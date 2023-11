TEST Citroën C5 X Plug-in Hybrid 180 geeft 50 pk extra en geld toe

Vergeet de Citroën C5 X PureTech 130 en de Plug-in Hybrid 225. Met de introductie van de Plug-in Hybrid 180 zijn die andere twee aandrijflijnen in Nederland eigenlijk overbodig geworden.

Grote modellen van Citroën zijn ten noorden van Lille en Roubaix en ten oosten van Straatsburg moeilijk te slijten. De Citroën C6 was daarvan een eclatant voorbeeld met 23.384 verkochte auto’s in zeven jaar. Daarmee vergeleken is de Citroën C5 X een bestseller.



Sinds 2021 gingen er binnen Europa 70.000 op kenteken en ongeveer 1 procent kwam in Nederland terecht: ruim 700 stuks. Met de recente prijsverlagingen en de introductie van de Plug-in Hybrid 180, zou de C5 X weleens meer landgenoten kunnen verleiden.

1.2 PureTech en C5 X geen gelukkige match



Als je deze statige auto bij First Dates aan tafel zet met een roffelend 1.2 driecilindertje, weet je meteen dat het geen gelukkige match oplevert. Toch blijft Citroën zijn topmodel ook aanbieden als 1.2 PureTech. De 180 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn van onze testauto past veel beter bij deze kruising tussen een limousine en een suv. Hij was al bekend uit diverse Opels en Peugeots, en uiteraard uit de Citroën C5 Aircross. De combinatie van de 1,6-liter viercilinder met een elektromotor en een achttraps automaat levert wel het rijgemak en comfort dat je van een auto als deze auto verwacht.



En behalve krachtiger, stiller en (potentieel) zuiniger, is de Plug-in Hybrid 180 in Nederland ook nog eens 80 euro goedkoper dan de driecilinder! Bovendien mag de stekkerhybride een zwaardere aanhanger trekken (1350 vs. 1050 kg). Het enige addertje onder het gras is de 60 liter kleinere kofferbak. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand nog voor de 1.2 PureTech kiest. In België is dat een ander verhaal, want daar is C5 X met de instapmotor stukken goedkoper (vanaf 37.700 euro).

En de Plug-in Hybrid 225 dan? Voor 4000 euro extra biedt die versie 45 pk meer dan de PHEV 180. Maar die extra power voel je alleen bij toerentallen waar de gemiddelde C5 X-bestuurder nooit in de buurt komt.



C5 X Plug-in Hybbrid is vlot, zuinig en comfortabel



Vergeleken met de C5 Aircross Hybrid 136, produceert de C5 X PHEV bij lage snelheden en tijdens uitrollen duidelijk minder elektrische bijgeluiden. Dat is niet het enige aspect waardoor de C5 X hoogwaardiger aandoet. Zo is ook de aankleding van het interieur luxer en fraaier. Een origineel detail is de slangenleer-achtige baan over het dashboard en de portieren, terwijl de bediening met fysieke knoppen voor de klimaatregeling prettiger is. Opvallend genoeg biedt de C5 X meer beenruimte achterin en ook mensen met een lengte van 1,90 meter zitten niet met hun hoofd klem tegen de Citroën-hemel.



De aandrijflijn levert zijn prestaties soepel en geruisloos. Van 0 naar 100 km/h gaat in 8,3 seconden. Dat is vlot zat en wie per se wil, kan een topsnelheid van 225 km/h uit zijn Citroën persen. De 1.6 laat zich ook bij hoge toerentallen maar in bescheiden mate horen en klinkt stukken volwassener dan zijn driecilinder broertje. Puur elektrisch is maximaal 135 km/h mogelijk. Alleen haal je dan nooit het opgegeven elektrische bereik van 62 kilometer. Het gemiddelde WLTP-verbruik is 1,4 l/100 km (1 op 58,8). Dat is onder gunstige omstandigheden, met korte ritjes en consequent bijladen, zeker te halen.



In de praktijk haal je met gemak bijna 1 op 30



Onze testrit speelde zich voornamelijk af op provinciale wegen. Daar maakten we veelvuldig gebruik van de regeneratiestand van de transmissie, maar de remmende werking was niet opvallend. Waar mogelijk ontlokten we de auto een felle tussensprint en uiteindelijk realiseerden we een verbruik van 3,5 l/100 km (1 op 28,6). Dat is aardig in lijn met wat we van andere stekkerhybrides gewend zijn. Wie de batterij leegrijdt, kan hem aan een wallbox in één uur en 40 minuten weer volladen.

Zeker met deze aandrijflijn maakt de C5 X de comfortbeloftes van Citroën grotendeels waar. Zo slikt het onderstel klinkerwegen als zoete madeleines. Op een ondergrond van wisselende kwaliteit, met hier wat ­golvend wegdek en daar wat pokdalig asfalt, lijkt de ophanging daarentegen het ploeterende Ajax wel. Alle teamleden doen hun best, maar het resultaat is rommelig en weinig effectief. Schrale troost: in Nederland zul je hier nauwelijks iets van merken. Bezuiden Hazeldonk is dat een ander verhaal.



C5 X lijkt gemaakt voor Nederland

Verder valt op dat de C5 X het liefst lange stukken rechtuit rijdt. Op bochtige plattelandswegen ben je blij dat de stroeve stoelbekleding je een beetje op je plek houdt, de besturing stemt echter nauwelijks tot blijdschap. Die is vager en minder inspirerend dan de speech van een aangeschoten Franse dorpsburgemeester tijdens de openingsceremonie van de zoveelste B&B van een Ik Vertrek-stel. Met andere woorden: de C5 X lijkt wel ontworpen voor kaarsrechte Nederlandse polderwegen, gemaakt van rimpelloos zoab.



De vraag is alleen wat de wegenbelasting in 2025 gaat doen. Tot en met 2024 krijg je nog 50 procent korting op het benzinetarief, maar zoas de vag er nu bij hangt, wordt de gewichtskorting voor plug-in hybrides uiteindelijk toch afgeschaft. Citroën zou ervoor kunnen kiezen om het topmodel dan ook met de 136 pk mild hybride-aandrijflijn uit de C5 Aircross op de markt te brengen.