Smart werkt aan piepkleine elektrische stadsauto maar er ontbreekt één ding

Nieuws

De Smart #2 wordt de opvolger van de elektrische Smart Fortwo. Aan de plannen voor de moderne stadsauto in kleinformaat wordt druk gewerkt, maar er is één struikelblok.

In 1998 ging de Smart Fortwo in productie en in 2024 werd de stekker eruit getrokken. Een elektrische opvolger die het stokje kon overnemen was nog niet klaar, maar zit wel in de pijplijn.

Dat vertelt Dirk Adelmann, topman van Smart Europa, aan het Britse Autocar. “Het afscheid van de huidige Fortwo was twee maanden geleden. Het zou geweldig zijn geweest als we een directe opvolger hadden – die hebben we niet, maar we werken eraan.” In een eerder interview heeft Adelmann al laten weten dat het een pure tweezitter wordt.



#2 bewaard voor nieuwe Smart Fortwo

De nieuwe stadsauto staat intern bekend als ‘Project 2’ en de kans is levensgroot dat-ie Smart #2 gaat heten. Voor consumenten is het misschien een beetje verwarrend dat dit model veel kleiner is dan de Smart #1, maar dat is niet anders. Adelmann legt uit dat het getal 2 een iconisch cijfer is en expres werd bewaard voor de opvolger van de Fortwo.

Net als bij Audi, zit er bij Smart een logica achter het gebruik van even en oneven getallen als modelnamen. De oneven nummers zijn voor (coupéachtige) SUV’s en de even getallen voor andere producten.



Gezocht: partner om kosten mee te delen

Wat er volgens Adelmann nog aan de plannen ontbreekt is een partner. Een ander automerk waarmee Smart de kosten voor de ontwikkeling en de productie kan delen. Adelmann: “Het (stadsauto)segment is niet enorm in Europa; het beste jaar voor de Fortwo was ongeveer 100.000 exemplaren en dat is niet genoeg om een nieuw platform te rechtvaardigen.”

“Als je dit platform deelt met partners – we zijn nog aan het evalueren – dan kun je ook de investeringskosten en de productielocatie en zo delen. En dan begint het ergens op de lijken.”

“Het laatste wat we willen is een voertuig produceren waar niemand geld aan verdient, want dat voertuig is geen lang leven beschoren.”