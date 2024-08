Smart #5 komt in 2025, oogt aardig, maar heeft veel overbodige meuk aan boord

Nieuws

De Smart #5 is niet het vijfde, maar het derde model van het nieuwe Smart. Hij is iets groter dan concerngenoot Mercedes EQB. We vinden het een geinige auto, maar we zien ook een hoop overbodige meuk.

In Nederland is de Smart Fortwo niet meer leverbaar. En dus kun je geen enkele Smart meer kopen zoals-ie oorspronkelijk bedoeld was. Het nieuwe Smart, dat half-Chinees en half-Duits is, gaat voor (middel)groot, hoog en elektrisch. De Smart #1 was het eerste model en is vergelijkbaar met de Mercedes EQA. Vervolgens kwam de coupéachtige Smart #3 en nu is er de Smart #5. Die kun je vergelijken met de Mercedes EQB.



Smart #5 is Duits en Chinees



Bij Smart hebben ze een strikte rolverdeling: Mercedes ontwerpt de auto’s, Geely levert de techniek. Het uiterlijk van de #5 is alvast leuk: ronde vormen, maar een kaarsrecht aflopende achterkant. Misschien dat de designers bij Smart mee ruimte voor creativiteit kregen dan bij het oerdegelijke Mercedes.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Ons favoriete detail: zowel voor als achter heeft de Smart vier extra led-lampen over de breedte van de auto. Aan de voorkant heeft de Smart daardoor wel iets weg van een Jeep – vast geen toeval.



Wat moeten we met sfeerverlichting in 256 kleuren?



Bij de comfortfuncties fronsen we de wenkbrauwen. Geinig is dat je de stoelen kunt ombouwen tot een bed. Maar wat moet je in hemelsnaam met de sfeerverlichting met 256 kleuren? Of een luidspreker met verlichting midden op het dashboard, die zich aanpast aan het ritme van de muziek?

Daarnaast heeft de smart #5 liefst 34 opbergvakken, een 72-liter grote frunk (handig) en een bagageruimte tot 1530 liter. Verder is de wielbasis 2900 mm (Mercedes EQB: 2829 mm) en bedraagt de totale lengte 4705 mm (Mercedes EQB: 4684 mm).

Let ook op het enorme kermisscherm op het dashboard, net nu automobilisten in een onderzoek van JD Power aangaven dat ze daar helemaal niet op zitten te wachten … We verwachten dat ook de nieuwe leeuw-avatar voor de bedieningselementen, Leo, niet meteen in de armen wordt gesloten.

Smart #5 actieradius



Over naar dingen waar we wél wat aan hebben. Dankzij het 800-voltplatform kan de Smart #5 snel laden en heeft-ie een aardige actieradius. De 100 kWh-batterij heeft een super-chargerfunctie, waarmee je in een kwartier van 10 naar 80 procent laadt. Smart heeft het over een actieradius van meer dan 740 kilometer, maar dat is heel sneaky een Chinese meetwaarde. In Europa zal de Smart #5 wat minder goed scoren.

Verder heeft de Smart #5 verschillende programma’s, zoals Adaptief, Zand, Sneeuw, Modder en Stenen. De donkere auto op de foto's heeft het Adventurers' Collection-pakket, dat onder meer bodembescherming, dakdragers en een zijladder omvat.

De Smart #5 is begin 2025 leverbaar in Europa. Over de prijs van de Smart #5 weten we nog niets.