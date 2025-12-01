Nieuwe analyse: plug-in hybrides met groot bereik zijn grote viespeuken

Nieuws

Plug-in hybrides worden al jaren verkocht als schone tussenstap richting elektrisch rijden. Een nieuwe studie laat zien dat de praktijk pijnlijk anders is. Zeker als het PHEV's met een grote actieradius betreft.

De Europese koepelorganisatie Transport & Environment (Transport en Milieu) onderzocht het verbruik en de uitstoot van 127.000 plug-in hybrides die in 2023 in de EU werden geregistreerd. Het ging dus om nieuwe auto's. De analyse legt een pijnlijke waarheid bloot: PHEV’s stoten in de praktijk bijna evenveel CO₂ uit als gewone benzineauto’s.

Uitstoot bijna vijf keer zo hoog als in tests

PHEV’s moeten juist zuinig zijn door af te wisselen tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor. In werkelijkheid liggen de CO₂-waarden bijna vijf keer zo hoog als in de officiële WLTP-tests, waarbij auto’s rijden onder gecontroleerde omstandigheden.

Volgens T&E stoten PHEV’s in de praktijk 135 g CO₂/km uit. Ter vergelijking: benzineauto’s komen gemiddeld op 166 g/km. Deze analyse is gebaseerd op meetdata uit 127.000 voertuigen die in 2023 zijn toegelaten, verzameld door het Europese Milieuagentschap (EEA).

Benzinemotor draait ook in EV-modus

Zelfs in de elektrische rijmodus verbruiken PHEV’s volgens de EEA-data gemiddeld 3 liter benzine per 100 km. Dat betekent een uitstoot van 68 g/km, ruim 8,5 keer hoger dan de officiële testwaarde. De oorzaak: de elektromotor heeft vaak onvoldoende vermogen voor hogere snelheden of steile hellingen, waardoor de brandstofmotor alsnog meehelpt. Gemiddeld draait de verbrandingsmotor tijdens ongeveer een derde van de rit mee.

'PHEV's doodlopende weg'

Sebastian Bock, directeur van T&E Duitsland, zegt: “Plug-in hybrides (...) na 2035 blijven toestaan zou fout zijn. Zelfs in de elektrische modus zijn ze acht keer vervuilender dan de testcijfers aangeven. De overheid moet de industrie uit deze technologische doodlopende weg leiden en inzetten op toekomstbestendige oplossingen.”

Grotere elektrisch bereik = méér uitstoot

Het opvallendste inzicht: plug-in hybrides met een grotere elektrische actieradius stoten gemiddeld meer CO₂ uit. De grotere accu’s maken de auto’s zwaarder, waardoor ze in hybride-modus meer brandstof verbruiken én in elektrische modus meer energie vragen. PHEV’s met een elektrische range van meer dan 75 km stoten gemiddeld zelfs meer CO₂ uit dan modellen met een range van 45-75 kilometer.

Mercedes GLE scoort het slechtst

Uit de data blijkt dat Mercedes de grootste afwijking heeft tussen officiële en werkelijke cijfers: in de praktijk liggen de emissies 494 procent hoger. De Mercedes GLE scoort zelfs het slechtst van alle in 2023 verkochte modellen, met een afwijking van 611 procent. Andere grote Europese merken komen gemiddeld uit op een overschrijding van rond de 300 procent.

'Soepeler regels een gevaarlijke koers'

Sommige Duitse autofabrikanten willen ook na 2035 doorgaan met de verkoop van plug-in hybrides en lobbyen nu om de EU-regels te versoepelen. De Europese brancheorganisatie ACEA vraagt zelfs om bepaalde testvoorwaarden te schrappen, die de kloof tussen de officiële en werkelijke CO₂-uitstoot moeten verkleinen.

Daarmee zouden de klimaatdoelen minder streng worden en zouden fabrikanten minder druk voelen om volledig elektrische modellen te verkopen.

Volgens Sebastian Bock (T&E) is dat een gevaarlijke koers: “Europese fabrikanten proberen wetten te verdraaien die hen juist moeten helpen om internationaal bij te blijven. Ze willen na 2035 blijven leunen op dure en vervuilende PHEV’s en ondermijnen zo de investeringszekerheid in elektrische mobiliteit, terwijl Chinese merken hun voorsprong vergroten.”