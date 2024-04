Smart wil jou een goedkope EV aanbieden, maar moet nog één belangrijk obstakel overwinnen

Nieuws

Steeds meer automerken melden zich met een betaalbare elektrische auto. Ook Smart wil meedoen met een onverwachte opvolger van de stadsauto ForTwo. Maar Smart moet hierbij nog één belangrijk obstakel overwinnen.

Het obstakel is het vinden van een partner voor de ontwikkeling van een nieuwe goedkope EV, de opvolger van de alom bekende Smart ForTwo, aldus Automotive News. Volgens CEO Dirk Adelmann hangt het van de uitkomst van deze zoektocht af of de nieuwe goedkope EV van Smart er daadwerkelijk komt: “Onlangs zijn we begonnen aan een nieuw, speciaal platform voor een toekomstige slimme stadsauto met twee zitplaatsen, maar we hebben partners nodig om dit project financieel haalbaar te maken.”

Op zoek naar een platform

Smart was eerst van plan om een bestaand platform in te korten. Dit scheelt een hoop geld, maar omdat dit platform niet geschikt was voor de modernste veiligheidssystemen viel het alsnog af. “We willen vasthouden aan een Euro NCAP-score van vier of vijf sterren en dezelfde rijassistentie kunnen aanbieden als in de Smart #1 en Smart #3. Daarbij hebben we een behoorlijk bereik voor ogen", zegt Adelmann.

Smart ging al in gesprek met verschillende Chinese en Europese automerken, waaronder Renault. Voorlopig heeft dit nog niets concreets opgeleverd. Smart is inmiddels zelf begonnen met de ontwikkeling van een eigen platform (Electric Compact Architecture), maar ziet de bodem van de spaarpot nu in zicht komen.

Smart ForTwo wordt Smart #2

Als de nieuwe compacte EV van Smart er daadwerkelijk komt, zal het model Smart #2 heten. Hoewel deze naam als een logische opvolging van ForTwo klinkt, wordt het modellengamma van Smart nog warriger dan dat van Polestar. De modelnamen zeggen namelijk niks over de grootte van het model en zijn ook niet chronologisch. De Smart #1 is de SUV van Smart (foto links), terwijl de Smart #3 een SUV-coupé is (foto rechts).

Veel vraag naar elektrische tweezitter

Net zoals de ForTwo wordt de #2 een pure tweezitter. Volgens Adelmann is er veel vraag naar een volwaardige elektrische tweezitter. Momenteel kun je voor compact elektrisch vervoer terecht bij twee modellen van Stellantis: de Opel Rocks-e en de Citroën Ami. Hierdoor is er dus ruimte in de markt, waar Smart met zijn nieuwe #2 hoopt in te duiken. Nu nog een partner vinden. En gezien de uitkomst van elk seizoen van Married at First Sight van RTL4 weten we hoe lastig dat is ...