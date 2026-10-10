Britten zwichten massaal voor Chinese auto's, regering wil ingrijpen

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Nergens in Europa rukken Chinese automerken zo snel op als in Groot-Brittannië. Maar die opmars kan weleens vertraagd worden, want in Londen liggen plannen klaar die Chinese auto's flink duurder maken.

In september 2026 kwam bijna een kwart van alle nieuwe auto's in Groot-Brittannië van een Chinese fabrikant: 23,3 procent, tegen 12,4 procent een jaar eerder.

BYD is dit jaar met 20.140 registraties zelfs het op een na grootste merk van het land, MG volgt met 18.026 stuks. De best verkochte auto van de maand was de Jaecoo 7, de Chinese SUV die de Britten spottend de 'Temu-Range Rover' noemen. Over het hele jaar is de Jaecoo de op één na populairste auto, achter de Ford Puma. Ter vergelijking: in de EU zit het aandeel van Chinese merken rond de 10 procent.



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Heffingen tot 45 procent

Dat verschil in marktaandeel is geen toeval. In de EU betalen Chinese automerken sinds oktober 2024 bovenop de gewone importheffing van 10 procent nog een extra heffing van maximaal 35 procent. In Groot-Brittannië blijft het bij die 10 procent. Chinese merken hebben daar dus veel meer financiële ruimte om auto's goedkoop aan te bieden, waardoor hun modellen in het VK een stuk aantrekkelijker zijn dan bij ons.

Daar kan verandering in komen. Volgens The Times werkt minister Jonathan Reynolds aan een pakket heffingen op Chinese auto's, en zijn ministers bereid om net zo hoog te gaan als de EU: tot 45 procent. Een besluit is er nog niet. Een woordvoerder van de regering laat alleen weten dat er op dit moment wordt overlegd met de auto-industrie.

Dat een verhoogde heffing überhaupt wordt overwogen is al opvallend. In 2024 besloot Reynolds nog bewust geen heffingen in te voeren, en half september zei hij dat daar nog altijd geen plannen voor waren. Twee weken later klonk het anders: toen noemde hij het een lastige afweging die nog alle kanten op kan.

Druk uit Brussel

De ommezwaai heeft vooral met de EU te maken. Volgens de Financial Times zijn heffingen op Chinese auto's een harde eis van Brussel, als voorwaarde voor Britse deelname aan de nieuwe 'Made in Europe'-regels. Anders komen in Groot-Brittannië gebouwde auto's niet in aanmerking voor Europese subsidies en belastingvoordelen. Dan speelt ook nog mee dat China waarschijnlijk terugslaat. Dat raakt vooral Jaguar Land Rover, dat veel auto's in China verkoopt.

Opvallend: volgens de berichten zijn de plannen vooral gericht op elektrische auto's. De razend populaire Jaecoo 7, met benzinemotor of als plug-in hybride, zou dan weleens buiten schot kunnen blijven, net als in de EU. Of de Chinese opmars in Groot-Brittannië echt wordt afgeremd, hangt dus niet alleen af van de vraag óf de heffingen er komen, maar ook van welke auto's ze precies raken.

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