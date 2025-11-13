Deze goedkope Tiguan-concurrent is steengoed én tenenkrommend

Tests

Qua uiterlijk had het verschil tussen de MG HS Hybrid+ en de beroemdste auto van het merk (MGB) niet groter kunnen zijn. De HS gooit zijn typisch Chinese charme in de strijd en dus is-ie ruim, goedkoop en rijk uitgerust. Maar zoek je een auto met karakter, dan zit je verkeerd.

Wat valt op aan de MG HS Hybrid+?

De HS staat in de MG-rangorde boven de ZS. Vorig jaar volgde de HS de MG EHS op. We kunnen ons voorstellen dat die auto niet op je netvlies gebrand staat en zijn benieuwd of dat met de HS wél gaat gebeuren. Hij heeft zo'n doorsnee uiterlijk dat je hem gemakkelijk over het hoofd ziet. Op de parkeerplaats van de supermarkt liepen we zelfs aan de HS voorbij, zo erg deed hij zijn best om onherkenbaar te blijven.

De HS oogt precies zoals een gemiddelde middelgrote SUV van 2025 eruitziet, met zijn grote luchtrooster aan de voorkant, de geknepen led-lichten, de coupé-achtige daklijn en de lichtstrip over de breedte van de achterkant. Binnenin heeft MG er evenmin een spektakelstuk van gemaakt, maar de zachte materialen en comfortabele stoelen voldoen keurig aan onze strenge Europese standaard.

Anderzijds is de afwerking wat slordig, zo zie je een lelijke kier tussen het dashboard en het dashboardkastje. Fysieke knoppen zijn er nauwelijks, twee naast elkaar geplaatste schermen van 12,3 inch domineren het dashboard.

De bagageruimte van minimaal 507 liter laat zich eenvoudig vergroten tot 1484 liter. Er is bovendien veel ruimte op de achterbank, zowel voor je knieën als voor je hoofd. Achter de MG HS Hybrid mag een aanhanger van maximaal 1500 kilo.

Wat is goed aan de MG HS Hybrid+?

De plug-in hybride MG HS, die al leverbaar was sinds 2024, krijgt nu gezelschap van een gewone hybride. De aandrijflijn bestaat uit een 143 pk sterke 1,5-liter viercilinder en een forse elektromotor, die liefst 199 pk levert. Samen genereren ze 225 pk en 340 Nm.

Zo saai als-ie oogt, zo goed rijdt de HS. Het is een zeer vlotte en stille auto. De comfortabele onderstelafstemming is precies hoe wij het graag zien: in de basis zacht, zonder dat de auto nadeint na verkeersdrempels. Ook de hybride aandrijflijn is voortreffelijk, waarbij de motoren bijna onmerkbaar van rol wisselen.

Wat je weinig ziet in hybride-modellen, is dat je de terugwinning van de remenergie via peddels achter het stuur kunt instellen. Net als bij een echte EV. MG plaatst ze wel.

Wat kan beter aan de MG HS Hybrid+?

Yes … bij elke rit gaan onze tenen krommen. De intimiderende camera in de A-stijl houdt alles in de gaten. Als je de bijrijder maar iets te lang aankijkt, gaat de auto al piepen dat je je blik op de weg moet houden. Telkens weer. We hebben de neiging om de camera af te plakken en - als de ergernis een kookpunt bereikt - in gruzelementen te slaan.

Tegelijk is er een andere camera die níét goed functioneert. De verkeersbordherkenning mist opvallend vaak een bord. Op de meeste snelwegen denkt-ie bijvoorbeeld dat je de hele dag 130 km/h kunt rijden. Persoonlijke ergernis is de kromme vertaling van teksten in het multimediasysteem. Zo stel je niet de directheid van de besturing in, maar van de 'richting'. En verder is de onderhoudsbeurt niet 'over', maar 'in' 10.000 km.

Wat is de prijs van de MG HS Hybrid+?

Wat zal Volkswagen denken van de prijzen van de MG HS? De Duitsers durven bijna 50.000 euro te vragen voor hun Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI. Bij MG nemen ze al genoegen met 36.950 euro voor de HS. Ook andere merken moeten pas op de plaats maken: zelfs de goedkope Citroën C5 Aircross Hybrid (37.990 euro) is duurder.

Daarbij hoef je in de basisversie niet af te zien. MG rekent niets extra's voor 19-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, navigatie en adaptieve cruisecontrol. De tweede variant van de HS, de 272 pk sterke plug-in hybride, kost 41.150 euro en heeft een elektrisch rijbereik van 100 kilometer.

Wat vind ikzelf van de MG HS Hybrid+?

Als je weinig met auto's hebt en niet veel geld wilt betalen voor een ruime en zuinige SUV, dan zit je goed. Maar houd je van auto's, dan is de HS een bloedeloze auto met een weinig inspirerend uiterlijk.

