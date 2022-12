Dat Smart het allemaal anders gaat doen, schreven we vaker in de kwakkelende geschiedenis van het merk. Maar met de elektrische Smart #1 komt de doorbraak misschien, met Chinese hulp.

Smart is een perfect voorbeeld van een door marketeers bedacht concept dat in de praktijk niet aanslaat. Het leek in 1998 zo'n goed idee om een stadsauto te bedenken voor twee personen, waarmee je altijd wel ergens een parkeerplek kon vinden. Maar er ging te veel mis. De Smart Fortwo was niet goedkoper dan een vierpersoons stadsauto en met name bij de eerste generatie was de kwaliteit onder de maat. De verkopen vielen vanaf het begin tegen. Jaarlijks had Smart 200.000 exemplaren willen verkopen, maar in de praktijk tikte het merk op z'n hoogst de 150.000 aan.

Alleen nog een elektrische Smart

In 2019 sloeg eigenaar Daimler een nieuwe weg in. De helft van de aandelen werd verkocht aan het machtige Chinese autoconcern Geely, dat ook eigenaar is van Volvo en Polestar. Vanaf dat moment ging Smart alleen nog elektrische modellen verkopen. Het leverde een valse start op, want de al bestaande Fortwo en Forfour behielden hun piepkleine accupakket, waarmee je hooguit 130 kilometer ver komt.

Smart Hashtag One

De #1 (spreek uit: hashtag one) is de eerste Smart die uit de Chinees-Duitse samenwerking is ontstaan. Dit model zou dan eindelijk het succes moeten brengen waarop Smart al 24 jaar wacht. De taakverdeling is als volgt: de #1 werd ontworpen in Duitsland, maar is technisch volledig Chinees. Daar wordt hij gebouwd, en daar komen zijn onderstel en accupakket vandaan. De Volkswagen ID.3, Cupra Born en Renault Megane E-Tech Electric zijn belangrijke concurrenten.



Dat de #1 in Duitsland is ontworpen, zie je het duidelijkst aan de achterkant. Als je snel kijkt, is hij nauwelijks te onderscheiden van de Mercedes EQA. De Smart #1 is een aardige mix tussen stoer en schattig. Hij lijkt kleiner en krapper dan-ie is, met zijn lengte van 4,27 meter (een centimeter langer dan de Volkswagen ID.3) en zijn verrassend rijkelijke ruimte. Vooral achterin zijn we verbaasd over de royale hoofdruimte, maar ook de beenruimte is zelfs als je met vier volwassenen reist keurig voor elkaar. Nog een pluspunt: het mooie dashboard zonder veel tierlantijnen, dat wordt gedomineerd door een groot multimediascherm in de middenconsole.



Duitse humor of Chinese gekkigheid

Als we de spiegels willen instellen, noteren we het eerste minpunt. Het gaat niet gewoon via een knopje op de portieren, maar moet via het multimediasysteem. Daar kies je welke spiegel je wilt verstellen, waarna je met een toets op het stuur dan eindelijk de spiegel beweegt. Is dit Duitse humor of Chinese liefde voor gekkigheid? Het zou zomaar dat laatste kunnen zijn, want als je gebruikmaakt van de spraakbediening, verschijnt een vos in het scherm die je vriendelijk aankijkt en zogenaamd al je vragen beantwoordt …

Actieradius Smart #1

Over het comfort en de rijeigenschappen van elektrische auto’s valt doorgaans weinig afwijkends te vertellen. Ze zijn allemaal stil, snel en comfortabel en de Smart #1 is geen uitzondering. Actieradius (400 tot 440 km, afhankelijk van de uitvoering) en laadtijden (10 tot 80 procent in minder dan 30 minuten) zijn prima, maar niet veel beter dan het gemiddelde. Jammer dat one pedal driving niet mogelijk is in de #1. Weliswaar kun je de remkracht bij gas loslaten instellen, maar de keuze bestaat uit 'helemaal niet' en 'een beetje'. En dus moet je het rempedaal gewoon gebruiken.

Ronduit irritant is de bemoeizucht die we van alle Chinese merken kennen. Big brother kijkt toe bij alles wat je doet en als je de toegestane snelheid overschrijdt, roept een gedecideerde vrouwenstem 'You are exceeding the speed limit'. Het kan ongetwijfeld uit, en dat raden we dan ook aan voordat je deze Smart uit ergernis niet langs, maar ín de gracht parkeert.



Smart #1 Brabus

Pas in april 2023 staat de nieuwe Smart bij de dealer, maar hij heeft wel een voorlopige prijs. De basisversie kost 41.395 euro, voor de rijker uitgeruste Premium-uitvoering waarmee wij rijden - met warmtepomp, een Beats-audiosysteem en een panoramadak - betaal je 44.895 euro. Aardig is de komst van een snelle Brabus-uitvoering met 428 pk. De Smart #1 Brabus heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving en sprint in 3,9 seconden naar 100 km/h. Zijn relatief bescheiden prijs van 48.895 euro is een nog fijnere verrassing.



De andere versies van de Smart #1 doen het met één elektromotor en achterwielaandrijving. Niet dat ze daardoor traag zijn, ze leveren nog altijd 272 pk en doen de 0-100 in 6,7 seconden. Keurige waarden voor een meer dan keurig Smart-model, dat snel, comfortabel en concurrerend geprijsd is.



Smart #1 kopen of niet?

Smart ontdoet zich van zijn calimerocomplex. Het is niet meer 'zij zijn groot en ik is klein', maar 'zij zijn groot en ik word groter'. Gaat dat lukken met de Smart #1? Hij ziet er goed uit, rijdt fijn en heeft een aardige actieradius. Bovendien is hij concurrerend geprijsd, en dat is slim van Smart. Kortom, #zinin! Wel moet je nog wachten tot het voorjaar van 2023 tot de #1 op de markt komt.