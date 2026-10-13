Minst comfortabele auto van Nederland krijgt moderne opvolger

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Zou de derde poging van Smart om met een tweezitter de wereld te veroveren eindelijk echt een succes worden? Dit is de nieuwe elektrische Smart #2 in 7 weetjes.

1. Afmetingen

De Smart #2 heeft een lengte van exact 2746 mm en is dus nog steeds een piepkleine auto, waarbij elke millimeter ruimte optimaal moet worden benut. Ook de draaicirkel van het tweezittertje is iniemienie, met 6,95 meter van stoeprand tot stoeprand. Net als bij de oudere Fortwo’s, zijn de wielen zo ver mogelijk op de hoeken van de auto geplaatst. Ook een ander handigheidje is terug, je kunt de achterruit separaat openen van het onderste deel van de kofferklep.

Houd je van knietjevrijen, dan is de Smart #2 je ideale auto. De bijrijdersstoel staat zo dicht bij de bestuurdersstoel dat het lijkt alsof er voorin een bank is gemonteerd.

Waar we vurig op hopen, is een comfortabel onderstel. Bij de Smart Fortwo op benzine dachten we bij elke drempel dat schokdempers wegbezuinigd waren.

2. Samenwerking

Hoewel het Smart van nu (Mercedes en Geely) niet hetzelfde is als het Smart van toen (Mercedes en Swatch), zijn we toch blij met de Smart #2. De taken zijn eerlijk verdeeld tussen Duitsland en China. Het designteam van Mercedes tekent het autootje, de productie vindt plaats in China.

3. Geschiedenis

De oer-Fortwo reed op benzine of diesel (!), in 2020 kwam een elektrische nieuwe Fortwo. Eén aspect dat ons is bijgebleven, is de relatief kleine batterij van 17,6 kWh. Je kon er ongeveer 100 kilometer mee afleggen, waardoor één procent op de batterijmeter gelijkstond aan één kilometer rijden. Wel zo overzichtelijk, maar zelfs voor een stadsauto is 100 kilometer wel wat knakerig.

4. Actieradius en laden

Telkens als we iemand van Smart spraken, vroegen we bij de oude elektrische Fortwo naar de komst van een grotere batterij. Dat vonden ze niet nodig, want 100 kilometer was genoeg voor een stadsautootje. Wij wreven de Smart-medewerkers in dat we 250 kilometer een mooi uitgangspunt vinden.

Ze keken ons dan glazig aan, maar zouden ze toch geluisterd hebben? De nieuwe Smart #2 heeft een twee keer zo grote batterij van 35,8 kWh. Dat betekent dat de actieradius flink is toegenomen. Smart mikt zelfs op 290 kilometer; 40 kilometer meer dan op ons verlanglijstje stond.

Snelladen gaat met 65 kW, waarmee de batterij in 20 minuten van 10 naar 80 procent wordt opgeladen. Misschien wel belangrijker is dat alle versies met 11 kW kunnen AC-laden (thuis of aan de laadpaal op straat). Het batterijpakket is in de bodem van de auto verwerkt.

5. Vermogen

De aandrijving komt van een elektromotor die 81 pk en 130 Nm koppel naar de achterwielen stuurt. Bredere banden achter dan voor verbeteren bovendien de stabiliteit en dynamiek. En dat is fijn, al hielp deze truc niet bij de eerste Fortwo. Die leek bij een herfststorm het liefst van de weg te willen waaien. De elektromotor zit in de #2 weer achterin.

6. Wat zit er allemaal op en aan?

Er komen vier uitrustingsniveaus: Pure, Pure+, Premium en de Couture Edition. De spannende Brabus-uitvoering komt later, hierover heeft Smart nog niets verteld. Elke Smart #2 heeft standaard adaptieve cruisecontrol met stop & go en highway assist. Daarbij past de auto zijn snelheid aan het verkeer voor je aan en helpt hij je binnen de rijstrook te blijven. Met V2L kun je externe elektrische apparaten van stroom voorziet. Stoelverwarming krijg je pas bij de duurdere Pure+. De gelimiteerde - 999 stuks voor Europa - Couture Edition valt vooral op door z'n goudkleurige dak en goudkleurige accenten in de wielen.

7. Prijs en levertijden Smart #2

Smart heeft de basisprijs onthuld, maar lijkt zelf nog te twijfelen. Het lijkt wel of twee productmanagers allebei hun zin willen doordrukken. De een gaat over de nieuwsbrief, stellen we ons voor, en daarin lezen we dat de #2 19.990 euro kost.

Maar manager 2 denkt daar heel anders over en is er als de kippen bij om op de website zijn ideale prijs te laten noteren. Die is met 21.055 euro een stukje hoger.

Hoeveel je ook moet betalen, feit is dat je nog zeker een jaar moeten wachten. De leveringen beginnen in het najaar van 2027.