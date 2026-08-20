Deze auto daagt de Volkswagen ID.3 uit, maar is liefst 6480 euro goedkoper

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Wil jij een elektrische hatchback die ruim genoeg is voor het gezin? Dan kom je al snel uit bij een Volkswagen ID.3. Er is echter een veel goedkopere kandidaat: de Leapmotor B05. Die is vergelijkbaar en biedt zelfs meer uitrusting. En daarbovenop: het scheelt maar liefst 6480 euro!

Leapmotor B05 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5D 160kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 409,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 424,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor B05 Private Lease deals

Over de Leapmotor B05

Het gaat dus om de Leapmotor B05. Die is scherp geprijsd en is al vanaf 399 euro per maand te private leasen. Dat is een hele nette prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen ID.3. Die kost je zomaar 90 euro meer: minimaal 489 euro per maand. Over een leaseperiode van 72 maanden komt de meerprijs daarmee uit op 6480 euro. Naast dit grote prijsverschil is de Leapmotor B05 standaard ook nog eens veel rijker uitgerust dan de ID.3. Wat zijn verdere voordelen van de Leapmotor, en zijn er ook nadelen te ontdekken?

Pluspunten Minpunten + Standaard rijk uitgerust

+ Rijdt verrassend prettig

+ Fijn veercomfort – Bemoeizuchtige veiligheidssystemen

– Ergonomie stoel niet ideaal

– Niet de ruimste

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Leapmotor B05? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering Pro ProMax Vermogen 218 pk 218 pk Koppel 240 Nm 240 Nm 0-100 sprint 7,5 s 6,7 s Accusoort LFP LFP Accucapaciteit 56,2 kWh 67,1 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,8 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km WLTP-actieradius 401 km 482 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd (30-80%) 3 u 3 u 30 min Snellaadvermogen 140 kW 168 kW Snellaadtijd (30-80%) 16 min 18 min

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Leapmotor B05 uitvoeringen

De Leapmotor B05 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Life en Design. Life is er met twee accugroottes, Design alleen met de grootste accu. Zo zijn ze te onderscheiden:

Life (Pro, 56,2 kWh)

Al goed uitgerust met een 14,6 inch infotainmentscherm met online navigatie, Apple CarPlay en Android Auto, 19 inch lichtmetalen velgen en het volledige pakket rijassistenten, waaronder adaptive cruise control en een 360 graden camera.

Life (ProMax, 67,1 kWh)

Zelfde uitrusting als de Pro, maar met de grotere accu van 67,1 kWh voor meer actieradius en een snellere sprint naar 100 km/u.

Design (ProMax, 67,1 kWh)

Het topmodel voegt kunstleren bekleding toe, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een panoramadak, sfeerverlichting en een surroundsysteem met 12 luidsprekers.