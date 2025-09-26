Dit verrassende merk komt met concurrent voor Volkswagen ID. Polo en Renault 5

Nieuws

Smart zoals we het ooit kenden, bestaat niet meer. Maar daar komt verandering in. Naast de al aangekondigde stadsauto werkt het merk aan de terugkeer van een bekend model.

Topman Dirk Adelmann laat weten dat er serieus wordt gekeken naar een nieuwe vierzitter. Waarschijnlijk krijgt hij de naam Smart #4 en wordt het de opvolger van de Forfour. Daarmee wil Smart de strijd aangaan met de Renault 5 en de Volkswagen ID. Polo.

Smart breidt uit

De vorige Smart Forfour verdween in 2022 geruisloos uit de prijslijsten. Een opvolger zou goed passen in het vernieuwde modellengamma. Smart, inmiddels eigendom van Mercedes en Geely, werkt al aan de compacte Smart #2 (zie artikel hierboven). Die elektrische stadsauto verschijnt volgend jaar. De compacte SUV’s Smart #1 en Smart #3 krijgen een facelift, terwijl de grote SUV #5 binnenkort op de markt komt. Een compacte hatchback die boven de #2 staat, vult dus een gat in het aanbod.

Schaalvoordeel nodig

Maar een kleine vierdeurs is volgens Adelmann niet alleen leuk voor de klant. Het model is vooral noodzakelijk om de investering in het nieuwe platform van de #2 terug te verdienen. “We hebben schaalvoordelen nodig. Het lastigste was om het platform klein genoeg te maken voor de #2. Uitbreiden naar een iets groter model is veel eenvoudiger”, aldus de CEO tegen het Britse Autocar.

Europese insteek

Net als de #2 wordt de #4 speciaal voor Europa ontwikkeld, met input van Mercedes in Duitsland en Geely in China. Daarmee verschilt de auto van de grotere Smart-modellen, die vooral in China zijn ontwikkeld. Technische details ontbreken nog. Wel hint Adelmann op een compacte draaicirkel, vergelijkbaar met die van de oude Forfour, om de auto echt stadsproof te maken.