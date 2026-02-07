Test: deze ruime en zuinige SUV is 15.000 euro goedkoper dan een Tiguan

Tests

De meeste MG-modellen hebben een inwisselbare naam en een doorsnee uiterlijk. Ook bij de MG HS is dat het geval. Maar het moet gezegd: je krijgt waar voor je geld bij deze hybride Chinees.

Hoe zat het ook alweer met MG?

Schaamteloos gebruiken Chinese autofabrikanten beroemde namen uit de autogeschiedenis om hun goedkope waar te slijten. MG was ooit een beroemd Brits sportwagenmerk, met de MGB als uithangbord. De tussen 1962 en 1980 gebouwde auto was populair bij filmsterren, muzikanten en royals. Zo reed koning Charles vroeger in een MGB en ook zijn zus Anne stapte regelmatig achter het stuur. Elvis Presley, Sting en Sharon Stone bezweken eveneens voor de Britse charme. In 2005 ging MG Rover failliet.

Hoe doet MG het in Nederland?

De Engelse vlam van MG doofde uit, maar de Chinezen sloegen meteen toe in 2006. Het SAIC-concern is nu de eigenaar van MG, dat sinds 2019 terug is op de Nederlandse markt. De MG ZS was de eerste speldenprik en het was meteen raak. In 2019 en 2020 was de elektrische versie korte tijd populair vanwege de lage bijtelling en aanschafsubsidie van de overheid.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Drie jaar later leefden de verkopen van het merk opnieuw op toen de elektrische MG 4 werd gelanceerd. Dat jaar ­verkocht MG meer dan 6000 auto’s in ­Nederland, maar vervolgens daalde het enthousiasme van de Nederlandse auto­kopers. Vorig jaar werden in Nederland pakweg 2600 MG’s op kenteken gezet.

Wat is de MG HS voor auto?

De HS staat in de MG-rangorde boven de ZS. Vorig jaar volgde de HS de MG EHS op. De kans is groot dat die auto niet op je netvlies staat; slechts iets meer dan 800 mensen kochten er een. In Engeland werd de EHS wel meteen populair. Hij was net zo groot als een Nissan Qashqai, maar had het prijskaartje van de kleinere Juke. Blijkbaar stoorden de Britten zich niet aan het ‘misbruik’ van de naam van hun oude sportwagenmerk.

Met de HS doet MG een nieuwe poging om de Nederlandse harten te winnen. De plug-in hybride, die al leverbaar was sinds 2024, krijgt nu gezelschap van een gewone hybride. De aandrijflijn bestaat uit een 143 pk sterke 1,5-liter viercilinder en een forse elektromotor, die liefst 199 pk levert. Gezamenlijk genereren ze 225 pk en 340 Nm. De HS Hybrid+ kost 35.250 euro en is bijna 15 mille goedkoper dan een Volkswagen Tiguan.

Wat valt op aan de MG HS ­Hybrid+?

Nou, dat-ie zo’n doorsnee uiterlijk heeft dat je hem gemakkelijk over het hoofd ziet. Op de parkeerplaats van de supermarkt liepen we zelfs aan de HS voorbij, zo erg deed hij zijn best om onherkenbaar te blijven. De HS oogt precies zoals een gemiddelde middelgrote SUV uit 2026 eruitziet, met zijn grote luchtrooster aan de voorkant, de geknepen led-lichten, de coupé-achtige daklijn en de lichtstrip over de breedte van de achterkant.

Binnenin heeft MG er evenmin een spek­takelstuk van gemaakt, maar de zachte materialen en comfortabele stoelen voldoen keurig aan onze strenge Europese standaard. Anderzijds is de afwerking wat slordig, zo zie je een lelijke kier tussen het dashboard en het dashboardkastje. Fysieke knoppen zijn er nauwelijks, twee naast elkaar geplaatste schermen van 12,3 inch domineren het dashboard.

De bagageruimte van minimaal 507 liter laat zich eenvoudig vergroten tot 1484 liter. Er is bovendien veel ruimte op de achterbank, zowel voor je knieën als voor je hoofd. Achter de MG HS Hybrid mag een aanhanger van maximaal 1500 kilo.

Een Chinese auto, dus veel waarschuwingspiepjes zeker?

Yes … Bij elke rit gaan onze tenen krommen. De intimiderende camera in de A-stijl houdt alles in de gaten. Als je de bijrijder maar iets te lang aankijkt, gaat de auto al piepen dat je je blik op de weg moet houden. Telkens weer. We hebben de neiging om de camera af te plakken en - als de ergernis een kookpunt bereikt - aan gruzelementen te slaan.

Elke week een nieuwe autotest in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tegelijk is er een andere camera die níét goed functioneert. De verkeersbordherkenning mist opvallend vaak een bord. Op de meeste snelwegen denkt-ie bijvoorbeeld dat je de hele dag 130 km/h kunt rijden. Persoonlijke ergernis is de kromme vertaling van teksten in het multimediasysteem. Zo stel je niet de directheid van de besturing in, maar van de ‘richting’. En verder is de onderhoudsbeurt niet over, maar in 10.000 km.

Verder nog wat te mekkeren?

Integendeel. De comfortabele onderstel­afstemming is precies hoe wij het graag zien: in de basis zacht, zonder dat de auto nadeint na verkeersdrempels. Ook de hybride aandrijflijn is voortreffelijk, waarbij de motoren bijna onmerkbaar van rol wisselen. De MG HS Hybrid+ is een zeer vlotte en stille auto. Wat je weinig ziet in hybride-modellen, is dat je de terugwinning van de remenergie via peddels achter het stuur kunt instellen. Bij de HS kan dat wel, net als bij een echte elektrische auto.