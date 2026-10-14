Deze 3 sportieve EV's laten je lachen, maar er kan er maar één de grootste lolbroek zijn

Tests

In rechte lijn zit de snelheid er bij de Alpine A290, Cupra Raval en Mini Cooper SE zeker in. Maar hoe zit het zodra je afwijkt van die rechte lijn? Verrassing: de auto die het snelste aanvoelt, is het niet ...

Gevoelsmatig is dit het domein van de Mini Cooper SE. Ook al is de elektrische versie een kleine 350 kilo zwaarder dan de Cooper S met benzinemotor, op het testcircuit voelt de auto zich als een vis in het water.

Direct en gevoelig

De kleinste verdraaiing van het stuur is voldoende om de auto direct van richting te laten veranderen. Bij een opeenvolging van bochten blijft de feedback optimaal, zodat je als bestuurder precies aanvoelt hoe de Mini reageert. De levendige achterkant zorgt ervoor dat de auto nog scherper de bocht indraait.

Daarbij profiteert de Mini van zijn uitstekende mechanische grip en goede tractie. Met een afgemeten portie tegenstuur is de achterkant weer snel in het juiste spoor te zetten.

Cupra Raval legt prioriteit bij veiligheid

Vergeleken met de Mini en de Alpine, die allebei een onafhankelijk geveerde multilink-ophanging hebben, beschikt de Cupra over een eenvoudiger en lichtere achterwielophanging met torsieas.

Wanneer je met uitgeschakeld ESP een snelle bocht instuurt en de vermogenskraan plotseling dichtdraait, kun je erop rekenen dat de achterkant een stapje opzijzet.

Toch zet de Raval liever in op veiligheid, want het uitbreken van de achterkant gaat met veel minder drama gepaard dan bij de Mini, en kan eenvoudig worden opgevangen. De Cupra heeft een aangenaam directe besturing, maar de scherpte die de Mini op onze testbaan tentoonspreidt, blijft uit.

En toch is de Mini niet de snelste ...

Je verwacht dan ook dat de Mini zijn rondjes over het testcircuit het snelst aflegt. Mis! De Alpine is bijna twee seconden sneller en ook de Cupra is een heel klein beetje rapper. Ook op de slalom zijn de A290 en de Raval de Cooper SE verrassend genoeg te snel af.

Net als de Mini reageert de Franse hatchback getergd op de input van de besturing, waarbij hij zijn grip lange tijd behoudt. Je moet het stuur echter wel wat verder indraaien om dezelfde bochten te kunnen ronden, en dat resulteert in een minder intiem contactgevoel.

Wanneer je na een bocht weer vol op het stroompedaal trapt, probeert het stuur zich uit je handen te worstelen. Deze aandrijfreacties zijn bij de Mini en de Cupra veel minder of geheel niet aanwezig.

De grip die de Alpine opbouwt lijkt daarentegen nagenoeg eindeloos. Standaard wordt de GT Performance geleverd met Michelin Pilot Sport S5-banden. Wanneer de Mini en de Cupra zich qua grip uiteindelijk gewonnen moeten geven, blijft de Alpine A290 zijn lijn keurig volgen.

En welke staat het eerste weer stil?

Op de remmentest kan er echter maar eentje de beste zijn, en dat is de Cupra. Al zijn de onderlinge verschillen hier niet groot. Met koude remmen staat de Spanjaard vanaf 100 km/h na exact 34 meter stil. De Mini heeft 30 centimeter meer nodig en de Alpine doet daar nog 70 centimeter bij.

Kort door de bocht: voor puur en alleen het rijplezier, kun je met alle drie de auto’s je lol op, al kan er maar eentje de leukste zijn. Jammer dat dat tevens verreweg de duurste is: de Mini kostte in de geteste uitvoering ruim 49.000 euro ...

De volledige test, inclusief alle meetgegevens, kosten en prijzen staat in Auto Review 10/2026.