Deze elektrische SUV daagt Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

De Skoda Elroq en de Kia EV3 waren de populairste auto's van Nederland in 2025. Als je een vergelijkbare auto voor minder geld zoekt, moet je echter bij de Leapmotor B10 zijn. Via onze handige private lease vergelijker is de Chinese SUV maandelijks véél goedkoper dan zijn grote concurrenten.

Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

Over de Leapmotor B10

De Leapmotor B10 heb je al vanaf 424 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrenten: de Skoda Elroq en de Kia EV3. De Tsjechische SUV kost namelijk minimaal 504 euro, de Koreaan kost zelfs minimaal 529 euro. En daarbovenop zijn dit de basismodellen die vrij karig zijn uitgerust. Bij de Leapmotor B10 krijg je meteen te maken met een flinke uitrustingslijst.

De nieuwe Volkswagen Tiguan
Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de B10, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Leapmotor B10 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten
+ Rijk uitgerust, ook de instapper - Wel erg actieve rijhulpsystemen
+ Erg ruim - Mogelijk imagoprobleem 
door Chinese afkomst
+ Comfortabel geveerd - Vrij anoniem uiterlijk

Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

Leapmotor B10 Life

Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij de Leapmotor B10 de keuze uit Life en Design. Al vanaf het basismodel (Life) is de B10 rijk uitgerust:

  • Stoffen bekleding
  • Panoramadak met elektrisch zonnescherm
  • Automatische airconditioning
  • Draadloze telefoonlader
  • 8,8 inch digitaal instrumentencluster
  • 14,6 inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto
  • Online navigatie en DAB+
  • 360 graden achteruitrijcamera
  • Parkeersensoren achter
  • Adaptive Cruise Control
  • Rijstrookassistentie (Lane Centering & Lane Keep Assist)
  • Dodehoekwaarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • LED-verlichting rondom
  • 18 inch lichtmetalen velgen
  • Warmtepomp
  • Vehicle-to-Load functie
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)
Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

Specificaties

Uitvoering 56,2 kWh 67,1 kWh
Vermogen  218 pk 218 pk
Koppel 240 Nm 240 Nm
Accucapaciteit  56,2 kWh 67,1 kWh
Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion
Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,2 kWh / 100 km 17,3 kWh / 100 km
WLTP-actieradius 361 km 434 km
Laadvermogen 11 kW 11 kW
Laadtijd (30%-80%) 2 u 30 min 3 u
Snellaadvermogen 140 kW 168 kW
Snellaadtijd (30%-80%) 16 min 18 min

De Leapmotor B10 is een ruime en ook technisch sterke SUV. Dat maakt de Chinees samen met zijn scherpe prijs en rijke standaarduitrusting een geduchte concurrent voor de Elroq en EV3. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.

Lees ook 9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand 11 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

