Op één terrein zijn Chinese autofabrikanten nu al heer en meester in Europa

De bestverkochte auto van Europa is een Dacia, de bestverkochte EV een Tesla. Maar bij de plug-in hybrides gaan de Chinezen nu al aan kop.

In de top 10 van bestverkochte auto’s van Europa tref je geen Chinees aan. Ook bij de EV’s staat China nog buitenspel. Maar er is één segment waarin China een hoofdrol opeist: dat van de plug-in hybride (PHEV). De bestverkochte PHEV van Europa is niet de Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 of Ford Kuga, maar de BYD Seal U.

Vorig jaar werden 72.667 exemplaren van de Seal U op kenteken gezet. Dat is fors meer dan de Volkswagen Tiguan en de Volvo XC60. Let wel: het gaat alleen om plug-in hybrides. De Seal U is ook leverbaar als volledig elektrische auto, terwijl de Tiguan en XC60 juist met (hybride) benzinemotoren te koop zijn.

Naast de Seal U, de Tiguan en de XC60 maken de Ford Kuga en Mercedes GLC de Europese top 5 compleet. Wij waren echter niet zo onder de indruk van de BYD Seal U. Waarom niet, lees je in onderstaande test.

Prijs belangrijkste verkoopargument

Wat maakt de BYD Seal U dan zo populair? Daarop is maar één antwoord mogelijk: zijn prijs. Met zijn laadsnelheid en batterijpakket presteert de Seal U slechts gemiddeld. Dat wordt snel duidelijk als je hem vergelijkt met de benchmark in PHEV-land, de Volkswagen Tiguan.

BYD Seal U Boost

Batterij: 18,3 kWh

Elektrisch rijbereik: 80 kilometer

Snelladen: 18 kW

Totaal vermogen: 197 pk

Prijs: 39.620 euro

Volkswagen Tiguan eHybrid

Batterij: 19,7 kWh

Elektrisch rijbereik: 125 kilometer

Snelladen: 40 kW

Totaal vermogen: 204 pk

Prijs: 52.490 euro

Prijs BYD Seal U, Volvo XC60 en Ford Kuga

De Volvo XC60 PHEV, de nummer 3 van Europa, is nog duurder dan de Tiguan en begint in Nederland bij 61.995 euro. Ford zet de Kuga wél zeer scherp neer; hij kost maar 39.900 euro en heeft ook nog eens een veel krachtiger motor (243 pk). In Nederland is de Kuga dan ook de nummer 1 en komt de BYD Seal U niet eens in de top 5 voor.

In 2025 werden 5041 Kuga's op kenteken gezet, tegenover nog geen 2500 BYD’s Seal U. Het gros daarvan is wel een plug-in hybride, de elektrische versie is minder populair. Nadeel van de Kuga is zijn beperkte elektrische actieradius van 68 kilometer.

Plug-in hybride verkopen Europa

Naast de BYD Seal U staat er nog een Chinees model in de Europese top 10, de Jaecoo 7. De plug-in hybride zit in Europa in de lift; in 2025 werd de grens gepasseerd van 1 miljoen verkochte auto’s en kwam het totaal op bijna 1,3 miljoen exemplaren. Dat is een forse groei van 33,5 procent ten opzichte van 2024.

EV’s zijn nog populairder. De verkoop daarvan steeg vorig jaar naar bijna 2,6 miljoen stuks, een toename van 29,7 procent ten opzichte van 2024.

PHEV onder vuur

Plug-in hybrides worden al jaren verkocht als schone tussenstap richting elektrisch rijden. Maar de praktijk is pijnlijk anders. Zeker als het PHEV's met een grote actieradius betreft. De Europese koepelorganisatie Transport & Environment (Transport en Milieu) onderzocht eind 2025 het verbruik en de uitstoot van 127.000 plug-in hybrides die in 2023 in de EU werden geregistreerd.

De analyse legde een pijnlijke waarheid bloot: PHEV’s stoten in de praktijk bijna evenveel CO₂ uit als gewone benzineauto’s.PHEV’s moeten juist zuinig zijn door af te wisselen tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor. In werkelijkheid liggen de CO₂-waarden bijna vijf keer zo hoog als in de officiële WLTP-tests.