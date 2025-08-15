Deze Franse SUV met ALLE opties is goedkoper dan simpelste VW Tiguan

Nieuws

Wie in een Volkswagen wil rijden, moet meer betalen. Hoevéél meer wordt pijnlijk duidelijk wanneer we de prijslijst van de nieuwe Citroën C5 Aircross naast die van de Volkswagen Tiguan leggen.

De Citroën C5 Aircross is een ruime SUV die van de band rolt in Rennes (Bretagne). Hij is zelfs een fractie groter dan de populaire Volkswagen Tiguan. Maar waar je voor de goedkoopste Tiguan maar liefst 48.990 euro moet aftikken, zit je al voor 37.990 euro achter het stuur van de C5 Aircross. Beide zijn mild hybrids met 131 respectievelijk 145 pk.

In deze prijsvergelijking focussen we ons op de mild hybrids. Dat zijn de voordeligste aandrijflijnen. De Tiguan is ook leverbaar als plug-in hybride, de C5 Aircross Plug-in Hybrid kun je bestellen vanaf september 2025. Er is ook een volledig elektrische C5 Aircross met 520 of 681 kilometer actieradius.

Prijsvergelijking C5 Aircross en Tiguan

We zijn een beetje verliefd op het dashboard van de C5 Aircross. Op de foto zie je de meest luxe versie, met grijs kunstleer op de stoelen en bijpassende panelen op de deuren en het dashboard. Het ‘watervaldisplay’ hebben ze allemaal, maar het head-up display is optioneel.

Het zure is: voor het meest luxe dashboard moet je bijbetalen. Maar dat is niet erg als je ziet dat dat zelfs het topmodel van de C5 Aircross (de Max-uitvoering) ‘maar’ 43.990 euro kost. Dan ben je nog altijd 5 mille verwijderd van de instap-Tiguan van 48.990 euro. Dat zette ons aan het denken: kun je de Citroën C5 Aircross bestellen met alles erop en eraan, en toch goedkoper uit zijn dan met de instap-Tiguan?

Dat lees je goed: we gaan álle opties in de prijslijst van de C5 Aircross aanvinken. Alle!

Citroën C5 Aircross met alle opties

Citroën C5 Aircross Hybrid Max-uitvoering - 43.990 euro

Kleur naar keuze - 850 euro

Pack Winter & Grip Control met All-season banden - 300 euro

Bandenreparatiekit - 20 euro

Ambiance Hype Grey (luxe dashboard) - 1200 euro

Panoramisch schuif-kanteldak - 1250 euro

Afneembare trekhaak - 800 euro

Two Tone dak - 350 euro

Totaalprijs: 48.760 euro

Basismodel Volkswagen Tiguan: 48.990 euro.

Conclusie

Je ziet het: een volledig uitgeruste Citroën C5 Aircross is goedkoper dan het basismodel van de Volkswagen Tiguan. En misschien wil je niet eens álle opties. Rood is de standaardkleur, dus waarom zou je 850 euro extra uitgeven? En niet iedereen staat te springen om een panoramisch schuif-kanteldak van 1250 euro.

