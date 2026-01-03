Mijn autojaar: liever een auto die knarst dan eentje die zeurt

Nieuws

2025 kende voornamelijk middelmatige kilometers in middelmatige auto’s. Toch beleefde ik ook een duidelijk hoogtepunt én een dieptepunt in twee totaal verschillende voertuigen. Een militair voertuig uit 1955 en een modaal gezinsvoertuig uit 2025. Met die laatste werd het oorlog.

Hoogtepunt: rijden in een Nekaf Jeep

Het meest memorabele ritje van 2025 beleefde ik in een Nekaf. Dat is een in Nederland in licentie gebouwde Willys M38A1 uit 1955. Deze voorouder van de huidige Jeep Wrangler heeft een stuur zo groot als een hoepel, drie versnellingen vooruit, maar geen deuren.

De enige vorm van comfort bestaat uit de met canvas overtrokken kussentjes die voor stoelen moeten doorgaan. Decennialang haalden Nederlandse dienstplichtigen hun rijbewijs in een Nekaf.

Soort paardenkoets

Rijden in een 70 jaar oude auto is figuurlijk terugschakelen. Je hebt geen stuur- of rembekrachtiging, de versnellingsbak is ongesynchroniseerd waardoor je moet ‘double-clutchen’ en de richtingaanwijzer moet je na de bocht handmatig uitzetten. De bladveren stammen uit de tijd van de paardenkoets, net als de starre assen trouwens.

Er zijn geen passieve- of actieve-veiligheidssystemen. De beste manier om niet te crashen - en te sterven - is superdefensief rijden en bidden dat je medeweggebruikers dat ook doen.

Triomfantelijk

Het ritje was een mooie les in nederigheid, want je rijdt niet zomaar weg met een Nekaf. Het vergt gevoel voor en geduld met antieke techniek en dat maakt het besturen een zintuiglijke bezigheid. Elke keer dat je het stuur goed plaatst voor een bocht of schakelt zonder 'tandenknarsen', voel je je triomfantelijk. Ja, zo'n veteraan van de Koude Oorlog is niet meer van deze tijd en daarom zo leuk.

Dieptepunt: een BYD als huurauto

Helemaal van deze tijd was de gehuurde BYD Seal U DMi die in Alicante op me wachtte. Terwijl ik toch echt een DS 7 had aangevinkt bij het boeken. Het enige dat mijn goedkeuring kon wegdragen, was de kleur lichtblauw, maar de Chinese zeehond en ik werden geen moment vriendjes. Het constante piep-ding-dong-piep-ding-dong moest je via het gigantische scherm uitschakelen, maar dat was nauwelijks afleesbaar onder de Spaanse zon.

Bemoeizucht

Dat scherm stond voor mij symbool voor de bemoeizucht van de BYD. Het deed me denken aan de fictieve computer HAL 9000, de antagonist uit de Stanley Kubrick-klassieker 2001: A Space Odyssey. In de film keert HAL 9000 zich als AI avant la lettre tegen de bemanning van het ruimteschip dat door de computer wordt bestuurd. Uiteindelijk vermoordt HAL de hele crew op één man na, die de computer met een schroevendraaier te lijf gaat.

Schade zonder schuldgevoel

Ik wilde niets liever dan het scherm met een priem tot zwijgen brengen, maar dan had ik heel wat uit te leggen bij de retourbalie van de verhuurmaatschappij. In plaats daarvan negeerde ik het, ook tijdens het achteruitrijden. Daarbij raakte ik een geparkeerde aanhanger en havende ik de BYD.

Bij het uitstappen zag ik een parkeersensor aan een draadje uit de achterbumper hangen. Het leek net een oog uit de oogkas van een tegenstander op een middeleeuws strijdtoneel. Ik voelde me wederom triomfantelijk en ach, de schade was toch afgekocht.

Persoonlijke verhalen, tests en aankooptips ... volg ál het autonieuws via de gratis nieuwsbrief!