Deze 3 elektrische auto's kunnen begin 2026 aan de slag als thuisbatterij

Het idee om je elektrische auto te gebruiken als thuisbatterij is niet nieuw, maar het plan is nooit echt van de grond gekomen. Renault is het eerste automerk dat alle hindernissen tackelt en vehicle-to-grid naar Nederland brengt.

Om een elektrische auto als thuisbatterij te kunnen gebruiken, moet hij vehicle-to-grid (V2G) ondersteunen. Maar dan ben je er nog niet. Om je auto in te zetten om de stroomkosten van je huis te verlagen en het overvolle stroomnet te ontlasten, heb je ook een speciale laadpaal en een geschikte energieleverancier nodig.

EV als thuisbatterij? Dit heb je nodig

Renault is het eerste merk dat alle puzzelstukjes compleet heeft en V2G of ‘bidirectioneel opladen’ in de eerste helft van 2026 uitrolt in Nederland. Daar heb je het volgende voor nodig:

Een Renault 4, Renault 5 of een Alpine A290 met een boordlader die geschikt is voor V2G. Dus niet elke elektrische Renault heeft deze techniek aan boord – check bij de dealer of jouw R4, R5 of A290 geschikt is. Een bidirectioneel laadstation dat V2G ondersteunt. Om precies te zijn de Solar Life van We Drive Solar Een specifiek dynamisch energiecontract van een geschikte stroomleverancier. Renault doet zaken met Hegg. Een huis in Nederland met een vaste internetverbinding, een 3-fase aansluiting en een slimme meter. En natuurlijk de mogelijkheid om een laadpaal te plaatsen.

In de komende weken test Renault met een selecte groep early adopters het gebruik van de V2G. De introductie voor het brede publiek staat gepland voor de eerste helft van 2026. In de loop van 2026 gaat Renault ook andere elektrische modellen voorzien van de benodigde boordlader.

Hoe nu verder?

En hoe nu verder? Wachten op een nieuwe website met aanvullende details waar Renault nu mee bezig is. Tot die tijd kun je alvast checken of jouw R4, R5 of A290 de juiste boordlader heeft en welke aansluiting jouw meterkast nu bevat. Mogelijk moet je upgraden naar 3 fase.

