Review: spotgoedkope Leapmotor B05 bewijst dat Europese EV’s veel te duur zijn

Tests

In dure tijden komt de Leapmotor B05 van 25.995 euro als geroepen. Dit is een Volkswagen ID.3-achtige auto voor de prijs van een Renaultje 5. Wegen de vele voordelen op tegen één groot nadeel?

Wat is opvallend aan de Leapmotor B05?

Je krijgt bespottelijk veel waar voor je geld. Voor 25.995 euro koop je een volledig elektrische hatchback in het C-segment. Hij heeft een bereik van 400 kilometer (56,2 kWh), sprint in 7,5 seconden naar de honderd en staat op 19-inch lichtmetaal. Dus je rijdt in een Volkswagen ID.3-achtige auto voor de prijs van een Renault 5.

De Leapmotor B05 is dus ronduit goedkoop, maar dat zie je er niet aan af. De hatchback komt keurig voor de dag, dankzij het simpele lijnenspel, de lage motorkap, de grote velgen en de verlichting met drie horizontale strepen. De ontwerpers hebben ‘m zelfs frameloze zijruiten gegeven – doe maar duur.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Gezien de prijs zouden we het de technici vergeven als de B05 zijn techniek deelt met een elektrische grasmaaier, maar ook op dat vlak hebben we goed nieuws te melden. Leapmotor heeft gekozen voor achterwielaandrijving met onafhankelijke multilink-ophanging en een 50:50-gewichtsverdeling - autoliefhebbers die dit horen, spitsen hun oren. De batterijen zijn LFP, wat helpt om de kosten laag te houden. Het advies is om ze zeker een keer per maand op te laden tot 100 procent.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Wat is goed aan deze Volkswagen ID.3-concurrent?

De B05 is ontworpen en gebouwd in China, maar voor Europa werd het rijgedrag gefinetuned. Dat zit ‘m niet alleen in een andere kalibratie van de besturing en betere banden - de Linglongs maken plaats voor Hankooks - ook de vering en demping zijn aangepast en het zwaartepunt kwam lager te liggen.

En het werkt: de B05 rijdt verrassend Europees. Je kunt een Chinese auto geen groter compliment geven. Zet de besturing in de sportstand en hij voelt behoorlijk direct en voorspelbaar aan. Als je het ons vraagt, stuurt een Volkswagen ID.3 nog fijner, maar het is Leapmotor in ieder geval gelukt om het vage, typisch Chinese stuurgevoel uit te bannen.

Het helpt ook dat de 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor op de achteras krachtig genoeg is voor soepele en venijnige tussensprintjes. Ondertussen is het in de cabine lekker stil en voel je dat het onderstel prima raad weet met de oneffenheden in het wegdek. De B05 is een volwassen auto voor de prijs van een kindermenu.

Wat kan beter aan de Leapmotor B05?

Maar weet waar je aan begint. Bij ons steken meteen na vertrek de eerste Chineesheden de kop op. Piepjes klinken door de cabine en een waarschuwing verschijnt op het scherm: de veiligheidsgordel van de bestuurder is niet op de juiste manier vastgeklikt. Maar we kennen maar één manier! We maken de gesp los, drukken hem weer vast en het blijft een minuut stil. Dan begint het riedeltje weer van voor af aan. Na de vijfde keer geeft de B05 zich gewonnen en blijft het stil.

Ondertussen doet de actieve rijstrookassistentie vervelend. Hoewel ons gebruikersprofiel zo staat ingesteld dat alle hinderlijke rijhulpsystemen zich op de achtergrond moeten houden, blijft de rijstrookassistent fanatiek tegensturen. In het menu is het juiste schuifje snel gevonden, maar tot onze verbazing springt het systeem uit zichzelf weer van ‘uit’ naar ‘aan’. We zien het virtuele schuifje opzij bewegen. Hekserij!

De boordcomputer van onze testauto met de grote batterij van 67,1 kWh is ook niet te vertrouwen. Tijdens de eerste testrit komt het verbruik uit op 17,8 kWh/100 km en de tweede testrit klokken we 0,2 kWh/100 km, wat betekent dat de werkelijke actieradius 377 tot 33.500 kilometer bedraagt …

Niet alle ergernissen draaien om software: de zitpositie voor lange bestuurders is niet geweldig. Het ventilatierooster prikt in de rechterknie wanneer je de stoel te ver naar voren schuift. En doordat de zitting niet kantelbaar is, zit je meer op dan in de stoel. Maar gezien de lage prijs van de auto, mag dit eigenlijk geen naam hebben.

Wat moet je weten over de prijs van de Leapmotor B05?

Leapmotor doet niet aan lange optielijsten die je verleiden om je nieuwe auto met een paar vinkjes heel veel duurder te maken. In plaats daarvan zijn er twee uitvoeringen (Life en Design) en twee batterijen (56,2 en 67,1 kWh) om uit te kiezen. Het geel dat je op de foto’s ziet, is de standaardkleur. Voor een andere kleur moet je 750 euro bijbetalen.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De goedkoopste B05 kost 25.995 euro en voor een B05 in de luxe uitvoering, met de grootste batterij en een andere kleurtje, betaal je evengoed maar 31.245 euro. Plotseling lijkt de nieuwe Volkswagen ID.3 Neo met zijn basisprijs van 32.990 euro een peperdure auto …

Wat vind ikzelf van deze elektrische hatchback in de Golf-klasse?

Ik vind het verbluffend dat de Leapmotor B05 maar 26 tot 31 mille kost, afhankelijk van de gekozen batterij en uitvoering. Je krijgt echt veel auto voor relatief weinig geld. Door de B05 lijken andere betaalbare EV’s plotseling duur en schraal. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen ID. Polo: hij is minder ruim en minder luxe, heeft een kleinere batterij en is toch veel duurder.

Daar staat een groot nadeel tegenover: de wispelturige software. Hinderlijke rijhulpsystemen zijn één ding, maar gekke waarschuwingen (veiligheidsgordels) en een haperende boordcomputer (verbruik) maken mij argwanend. Héél argwanend. Welk raar probleem steekt morgen mogelijk de kop op? Het navigatiesysteem draait noord en zuid om? De knipperlichtvloeistof moet bijgevuld worden? Gelukkig hebben de grootste euvels een ding gemeen: ze zijn allemaal softwaregerelateerd en de B05 kan over-the-air geüpdatet worden. Dus in theorie is overal een oplossing voor …