Smart gaat weer piepkleine EV’s bouwen (Smart #2 in 2026)

Nieuws

Smart gaat doen waar het goed in is: kleine, volledig elektrische stadsauto's voor twee personen bouwen. Je moet nog even geduld hebben: de Smart #2 wordt eind 2026 onthuld.

Hoewel het Smart van nu (Mercedes en Geely) niet hetzelfde is als het Smart van toen (Mercedes en Swatch), zijn we toch blij met deze aankondiging. Als wij denken aan Smart, komen er eerst flashbacks van de Smart Fortwo voorbij en pas later passeren de Smart #1, #3 en #5 de hersenrevue.

Smart #2 even groot als oude Fortwo

Het is nog geheim hoe de Smart #2 eruit gaat zien, máár de schaduw op de foto is ongeveer even groot als de oude Fortwo. Het wordt dus echt een kleine stadsauto.

Smart heeft een haalbaarheidsstudie afgerond, wat wil zeggen dat het merk er zeker van is dat het de auto kan maken én verkopen. Het merk denkt dat autokopers in grote steden als Rome of Parijs staan te springen om zo’n piepkleine EV.

Het designteam van Mercedes tekent het autootje, de productie vindt plaats in China. Vermoedelijk bij Geely, of bij een nog onbekende derde partij. Zoals je in het onderstaande artikel kunt lezen, was Smart namelijk op zoek naar een partner om te kosten mee te delen ...

Meer dan 100 kilometer range?

De oer-Fortwo reed op benzine en later verscheen de elektrische variant. Eén aspect wat ons is bijgebleven aan de laatstgenoemde, is de relatief kleine batterij. Je kon er ongeveer 100 kilometer mee afleggen, waardoor één procent op de batterijmeter gelijkstond aan één kilometer rijden. Dus 80 procent batterijlading was 80 kilometer. Easy peasy.

Telkens als we iemand van Smart spraken, vroegen we naar de mogelijke komst van een grotere batterij. Dat vonden ze niet nodig, want 100 kilometer was genoeg voor een stadsautootje. Op zich geen gekke gedachte, maar wij zien Nederland graag als een grote stad en vinden 250 kilometer een mooi uitgangspunt. Je begrijpt: we zijn razend benieuwd naar de batterijcapaciteit van de nieuwe Smart #2.

De nieuwe Smart #2 beleeft zijn wereldpremière eind 2026. Dat interpreteren wij als: eind 2026 wordt de auto officieel onthuld en dan kan de productie starten in 2027.