerde modellen voor de massa. In feite is de MG HS Hybrid+ dus geen Brits product, maar komt hij uit China.

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Aan elkaar gewaagd

Wij testen de middelgrote SUV van het merk, de MG HS Hybrid+, tegen de Opel Grandland 1.2 Turbo Hyrid. Beide auto's zijn zo'n 4,65 meter lang, bieden een ruime achterbank en hebben een kofferbak waar minimaal een dikke 500 liter bagage in past. De auto's zijn qua formaat dus aardig aam elkaar gewaagd. Maar er zijn ook grote verschillen.

Vlijmscherpe prijs MG HS

Een van de belangrijkste pluspunten van de MG HS Hybrid+ is zijn vlijmscherpe prijs. Voor 37.250 euro krijg je een auto met een zeer complete standaarduitrusting, waar een navigatiesysteem bijvoorbeeld al deel van uitmaakt. En ook op prestatiegebied maakt de MG gehakt van de Opel Grandland 1.2 Turbo Hybrid. Geen wonder, als je weet dat het systeemvermogen van de MG 224 pk bedraagt, tegen 145 voor de Opel.

Waarom toch de duurdere Opel Grandland kiezen?

Maar er zijn ook redenen op te noemen, om juist wél voor de 3500 euro duurdere Opel te kiezen – zoals de veel betere restwaarde. Daarnaast heeft de Opel een lager kentekengewicht, zodat je minder wegenbelasting hoeft te betalen.

En je verwacht het misschien niet, maar ook op garantiegebied heeft de Grandland een streepje voor. Opel biedt tegenwoordig 8 jaar volledige garantie met onbeperkte pechhulp, zolang je de auto trouw laat onderhouden door de dealer. MG stelt daar 7 jaar garantie en 7 jaar gratis pechhulp tegenover. Ondanks zijn hogere basisprijs, is de Opel op kostengebied daarom toch de beste keus. Al blijft het verschil klein.

De volledige vergelijkende test, inclusief alle meetgegevens, vind je in Auto Review 6/2026.