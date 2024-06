Waarom de Smart #1 plotseling 2800 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De verkoopcijfers van Smart zijn slecht in Nederland, terwijl juist dit Duits-Chinese merk goedkope elektrische auto's bouwt. Zoals de nieuwe Smart #1 Pure, die je met subsidie voor bijna 32.000 euro kunt kopen. Betekent dit dat je ouderwets moet raamslingeren en kunt fluiten naar cruisecontrol? Dat niet, maar het is ook niet allemaal koek en ei.



Smart moet ergens op bezuinigen om een auto aan te kunnen bieden voor 34.900 euro (met SEPP-subsidie: 31.950 euro). De Smart #1 Pure heeft geen enorme batterij, maar gaat met 49 kWh door het leven. Dat levert je een actieradius op van 310 kilometer en dat is vrij weinig. Opladen van 10 tot 80 procent duurt een halfuur, meldt Smart. Ook geen topwaarde.



Kleine actieradius, maar rijke uitrusting



Dat maakt Smart op een ander onderdeel goed, want de lijst met luxe opties is vrij lang. Zo krijg je voor de prijs van 34.900 euro standaard 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruisecontrol, 4 parkeersensoren, en een draadloze telefoonkoppeling met Apple CarPlay en Android Auto. Zelfs adaptief grootlicht (dat automatisch dimt voor tegenliggers) en dodehoekwarschuwing krijg je voor niets.



Het verschil met het oude instapmodel van de Smart #1 (de Pro) zit 'm vooral in de uitrusting. Het prijsverschil is 2800 euro, beide versies hebben het kleine batterijpakket van 49 kWh en dezelfde motor. De Pro heeft onder meer een 360-gradencamera. Maar om daar nu 2800 euro voor bij te betalen ... de Smart #1 Pure lijkt, zoals Jeremy Clarkson altijd zei, reasonably priced.



Smart, Mercedes en Geely

Hoe zat het ook alweer met Smart? Het is nu een joint venture van Mercedes en Geely. De taakverdeling is als volgt: de #1 werd ontworpen in Duitsland, maar is technisch volledig Chinees. Daar wordt hij gebouwd, en daar komen zijn onderstel en accupakket vandaan. Veel Chinese merken hebben geen dealers, maar Smart wel. Je kunt de Smart #1 Pure dus gewoon proefrijden.



Dat Smart een goedkopere versie van de #1 aanbiedt, kan zomaar te maken hebben met tegenvallende belangstelling. Smart verkocht dit jaar pas 300 auto's.



Smart #1 kopen of niet?

Al in september 2022 reden we met de Smart #1 (test) en werden we aangenaam verrast. "Hij ziet er goed uit, rijdt fijn en heeft een aardige actieradius. Bovendien is hij concurrerend geprijsd, en dat is slim van Smart. Kortom, #zinin!", schreven we. Die grotere actieradius geldt vanaf uitrustingsvariant Pure+ (eveneens nieuw). De prijs is van de Pure+ is39.900 euro en de 66 kWh-batterij is goed voor een actieradius van 420 kilometer.

In België is de Smart #1 Pure (nog) niet leverbaar.



Smart #1 alle prijzen