De Smart #1 heeft niets te maken met de compacte stadsautootjes van vroeger. Maar wat is het dan wel? Een goede private lease aanbieding! Via onze private lease vergelijker rijd je mede door de SEPP-subsidie al vanaf 348 euro in de EV.

Private lease biedt de ideale combinatie van comfort en duidelijkheid: je geniet van het rijden in een nieuwe auto zonder je zorgen te hoeven maken over bijkomende kosten. Een vast maandelijks bedrag dekt alles - van verzekering tot onderhoud - waardoor je financieel overzicht behoudt en verrassingen voorkomt.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het leasen van een elektrische auto extra voordelig kan zijn dankzij de SEPP-subsidie. Deze subsidie, die oploopt tot €2950, wordt verdeeld over maximaal 48 maanden uitgekeerd bij een private leasecontract. Dit betekent dat je elke maand een extra bijdrage van €61,46 ontvangt, wat het leasen van een elektrische auto nog aantrekkelijker maakt.



Via de private lease pagina van Auto Review vind je de Smart #1 al vanaf 409 euro. Omdat je dus ook nog profiteert van de SEPP rij je al vanaf 348 euro rond in de elektrische suv. Wij zetten de technische specificaties van de EV voor jou op een rijtje, gevolgd door de voor- en nadelen van de #1.

Smart #1 in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen Pro Pro + Premium Pulse / Brabus Vermogen (pk) 272 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 343 584 Accucapaciteit (kWh) 49 66 66 66 Batterijtype LFP Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 18,1 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 18,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 310 420 440 400 Laadvermogen (kW) 7,4 22 22 22 Snellaadvermogen (kW) 130 150 150 150

Pluspunten



+ Rijke standaarduitrusting

+ Erg krachtig: veel vermogen

+ Scherpe prijs

+ Veel ruimte voor- en achterin, én een frunk

Minpunten

- Stoelen zouden meer ondersteuning mogen bieden

- Alle functies verborgen in het menu, geen fysieke knoppen

- Slechts 1-fase-laden (7,4 kW) bij de instapper (Pro)



Smart #1 Pro

Het begint bij de Smart #1 allemaal bij het Pro-uitrustingsniveau. Hiermee zit je er al vorstelijk bij, standaard is onder andere:

Adaptieve cruise control met stop & go

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeercamera voor, achter en zijkant

Achteruitrijcamera

Kunstleren bekleding

Gekoeld handschoenenkastje

19 inch lichtmetalen velgen, two tone

LED-verlichting rondom

Keyless entry en start

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

Sfeerverlichting

7 verschillende lakkeuzes met optioneel contrasterende dakkleur

Panoramadak

12,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

9,2 inch digitaal instrumentarium

Smart #1 private lease

De Smart #1 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Smart #1 private lease prijzen.

Met de afgetrokken subsidie is de Smart #1 een van de goedkoopste EV’s in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in onze vergelijker voor andere aanbiedingen. Ook een andere elektrische auto private lease je via Auto Review.