Na het verdwijnen van heerlijke auto's als de Renault Clio R.S., de Ford Fiesta ST en de Hyundai i20 N, komt er nu juist een auto bij. En hoe. De elektrische Alpine A290 GTS (op basis van de Renault 5) laat weinig heel van de Volkswagen Polo GTI op benzine.

Eerder kon je lezen over de rijeigenschappen van de Volkswagen Polo GTI en Alpine A290 GTS. Daarin speelde de Polo eigenlijk weinig klaar. Nu gaan we de praktische kant en de prijs belichten. Zowel de Polo als de A290 heeft vier portieren en een grote achterklep, waardoor je best wat gebruiksgemak mag verwachten. De Polo zet de toon: voor- en achterin is er meer dan genoeg ruimte en overal vind je handige opbergvakken. De bagageruimte is behoorlijk groot.

Wie al eens in de Renault 5 heeft gezeten, weet wat-ie kan verwachten in de A290. Voorin zit je best ruim, al beperkt de brede middenconsole de bewegingsvrijheid. Achterin is het maar een krappe bedoening. Staat de bestuurdersstoel in de laagste stand, dan blijft er nauwelijks ruimte over voor de voeten van de achterpassagiers.

Die zullen dus moeten onderhandelen met de mensen voorin: zouden ze alsjeblieft een beetje inschikkelijk willen zijn? Losse spullen kun je sowieso beter thuislaten, want de Alpine heeft nauwelijks opbergmogelijkheden. Zelfs een bekerhouder ontbreekt. De bagageruimte is wél groot genoeg voor dagelijks gebruik.



Alpine moderner dan Volkswagen

Dat de A290 moderner is, zie je aan de uitgebreidere veiligheidsuitrusting en de digitale functies. Dankzij vertrouwde Google-software laat het systeem zich bovendien verrassend eenvoudig bedienen, inclusief slimme laadplanning via Google Maps. Wie op het circuit wil rijden, zal veel plezier beleven aan de uitgebreide telemetrie- en analysefuncties. De Polo moet passen voor dit soort moderne fratsen en heeft nog een klassieke bediening met grote pook en 'echte' handrem. Het touchscreen is niet zo handig geplaatst.

De bouw- en afwerkingskwaliteit van beide auto’s is dik in orde. In de Alpine zien we chique leren bekleding en de carrosserie is bijzonder stijf, de Volkswagen is in alle opzichten Duits en degelijk. Dat in beide modellen op sommige plekken hard plastic wordt toegepast, is in deze prijsklasse geen schande.

Zowaar Frans comfort in Alpine

Alpine beheerst de balans tussen sportief en comfort beter. Het veercomfort van de Polo GTI is wel erg stug. Het onderstel vereffent putdeksels en dwarsrichels nogal onbeholpen. Een iets zachtere afstemming was welkom geweest, zelfs in het meest gerieflijke programma van het adaptieve onderstel. Die comfortfinesses beheersen ze beter bij Alpine, de A290 bewijst dat een sportieve auto niet per se keihard geveerd hoeft te zijn. De A290 stuurt strak en direct, maar filtert oneffenheden aanzienlijk beter en met minder bijgeluiden dan de Polo GTI.



In beide auto's zijn de voorstoelen prima geschikt voor verre afstanden. De Polo-stoelen zijn wat smaller, de zijdelingse steun is in beide auto's goed voor elkaar. Voor lange mensen zijn de kuipstoelen van de Alpine beter geschikt. Wel is de zitpositie voor een sportieve auto relatief hoog en dat is even wennen.

Alpine A290 en VW Polo GTI prijs

Als je kijkt naar de prijzen, moet je misschien even naar adem happen. Kreeg je in 2009 nog een vijfcilinder Ford Focus RS voor net geen 50.000 euro, wat toen al fors was, inmiddels zit je met een B-segment-auto met minder vermogen in dezelfde prijsklasse. Voor een Alpine A290 GTS betaal je 44.800 euro, Volkswagen vraagt voor de Polo GTI zelfs 47.490 euro en met optioneel 18-inch lichtmetaal tik je bijna de 50.000 euro aan.

Ook op andere onderdelen steekt de Alpine de Volkswagen naar de kroon. Zijn onderhoudskosten zijn lager en je betaalt veel minder wegenbelasting, al gaan de tarieven vanaf 1 januari flink omhoog. Alleen de verzekeringspremie van beide modellen ligt ongeveer op hetzelfde niveau. Tot slot valt de Polo GTI in negatieve zin op met een hoge afschrijving van naar schatting bijna 60 procent na vier jaar.

