Automobilisten haten dit: de grootste tech-ergernissen in de auto

Nieuws

Auto's krijgen steeds meer ADAS-veiligheidssystemen en ook de mogelijkheden op multimediagebied nemen toe. Maar zitten automobilisten daar eigenlijk wel op te wachten? Deze technische hoogstandjes kunnen de meeste bestuurders gestolen worden.



JD Power voerde een onderzoek uit dat onze nieuwsgierigheid wekte: in hoeverre vinden automobilisten al die moderne functies in hun nieuwe auto nu écht nuttig? En maken ze er gebruik van? Wij voelen ons soms zure journalisten als we klagen over een digitale binnen- of buitenspiegel of een overijverig piepje als je ook maar één kilometer te hard rijdt. Maar we zijn niet de enigen. Ook andere automobilisten ergeren zich groen en geel, blijkt uit een onderzoek onder meer dan 80.000 Amerikaanse bestuurders.



Al die mensen hadden drie maanden voor het onderzoek een nieuwe auto gekocht. Vervolgens kregen ze de vraag welke technologieën ze in die drie maanden wel en niet fijn vonden. En wat bleek?



Grootste ergernis automobilisten 1: gebarenbediening



Mensen zitten helemaal niet te wachten op gebarenbediening, bijvoorbeeld om de radio harder of zachter te zetten. Daarbij maak je met je vingers in het luchtledige de beweging die je normaliter zou maken met een echte knop. Ook gezichtsherkenning kon op weinig enthousiasme rekenen.



Ergernis 2: ADAS-systemen die het rijden van je overnemen



Adaptieve cruisecontrol is evenmin een favoriet van automobilisten die net een nieuwe auto hebben gekocht. Ze lossen volgens JD Power problemen op waarvan eigenaren niet eens wisten dat ze die hadden. Dat is ook de reden waarom bestuurders het land hebben aan zelfrijdende functies. Zelfs nu ze in sommige auto's met een gerust hart de krant kunnen lezen achter het stuur.



Dit is wel een specifiek Amerikaans puntje, want in Europa moet je altijd je handen aan het stuur houden, ook als je de adaptieve cruisecontrol met stop & go-functie gebruikt.



Ergernis autorijden 3: scherm voor de bijrijder



De derde grote ergernis is wel weer herkenbaar voor Belgen, Nederlanders en andere Europeanen. Het zijn passagiersschermen. De technologie krijgt veel negatieve feedback van eigenaren, die vaak niet snappen hoe het scherm werkt. Bovendien wordt dit scherm nauwelijks gebruikt, want bij slechts 10 procent van de auto's die in de VS op de weg rijden zit er regelmatig een passagier voorin.

Eigenaren hebben bovendien al moeite genoeg met het grote centrale infotainmentsysteem. Nóg een scherm met ingewikkelde functies zorgt voor meer ergernissen.

Dit waarderen automobilisten wel



Wat vinden de ondervraagden dan wél fijn? Als een specifiek probleem heel duidelijk wordt aangepakt. Bijvoorbeeld tijdens achteruitrijden of inparkeren. Dat zijn niet de favoriete bezigheden van automobilisten. De piepjes en camera's die daarbij helpen, worden als nuttig ervaren. Tijdens het parkeren kun je zonder hulpsystemen lastiger inschatten of er een paaltje in de weg staat, en moet je maar net zien waar de bumper van de leaseauto van de buurman begint.

De vijf merken met de meest tevreden bestuurders zijn:

Genesis (luxemerk van Hyundai) Lexus BMW Hyundai Kia

Mazda, Ford, Mini en Dodge stonden juist onderaan. Automerken die alleen elektrische auto's bouwen, werden niet in het onderzoek meegenomen. Kopers van een Tesla of Polestar staan doorgaans namelijk meer open voor nieuwe technologie en mopperen dus minder.