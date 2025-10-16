Tests

Leapmotor is een jong bedrijf met grote ambities. Pas tien jaar geleden reden de eerste modellen van het merk door de straten van China, en vorig jaar werden de kleine T03 en middenklasse C10 in Europa gelanceerd – met de hulp van het Stellantis-dealernetwerk. We hebben zojuist gereden met alweer een nieuwe Leapmotor: de B10. Maakt deze auto ons hebberig?

Wat valt op aan de Leapmotor B10?

Foto’s flatteren. Toen wij het eerste beeld zagen van de Leapmotor B10, vermoedden we met een compacte SUV uit het B-segment van doen te hebben. Waarschijnlijk werden onze verwachtingen ook gestuurd door de vanafprijs van de B10: 27.995 euro is zelfs voor een elektrische B-segmenter vlijmscherp. Voor hetzelfde geld koop je maar net de basisversie van de Renault 5 E-Tech Electric.

Nu we oog-in-oog hebben gestaan met de B10, blijkt de werkelijkheid heel anders. Het is een uit de kluiten gewassen elektrische SUV die zakendoet in het populaire C-segment, de klasse waarin bijvoorbeeld ook de Renault Scenic E-Tech Electric, Skoda Elroq en Kia EV3 hoge ogen gooien.

De Leapmotor B10 kan zijn komaf moeilijk verbloemen: het design is nogal uniform Chinees, met hoog geplaatste dagrijlampen, compacte koplampen daaronder en op de achterkant een brede doorlopende lichtband. Wat dat betreft is het interieur (iets) origineler van inrichting, alhoewel je niet ontkomt aan de typisch Chinese digitale dominantie. Voor belangrijke rijinformatie en de bediening van alle functies ben je aangewezen op de twee displays. De dubbele, geperforeerde balk die rechts over het dashboard loopt en voor een driedimensionaal geheel zorgt, is een origineel detail.

Van een auto die nog geen 30.000 euro kost, mag je niet de mooiste materialen verwachten. In de Leapmotor B10 is de afwerking echter dik in orde en je ledematen blijven buiten het bereik van de hardplastic panelen. De stoelen zijn breed en bieden een goede ondersteuning van lijf en leden. De tunnelconsole tussen de stoelen is nogal prominent aanwezig, maar over de ruimtelijkheid van het interieur valt verder niets te zeuren. Sterker nog: we hebben in een SUV uit het C-segment zelden zo riant gezeten. Ook achterin is de hoofd- en beenruimte bovengemiddeld groot.

De Leapmotor B10 staat op een geheel nieuw ontwikkeld platform, waarmee het Chinese merk veel Europese concurrenten op achterstand zet. De elektromotor zit tussen de achterwielen en levert een vermogen van 218 pk. Het accupakket in de vloer heeft naar keuze een capaciteit van 56,2 (Pro) of 67,1 kWh (ProMax). Het hele boordsysteem werkt met een spanning van 400 volt, snelladen kan met een maximum vermogen van 140 tot 168 kW. Keurige prestaties, voor een auto van dit prijsniveau.

Wat zijn de sterkste punten van de Leapmotor B10?

Het is grossieren in pluspunten! Kort samengevat: je krijgt voor een vlijmscherpe prijs (pluspunt 1) een heel ruimte auto (pluspunt 2) met een rijke standaarduitrusting (pluspunt 3). Een motorvermogen van 218 pk maakt de Leapmotor B10 vlot genoeg (pluspunt 4). Tijdens de testrit sprong de techniek bovendien heel zuinig met de opgeslagen energie om (pluspunt 5).

Wij noteerden 14,5 kWh/100 km, zonder daar heel erg ons best voor te doen. Leapmotor geeft zelf een WLTP-verbruik op van 17,2 tot 17,3 kWh/100 km, zodat het opgegeven rijbereik van 434 kilometer (in geval van de ProMax-batterij) in de praktijk heel realistisch lijkt. Maar dat moeten we tijdens een actieradiustest in Nederland nog maar eens onderzoeken.

Niet alleen dankzij de rijke standaarduitrusting is het comfort wat de klok slaat aan boord van de Leapmotor B10, ook het onderstel is overduidelijk afgestemd op het welbehagen van de inzittenden (pluspunt 6). De auto is soepel geveerd, zonder daarbij de indruk te wekken dat het allemaal maar slappe hap is. Zelfs in de sterk bekrachtigde besturing zit nog genoeg ‘gewicht’, zodat je het idee krijgt dat het stuur daadwerkelijk in verbinding staat met de voorwielen (pluspunt 7). Dat is in heel veel andere elektrische SUV’s vaak een heel ander verhaal.

Zijn er verbeterpunten bij de Leapmotor B10?

Zoals het een Chinese auto betaamt, is de Leapmotor B10 volgestouwd met allerlei veiligheids- en rijhulpsystemen. Dat levert een kakofonie aan waarschuwingssignalen op, terwijl we in het stuur voortdurend corrigerende actie voelen. Je kunt deze systemen weliswaar volledig uitschakelen, maar dan moet je daar in het juiste submenu ook wel de juiste icoontjes aanraken … Een centrale knop waarmee je alle systemen in een keer het zwijgen oplegt, staat beslist op onze verlanglijst.

Wanneer de actieve spoorassistent in actie komt, gaat dat gepaard met correctie op correctie. De auto maakt het zelfs zo bont, dat wij na een kwartiertje al tot een koffiestop werden gemaand. Ja hallo! Wie is hier nou de brenger van alle onrust?

Nog iets anders te mopperen? Nou ja: de Leapmotor B10 is met een laadvolume van 430 tot 1700 liter weliswaar redelijk ruimhartig in het vervoeren van bagage (de frunk voorin heeft een inhoud van 25 liter), maar het geremde maximum aanhangergewicht blijft met 750 kilo vrij beperkt.

Ten slotte nog een opmerking over de klimaatbeheersing: die had in onze testauto moeite om de temperatuur onder de Zuid-Franse zon omlaag te krijgen. Simpelweg de gewenste temperatuur inschakelen blijkt onvoldoende; je moet het systeem ook nog de taak geven om daadwerkelijk te koelen. Overbodig omslachtig!

Wat is de prijs van de Leapmotor B10?

Hierboven noemden we de vanafprijs al: 27.995 euro. Gelet op de hoeveelheid ruimte en de volwassen technologie die de auto te bieden heeft, is dat een waanzinnig scherp bedrag. Hiervan gaat menig concurrent slapeloze nachten krijgen, want het valt moeilijk te bevatten wat je voor die prijs allemaal standaard krijgt. Denk daarbij voor basisversie Life al aan een groot glazen dakpaneel met zonnescherm, led-koplampen, een 360-gradencamera (inclusief dashcam), een warmtepomp, een uitgebreid multimediasysteem inclusief online navigatie en over the air updates, een Vehicle to Load-functie en een waslijst aan ADAS-stystemen.

Kies je voor de grotere 67,1 kWh-batterij (als Life: 31.495 euro), dan heb je ook de mogelijkheid om naar de Design-uitvoering te upgraden. Boven op de Life-uitrusting, word je getrakteerd op kunstleren bekleding, elektrisch bediende stoelen met verwarming en ventilatie, privacy glass achter, een surround sound-systeem met twaalf luidsprekers, een elektrisch bediende achterklep en een luchtkwaliteitsmonitor. Prijs van de B10 ProMax Design: 32.995 euro. Probeer voor een vergelijkbaar bedrag maar eens een net zo luxe aangeklede (nieuwe) elektrische SUV bij een Europees merk te vinden. Succes!

Wat vind ikzelf van de Leapmotor B10?

Je gaat je algauw afvragen: hoe doen die Chinezen het voor die prijs? Want nog geen 28.000 euro voor zo’n compleet uitgeruste en ruimtelijke elektrische SUV, is simpelweg een woest aantrekkelijke aanbieding. Zit er dan ergens een addertje onder het gras? Ach, de veiligheids- en rijhulpsystemen van de Leapmotor B10 worden je in al hun overspannen voorzichtigheid – met een heel orkest aan waarschuwingsgeluiden – algauw een doorn in het oog. Maar wat mij betreft kan dat geen reden zijn om hautain je neus op te halen voor de Leapmotor B10. Voor autokopers die ongevoelig zijn voor merkhistorie of imago, is de B10 als totaalpakket een ijzersterke en eigenlijk niet te negeren nieuwkomer.