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Al 70.000 stuks goedkope EV's verkocht - drietal biedt veelgeplaagd merk hoop

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope elektrische modellen verkocht

De Volkswagen-groep heeft het zwaar; tienduizenden ontslagen, 50 procent krimp in het modellenaanbod. Maar de nieuwe betaalbare EV’s bieden hoop. In drie maanden tijd is het drietal al goed voor tienduizenden bestellingen. En dan moet de ID. Cross nog komen.

Volgens het concern zijn er voor de Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq en Cupra Born al meer dan 70.000 orders getekend. Daarmee is de belangstelling ‘aanzienlijk boven verwachting’. Het drietal was nog maar nauwelijks voorgesteld toen de orderboeken al snel volliepen.

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Voor de elektrische Volkswagen ID. Polo zouden ongeveer 25.000 bestellingen zijn geplaatst. De overige 55.000 orders zijn verdeeld over de Skoda Epiq en Cupra Raval.

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Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope elektrische modellen verkocht
Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope elektrische modellen verkocht

ID. Cross moet verkoop verder opstuwen

Dat aantal kan de komende tijd nog flink oplopen. De Volkswagen ID. Cross, het vierde en waarschijnlijk laatste model uit de compacte elektrische familie, is inmiddels eveneens in Europa te bestellen. Omdat compacte crossovers en SUV's nog steeds booming zijn, wordt verwacht dat de ID. Cross het nog beter zal doen dan de ID. Polo. Daarmee wordt de ID. Cross misschien wel het belangrijkste model van het kwartet.

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Onderhuids verschillen de vier modellen minder sterk dan hun uiterlijk doet vermoeden. Ze maken allemaal gebruik van grotendeels dezelfde techniek en hebben voorwielaandrijving.

Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope elektrische modellen verkocht
Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope elektrische modellen verkocht

Twee accu’s en tot 450 kilometer actieradius

De goedkoopste uitvoeringen krijgen een lithium-ijzerfosfaataccu van 32 kWh. Die moet een actieradius van ruim 300 kilometer opleveren.

Daarnaast komt er een grotere NMC-accu met een capaciteit van 52 kWh. Afhankelijk van het model en de uitvoering loopt de officiële WLTP-actieradius daarmee op tot 454 kilometer. Het vermogen varieert van 116 tot 226 pk. Daarmee loopt het aanbod uiteen van een eenvoudige stadsauto tot een hot hatch-achtige EV. 

Later volgt de nieuwe Audi A2. Dat wordt weliswaar de goedkoopste elektrische Audi, maar er zijn tekenen die erop wijzen dat de A2 met een groter accupakket leverbaar wordt dan zijn compacte concernbroeders. 

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Snelladen in minder dan halfuur

De laadsnelheden van de ID. Polo, de Epiq en de Raval zijn voor dit segment redelijk. De kleine LFP-accu kan snelladen met maximaal 90 kW. Opladen van 10 naar 80 procent duurt volgens Volkswagen ongeveer 27 minuten.

De grotere accu haalt een DC-laadvermogen van maximaal 105 kW. Daarmee duurt dezelfde laadbeurt ongeveer 24 minuten. Dat zijn geen records, maar voor compacte elektrische auto’s in deze prijsklasse zijn het bruikbare waarden.

Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope EV's verkocht
Succes voor veelgeplaagd merk: al 70.000 stuks goedkope EV's verkocht

Concurrentie voor Renault 5 en Chinese EV’s

De prijzen van de hatchbacks beginnen bij ongeveer 25.000 euro. Daarmee nemen de nieuwe modellen het onder meer op tegen de populaire Renault 5 E-Tech Electric, de Renault 4, de Kia EV2 en een groeiend aantal betaalbare elektrische auto’s uit China.

Gezien de afmetingen is het drietal behoorlijk ruim. Op de achterbank kunnen ook volwassen passagiers prima zitten en de bagageruimte is zelfs opvallend groot: 441 tot 475 liter (Epiq en ID. Polo). 

Het begin is dus veelbelovend, maar het blijft spannend om te zien of deze Europese modellen ook op langere termijn de Koreaanse en - meestal goedkopere - Chinese concurrentie van het lijf kunnen houden.

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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