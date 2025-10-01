Voor een spotgoedkope SUV biedt de Citroën C5 Aircross (2025) veel comfort

Tests

Met topmodellen als de DS en de CX heeft de Citroën C5 Aircross als vlaggenschip vrijwel niets gemeen. Een Citroën koop je tegenwoordig niet alleen voor het comfort, maar ook voor de prijs.

Wat valt op aan de Citroën C5 Aircross?

De Citroën C5 Aircross deelt zijn technische basis met de Opel Grandland en Peugeot 3008. Dat betekent dat hij niet alleen leverbaar is als mild hybrid (145 pk) en plug-in hybrid (195 pk), maar ook volledig elektrisch (210 of 230 pk). Technisch mogen de drie auto’s net zo inwisselbaar zijn als matcha latte nippende influencers op een Amsterdams terras, de C5 Aircross kreeg wel een afwijkend design. Niet alleen ten opzichte van zijn Duitse en Franse neef, maar ook van zijn voorganger. Die had ronde vormen, de nieuwe is juist hoekiger, langer (16 cm) en lager (2 cm).

Aan de voorkant lijkt de C5 Aircross op de kleinere C3 Aircross. Voor kleine uitspattingen moeten we aan de achterkant zijn. We kijken gebiologeerd naar de achterlichten in drie aparte delen. Het zijn lichtpunten die los lijken te staan van de carrosserie, als vinnen aan weerszijden van de auto. Het ‘gat’ ertussen leidt de luchtstroom volgens Citroën beter langs de carrosserie.

Nostalgische Citrofielen kunnen zich vastklampen aan één miniem detail, al vinden we het knap als ze dat meteen opmerken. Achter het achterportier zit een sierrooster dat in afwijkende vorm al op de Citroën BX te vinden was.

We strooien nog met wat laadweetjes: snelladen gaat met een middelmatige 160 kW (20-80 procent in 30 minuten). De C5 Aircross heeft een 11 kW-boordlader, vanaf 2026 ook 22 kW. Ook V2L is volgend jaar mogelijk. De auto levert dan desgewenst stroom aan externe apparaten zoals een elektrische fiets of barbecue en verandert in een mobiele stroombron.

Wat is goed aan de Citroën C5 Aircross?

We concentreren ons op de elektrische C5 Aircross en worden alvast blij verrast door de actieradius van maximaal 681 km (230 pk en 96,9 kWh). Ook de minder krachtige versie met 210 pk en 73,7 kWh ‘doet’ een keurige 520 kilometer.

Gelukkig heeft Citroën iets van zijn oude gerieflijke glans hervonden dankzij de vering met Progressive Hydraulic Cushions. Dat zijn speciale schokdempers die hobbels en kuilen extra zacht opvangen. Ze werken met twee hydraulische stops die kleine oneffenheden gladstrijken en harde klappen dempen. Zo voelt de auto comfortabeler en rustiger aan, zonder dat de vering te week wordt. Dankzij dit kussengevecht is de C5 Aircross merkbaar comfortabeler dan de wat stuggere Peugeot 3008.

Citroën noemt zijn stoelen Advanced Comfort. Ze zitten fijn en zijn desgewenst niet alleen te verwarmen, maar ook te ventileren. Een uitzonderlijk of geavanceerd comfort bieden ze niet. Ruimte heb je overal voldoende, ook op de achterbank. Elke C5 Aircross, ongeacht de aandrijflijn, heeft een bagageruimte van 651 liter.

Het kortste antwoord op deze vraag is: zoek je een stille, ruime elektrische SUV die ook nog vriendelijk geprijsd is (zie vraag 4), dan zit je goed.

Wat kan beter aan de Citroën C5 Aircross (2025)?

Wie wat ouder is, herinnert zich statige modellen als de DS, CX en XM nog. De C5 Aircross kan niet tippen aan die status, Citroën is niet meer het merk voor de alternatieve levensgenieter. Tegenwoordig is het eerder een budgetmerk onder de enorme Stellantis-paraplu. Dat merk je aan de materialen. Boven op het dashboard is vol in het zicht een keiharde laag goedkoop hard plastic aangebracht. De bekerhouders zijn onhandig weggestopt onder de middenconsole, zodat je been ervoor zit en je rare capriolen moet uithalen om van je cappuccino te nippen.

Niet alles is goedkoop; van het grijze kunstleer op de stoelen, bijpassende panelen op de deuren en het dashboard en een vrolijk gekleurd streepje rechts boven knapt de Citroën op. Het ‘watervaldisplay’ in het midden is ook best mooi.

De kans dat we volgend jaar in We zijn er bijna (zonder Martine van Os) een C5 Aircross zien, is niet groot. De elektrische versie mag maximaal 1250 kilo trekken en ook de Hybrid met benzinemotor zit bij 1200 kilo aan zijn taks. Alleen de PHEV is met een aanhangergewicht van 1550 kilo toegerust voor een forse caravan.

Wat is de prijs van de Citroën C5 Aircross?

Dat Citroën geen premium-ambities meer heeft, zie je aan de prijs. De elektrische C5 Aircross met 210 pk kost 39.490 euro. Daarmee is-ie meer dan 5000 euro goedkoper dan de Peugeot 3008 met dezelfde motor. Ook de Opel Grandland zit met zijn prijs van 43.999 euro hoger. Eigenlijk is de C5 Aircross gezien zijn formaat een koopje. Zeker als je daarna bij de Volkswagen-dealer binnenloopt en het prijskaartje van de Tiguan leest: 48.990 euro. Slik ...

Voor de volledigheid zijn dit alle instapprijzen:

C5 Aircross Hybrid: 37.990 euro

C5 Aircross PHEV: 42.690 euro

C5 Aircross elektrisch, 210 pk: 39.490 euro

Van de versie met 230 pk (en enorme actieradius van 681 km) zijn de prijzen nog niet bekend. De levertijd is minstens zes maanden, want Citroën zegt dat-ie in het tweede kwartaal van 2026 bij de dealer staat.

Wat vind ikzelf van de Citroën C5 Aircross (2025)?

Zijn prijs van nog geen 40.000 euro is de grootste kracht van de C5 Aircross. Ook de drie verschillende aandrijflijnen zijn sterke troeven. En ja, deze Citroën is echt comfortabeler dan veel concurrenten, zoals de Peugeot 3008 uit eigen huis. Van de oude Citroën-grandeur is echter weinig meer over. De ‘zwevende’ achterlichten vormen nog een snuf extravagantie in een verder braaf ogende auto.