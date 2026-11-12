Een goedkope auto hoeft niet Chinees te zijn: deze 5 alternatieven kosten net zo weinig

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Chinese auto’s zijn zo goedkoop, dat je dief bent van je eigen portemonnee als je een dure auto van een Europees, Japans of Koreaans merk koopt. Maar is dat wel zo? Wij vergelijken de prijzen.

In Nederland zijn vijf auto’s uit China momenteel zo populair, dat ze een plekje hebben veroverd in de top 100 van bestverkochte auto’s in 2026. Het gaat om de volgende posities en modellen:

5 Chinese auto's in Nederlandse top 100

#20 BYD Seal U

#49 Jaecoo 7

#55 BYD Atto 2

#74 Leapmotor B10

#85 Leapmotor T03

Hieronder bekijken we hoeveel deze modellen kosten in aanschaf, wat je daarvoor krijgt en welk model je kunt kopen voor hetzelfde geld dat niet Chinees is. Dit doen we om te laten zien dat je als prijsbewuste koper altijd een Europees, Japans of Koreaans alternatief hebt. We starten op plek 20 met de BYD Seal U.

BYD Seal U laten staan voor de Hyundai Tucson

BYD doet goede zaken in ons land en dat is vooral te danken aan de BYD Seal U: een forse stekker-SUV van het formaat Volkswagen Tiguan, maar dan voor de prijs van een T-Roc. Anders gezegd: voor 39.620 euro koop je een SUV waar Europese automerken al snel 50 mille voor vragen.

Hyundai heeft een passend antwoord, in de vorm van de 40.995 euro kostende Tucson Plug-in Hybrid. De Tucson is iets kleiner, maar heeft toch een grotere kofferbak (Tucson PHEV: 558 – 1720 liter, Seal U DM-i: 425 – 1440 liter). Bovendien is de Tucson Europeser dan je denkt, want hij rolt van de band in Tsjechië. Over Tsjechië gesproken: Skoda vraagt minimaal 44.990 euro voor een Kodiaq met stekker.

Geen Jaecoo 7 maar een Seat Leon Sports Tourer

In Groot-Brittannië is deze plug-in hybride SUV met stoere smoel niet aan te slepen. Nederlanders lusten ook wel pap van deze 37.990 euro kostende gezinsauto met een EV-range van 90 kilometer en 500 tot 1265 liter bagageruimte.

Deze combinatie van prijs en specs ga je in geen andere SUV uit Europa, Japan of Korea vinden. Maar weet dat er een Spaanse gezinsauto bestaat met een elektrische actieradius van 130 kilometer en een kofferbak van 470 tot 1450 liter! De Seat Leon Sports Tourer Plug-in Hybrid kost officieel 39.690 euro, maar de dealer geeft tot 5000 euro korting als je dreigt een Jaecoo 7 te kopen.

BYD Atto 2 heeft twee tegenhangers

Dit is de grootste breinbreker, want de BYD Atto 2 DM-i heeft alleen concurrenten uit eigen land. Voor 29.490 euro koop je een plug-in hybride cross-over in kleinformaat. Het is jammer dat Renault is gestopt met de Captur PHEV, want dat zou een goede tegenhanger zijn.

Dat betekent keuzes maken: óf je gaat voor een volwaardige hybride zonder stekker, óf je besluit hier en nu dat je altijd op stroom wilt rijden en maakt de switch naar volledig elektrisch. In het eerste geval kun je al voor 25.900 euro in de Sandero Stepway Hybrid 155 rijden. Een leuk alternatief dat volledig uitstootvrij rijdt, is de Renault 4 E-Tech Electric. Hieronder lees je over de nieuwe instapversie van 27.490 euro.

Leapmotor B10 is duurder dan Fiat Panda Electric

Eerlijk is eerlijk: 29.495 euro voor een elektrische cross-over met 434 kilometer rijbereik is geen geld. Voor een Skoda Epiq met zoveel uithoudingsvermogen ben je minimaal 34.780 euro kwijt en dan heb je nog geen panoramadak of warmtepomp. Dat is sowieso het thema van alle Chinese auto’s in dit artikel: ze zijn allemaal zo verbluffend riant uitgerust.

Wat je als prijsbewuste koper beter kunt doen, is bij de Fiat-dealer aankloppen voor de nieuwe uitvoering van de Grande Panda Electric met 54 kWh-batterij (zie onderstaand artikel). Die is goed voor 400 kilometer en met een vanafprijs van 27.499 euro houd je geld over om de extra’s aan te vinken die je daadwerkelijk gebruikt.

Leapmotor T03? Doe ons maar een Dacia Spring

De laatste is het makkelijkst. Het Europese avontuur van Leapmotor begon in 2024 met de Leapmotor T03: een elektrisch stadsautootje van 20.250 euro met een rijbereik van 275 kilometer en de vorm van een baby nijlpaard.

Inmiddels koop je voor 19.500 euro de nieuwe Dacia Spring. Hij wordt gebouwd in Slowakije. Met 250 kilometer rijbereik komt-ie iets minder ver, maar hij kost ook iets minder. Je vindt ‘m niet mooi? Laat je dan voor 20.990 euro verleiden door de technisch identieke Renault Twingo.

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Conclusie

Wat krijg je bij de Chinese merken toch veel auto voor relatief weinig geld! We moesten ons in allerlei bochten wringen en diep in de prijslijsten duiken om met alternatieven uit een ander land te komen. Maar het kán dus wel. Als je principieel geen auto uit China wel kopen, dan zijn er alternatieven voorhanden.