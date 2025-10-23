TEST - Is deze snelle Smart #5 de Brabus-naam waardig?

Tests

De Smart #5 Brabus is een slim verpakte gezins-SUV die tot opzienbarende prestaties in staat is. En dat voor een alleszins redelijke prijs.

Helemaal zonder scepsis zijn we niet, wanneer we achter het stuur van de Smart #5 Brabus stappen - alwéér een SUV die liever een sportwagen wil zijn. Maar we doen de auto echt tekort, door hem in te schalen tot de categorie 'meer show dan substantie'. Al na een paar kilometers kunnen we concluderen dat de Smart #5 in Brabus-outfit van een heel andere orde is dan de doorsnee sport-SUV op stroom.

Om te beginnen is de Smart #5 Brabus geen mengelmoes van moeilijk te verenigen eigenschappen. Zijn vermogen van 646 pk staat garant voor adembenemende prestaties: volgens Smart katapulteert de auto in slechts 3,8 tellen naar 100 km/h. En dat terwijl de SUV - die veel forser is dan de foto's je doen geloven - een kloeke 2,3 ton weegt. Inderdaad: zónder inzittenden. Desondanks lijkt de grootste en krachtigste Smart ooit het Portugese asfalt liever een stuk naar achteren te willen verplaatsen dan om het netjes aan te vegen.

Maar pure power is niet genoeg om ons te overtuigen van zijn ongefilterde sportiviteit. Wat deze Brabus-creatie boven het maaiveld laat steken, is zijn dynamische finesse. Je voelt de auto in een snelle bocht nauwelijks overhellen, of bij het insturen nerveus naar grip zoeken. In het meest dynamische Brabus-programma biedt de besturing precies de weerstand waar jij bij hoge bochtsnelheden naar snakt. Met zoveel vermogen onder je gasvoet, werkt dat behoorlijk verslavend!

Mix comfort en sportiviteit

Maar als je voorkeur uitgaat naar ontspannen cruisen, dan kun je altijd nog voor een soepelere instelling kiezen. Waarbij je altijd het gevoel hebt, dat je over voldoende bite onder je rechtervoet beschikt. Het onderstel is geen complexe constructie met adaptieve luchtvering. Het bestaat uit conventionele schroefveren met schokdempers, waarmee een heel harmonische afstemming is bereikt - niet te hard, niet te zacht.

De Smart #5 Brabus biedt zodoende een mooie mix tussen comfort en sportiviteit. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma, wordt de besturing net wat lich-ter of zwaarder. Maar als je denkt dat je in de comfortmodus geen klap in je nek hoeft te verwachten, kom je toch bedrogen uit. Want zelfs wanneer je het stroompedaal in de meest zuinige stand helemaal omlaag trapt, roep je elektrische oerkrachten op.

Onder het pedaal zit een kickdownschakelaar die bij activering geen pk laat liggen. Met een indrukwekkend koppel van maximaal 710 Nm wordt het asfalt nog steviger door alle vier de aangedreven wielen op de proef gesteld, evenals het loopvlak van de banden. Bij 210 km/h roept de elektronica de auto een halt toe.

800 volt

De Smart #5 wordt vanzelfsprekend ook met minder krachtige motoren geleverd, maar ook het minimum van 340 pk is indrukwekkend. In totaal zijn er zes ver-schillende uitvoeringen: drie versies als Single Motor, drie versies als Dual Motor. Behalve de kleur, de uitvoering van het interieur en een trekhaak waaraan 1600 kilo gehangen mag worden, biedt de #5 weinig keuzemogelijkheden. Zelfs basisversie Pro beschikt over een boordsysteem met een spanning van 800 volt.

Dat ondersteunt snelladen met een piekvermogen van 400 kW. De accu is na 18 minuten alweer tot 80 procent gevuld. De garantie die Smart op de batterij geeft - 8 jaar, tot een maximum van 160.000 kilometer - is gangbaar.

Een paar snelle handelingen en je tovert de ruime Smart #5 om tot comfortabel relax- of slaapverblijf. Door het platleggen van de stoelen en achterbank, ont-staat een vrijwel geheel vlak bed, met een lengte van 2,70 m. In China is zelfs een speciaal matras voor de Smart #5 leverbaar, maar of dit ook naar Europa komt is nog maar de vraag.

Ook aan het entertainment is gedacht: via streaming kun je voor het slapengaan eerst nog een film of aflevering van je favoriete serie op het 13-inch OLED-beeldscherm bekijken. In een marktsegment dat wordt overbevolkt door SUV's die hun sportieve beloften niet waar kunnen maken, steekt de Smart #5 zijn kop hoog boven het maaiveld uit.



Conclusie

De Smart #5 Brabus is een oersterke stroom-SUV die daadwerkelijk sportief rijdt. De auto heeft indrukwekkende laadprestaties en dankzij het flexibel in te delen interieur en de rijke entertainment-uitrusting, is de auto méér dan alleen een spierballenauto. Met een vanafprijs van 48.440 euro is de Smart #5 concurrerend geprijsd, voor 63.440 euro heb je aan de razendsnelle Brabus-versie een heerlijk complete gooi-en-smijt-SUV.