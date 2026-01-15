De veiligste nieuwe auto van 2025 is oer-Duits

Nieuws

De titel ‘veiligste auto van 2025’ gaat naar de Mercedes-Benz CLA. Maar ook Tesla, Mini, Polestar en Smart leverden indrukwekkende prestaties in wat Euro NCAP het drukste testjaar ooit noemt.



Euro NCAP testte in 2025 meer nieuwe modellen dan ooit tevoren. In het drukke testjaar was de Mercedes-Benz CLA de absolute uitblinker. De compacte middenklasser scoorde uitzonderlijk goed in alle categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, kinderen, kwetsbare weggebruikers en veiligheidssystemen. Met 94 procent voor volwassenebescherming en 93 procent voor voetgangersveiligheid behaalde de CLA bijna perfecte scores.

De elektrische CLA werd niet alleen uitgeroepen tot ‘Best Small Family Car’, maar ook tot ‘Best Performer’ over alle klassen heen. Daarmee evenaart hij de prestatie van de duurdere E-Klasse, die in 2024 dezelfde titel pakte.

Alle winnaars van de Euro NCAP-test op een rij

Model Klasse Volwassen inzittenden Kindveiligheid Kwetsbare weggebruikers Veiligheidsassistentie Mercedes-Benz CLA Kleine middenklasse 94% 89% 93% 85% Tesla Model 3 Grote middenklasse 90% 93% 89% 87% Tesla Model Y Kleine SUV 91% 93% 86% 92% Smart #5 Grote SUV 88% 93% 84% 92% Mini Cooper E Stadsauto & supermini 89% 87% 77% 79% Polestar 3 Zakenauto 90% 93% 79% 83%

Mercedes op één

Dat Mercedes de hoofdprijs wint, verbaast ons niet. De Duitsers besteden veel aandacht aan veiligheid. Nu en vroeger: zo was het merk uit Stuttgart de eerste die werkte met kreukelzones, en ook ABS debuteerde op een Mercedes.

De CLA heeft zijn titel mede te danken aan zijn stevige kreukelzones en een sterke passagierscel – het deel van de carrosserie dat de inzittenden omringt en bij een botsing, in tegenstelling tot de kreukelzones, zijn vorm juist moet behouden. Daarnaast biedt de CLA een uitgebreid arsenaal aan assistentiesystemen, die veel ongelukken moeten helpen voorkomen. Mocht het toch misgaan, dan is de kans op ernstig letsel minimaal.

Wil jij meer autonieuws lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Andere winnaars

Toch was het een spannende strijd. Tesla’s vernieuwde Model 3 en Model Y eindigden vlak achter de Mercedes, respectievelijk als beste grote gezinsauto en beste compacte SUV. Beide modellen scoorden hoog op kindveiligheid en rijassistentie. En ja, wij vinden het ook raar dat de CLA wordt gezien als 'klein' en de 3 millimeter kortere (!) Model 3 als 'groot'.

De elektrische Mini Cooper E werd uitgeroepen tot veiligste stadsauto. De hatchback behaalde mede dankzij zijn sterke constructie een vijfsterrenscore in de botsproeven. Aan de andere kant van het spectrum won de Smart #5 in de categorie grote SUV’s, terwijl Polestar met de Polestar 3 de titel ‘beste zakenauto’ binnenhaalde.

Volgens Euro NCAP laat het resultaat zien dat autofabrikanten, ongeacht grootte of afkomst, steeds beter in staat zijn om hoge veiligheidsnormen te halen — ook bij elektrische auto's. Of juist bij elektrische auto's.