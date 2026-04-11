Welke auto's kocht je nieuw voor 15.000 in 2011﻿?

Nederlanders zijn occasionkopers en willen gemiddeld niet meer dan 15.000 euro uitgeven aan een gebruikte auto. Een nieuwe auto voor dat bedrag kun je anno 2026 vergeten, hoewel er wel plannen zijn om weer een klein autosegment tot leven te wekken. Dat inspireerde ons tot de vraag wat je 15 jaar geleden voor dat bedrag nieuw kon kopen. Het antwoord is voornamelijk ‘compacte middelmaat’, maar in 2011 was er ook nog wat leuks te kiezen.

Skoda Roomster 1.2 Go 14.490 euro

De Skoda Roomster was een crossover tussen een estate en MPV en een van de weinige personenauto’s die zo hoog was dat je je hoed op kon houden. De bijzondere vormgeving is van de hand van Thomas Ingenlath, de voormalige én huidige designbaas bij Volvo. In 2011 had de Roomster net een facelift achter de rug, waarbij de grotere motoren werden vervangen door een 1,2-liter TSI. Die is berucht om het rekken van de distributieketting. De aanzienlijk minder krachtige 1.2 THP geeft minder problemen, zoals je maar voldoende olie blijft toevoegen. Skoda was in 2015 al heel ver met een opvolger toen de directie op het laatste moment besloot de Kodiaq voorrang te geven.

Renault Clio Estate 1.2 16 75 sélection business 14.590 euro

Deze waren wij ook vergeten, maar er was ooit een stationwagon-variant van de Renault Clio. En daar was ook nog eens een ‘business’-uitvoering van. Voor welke zakenman dan, vragen wij ons af. De Cio Estate blonk nergens echt in uit en al helemaal niet in laadruimte. De Peugeot 207 SW was even duur en vond wél kopers, al was deze nog krapper dan de Clio. Naast deze ‘estates’ uit Frankrijk had je voor 15.000 euro ook een Dacia Logan MCV, Skoda Fabia Combi en Seat Ibiza ST. De Roemeen was nogal rudimentair, maar bood wel veel auto voor het geld én was leverbaar met LPG. De Tsjech is naast ruim ook charmant en de Seat is ook niet verkeerd, maar de Roomster elders op deze pagina’s vinden we uitgesprokener.

Fiat Panda 1.2 4x4 Climbing 14.495 euro

15.000 euro voor een Fiat Panda lijkt veel als je voor dat geld ook de veel leuker vormgegeven 500 kocht, maar deze hoort toch in dit lijstje. Dit is namelijk de enige vierwiel-aangedreven auto die je in 2011 voor dat bedrag kon kopen. De Panda Climbing had geen luchtvering voor extra bodemvrijheid of sperdifferentieel voor de zwaarste omstandigheden, maar was zodanig compact en licht dat deze net zo ver kwam als een tien keer zo dure Range Rover. Die bovendien tien keer zo hard afschreef. De oer-Panda 4x4 is als occasion inmiddels serieus duur, maar deze Panda is ook een toekomstige cult-car.

Smart Fortwo cabrio Pure 40 kW diesel € 14.990

Wie met een beperkt budget cabriolet wilde rijden, kwam in 2011 automatisch bij Smart uit. Hun tweezits Fortwo was voor om en nabij de 15.000 euro namelijk de enige auto met een stoffen kap die open schoof ter optimalisering van zomers rijgenot. Het dieselmotortje was tergend langzaam, maar zorgde wel voor een verbruik van ongeveer 1 op 30. Bijkomende voordeel was de lage uitstoot waardoor de Smart Fortwo was vrijgesteld van bpm en mrb. Leuke auto met een legendarisch vervelende versnellingsbak.

Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Edition Two € 14.199

Wij kunnen niet veel bijzonders melden over de Mitsubishi Colt CZ30 reeks, behalve dat deze bij Nedcar in Born werd gebouwd. Made in Holland dus, maar laat ze dat in Limburg maar niet horen. In het begin deelde de Colt z’n onderstel nog met de Smart Forfour, maar dat model was geen lang leven beschoren. Je kon kiezen uit de CZ3 en CZ5, waarbij het getal stond voor het aantal portieren. Qua prijs ontliepen de 3- en 5-deurs elkaar nauwelijks.

Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sense € 14.999

Daihatsu leverde ooit echt leuke modellen zoals de Taft, Rocky, Materia en Copen. De Sirion 2 hoort beslist niet in dat rijtje, maar het merk Daihatsu verdient uit nostalgische redenen vermelding op deze pagina’s. In 2013 staakte het merk namelijk de verkopen in Europa, maar beloofde het tot 2029 onderdelen en service te verlenen voor hier verkochte auto’s. En deze Sirion 2? Dat is volgende de ANWB nog steeds een prima wagentje.

Toyota IQ 1.0 VVT-I Inspiration € 14.645

De Toyota IQ was met een lengte van minder dan drie meter serieus klein. Op de achterbank kon je alleen zitten als je je benen optrok, waardoor de IQ feitelijk een driezitter was. Voor hetzelfde geld kocht je bij andere merken een stationwagon, dus de IQ was relatief duur. Er bestond ook een heuse Aston Martin-uitvoering van de IQ. Deze droeg de naam Cygnet en was bedoeld om de gezamenlijke uitstoot van de sportwagenfabrikant te drukken om zo boetes te ontlopen. Die Cygnet kostte meer dan 40.000 euro.

Het autojaar 2011

Prijs voor een liter benzine: 1,58 euro

Op 19 december wordt Saab Automobile AB failliet verklaard, het Zweedse merk bestond sinds 1945 en spreekt nog steeds veel liefhebbers aan.

Auto van het jaar 2011: Nissan Leaf (de eerste volledig elektrische auto van het jaar)

Wereldkampioen F1 in een Red Bull: Sebastian Vettel

555.920

Aantal nieuw verkochte auto’s in Nederland (recordjaar 2011 is sindsdien niet geëvenaard)



+/- 500.000

In 2026 rijden er ongeveer een half miljoen auto’s uit 2011 op de Nederlandse wegen

Top 5 bestverkochte auto’s in 2011: