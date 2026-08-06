TEST - Zo rijdt de eerste betaalbare EV van de Volkswagen-groep (+ video)

Tests

In de schaduw van de Volkswagen ID. Polo mag de Cupra Raval debuteren als betaalbare EV. Vier jaar lang is er al zoveel over geschreven dat jij misschien denkt dat je alles al weet. Maar is dat wel zo? Lees de review en bekijk onze video.

Al in 2022 werd de Cupra UrbanRebel gepresenteerd, een conceptcar die de voorbode was voor de Raval. Daarna begon voor de liefhebbers het wachten en voor Cupra het teasen. In 2025 zou de auto klaar zijn, werd hoopvol gemeld. De sociale media van het Spaanse merk werden voortdurend gevuld met kleine nieuwtjes. Batterijpakketten, actieradius, prijzen: er werd nog net geen liveblog opgetuigd. Elke snipper aan informatie was een garantie voor media-aandacht. Een compacte, betaalbare elektrische auto van de Volkswagen-groep is nu eenmaal groot nieuws. Alsof Harry Styles of Beyoncé een nieuw album lanceert.

Prijs Cupra Raval (2026)

De prijs werd al meer dan drie jaar geleden bekendgemaakt: rond de 25.000 euro. Ook over het nieuwe MEB+-platform, met voorwielaandrijving en de motor voorin, lag al het nieuws al op straat. Maar 2025 ging voorbij en nog steeds stond er geen kleine Cupra in de showroom. Begin dit jaar reden we pas met een gecamoufleerd model. Vervolgens werd de Raval in april in zijn definitieve gedaante onthuld. Na vier jaar komt alles eindelijk samen: we rijden met de Cupra Raval zoals-ie sinds kort in Nederland en België in de Cupra-showrooms staat.

De Cupra Raval is genoemd naar een wijk in Barcelona. Een gewaagde keuze, want El Raval was jarenlang een probleemwijk, met alle seks en drugs die daarbij komt kijken. Die maken de laatste jaren plaats voor rock ‘n roll; hippe cafés en pop-up stores ontdoen de wijk van zijn smoezeligheid.

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Ook gewoon brave versies

Bij evenementen van Cupra duikt altijd de term ‘Tribe’ op; een zelfverzonnen clubnaam voor mensen die zich aangesproken moeten voelen door het merk: jong, eigenwijs, designbewust en zogenaamd buiten de massa. Voormalig CEO Wayne Griffiths raakte er niet over uitgesproken. Maar hij is vertrokken en heeft zich op de gin geworpen met zijn eigen merk (Gin Wayne). De tribe-verhalen zijn wat verwaterd.

Dat is niet gek, want de Cupra Raval is eigenlijk niet zo ongewoon. Hij deelt alle techniek met de Volkswagen ID. Polo, de brave auto bij uitstek. Gezien het sportieve premium-imago van het merk verwacht je dat de Raval altijd ministens 210 pk krijgt, maar dat is niet het geval. De basisversie heeft gewoon 115 pk, net als bij de ID. Polo. Wel heeft elke Raval een sportonderstel, een bredere spoorbreedte, en een wat directere besturing.

Ook het uiterlijk is typisch Cupra en dus uitgesproken, met scherpe vouwen, hoeken en lijnen en licht agressief ogende lichtunits. Aan de achterkant zien we een dakspoiler in twee delen, een obligate lichtbalk die doorloopt over de hele breedte en een diffusor. De portiergrepen zijn verzonken, iets waar we geen fan van zijn. Het nuchtere Skoda koos bij stalgenoot Epiq voor gewone deurgrepen.

ESC Off en launch control

Binnenin heeft de Raval een herkenbaar Cupra-sausje gekregen; alles ziet er net wat spannender uit dan in de ID. Polo. Uiteraard ontbreken bij de sportievere versies de typische koperkleurige accenten niet. Het grote scherm in het midden met eronder de bediening van de klimaatbeheersing kennen we van vele anderen modellen van de Volkswagen-groep. Opmerkelijk is dat de Raval geen echte knoppen heeft, terwijl de ID. Polo die wel krijgt.

Voor ons heeft Cupra de dikste Raval (VZ Rebel) klaarstaan, voorzien van 19-inch lichtmetaal, brede 235 mm-banden en een matgroene kleur. Verder heeft-ie een adaptief onderstel (DCC), een sperdifferentieel én een slipdifferentieel. Als sportieve rijders nog steeds niet overtuigd zijn, gooit Cupra spannende features als launch control (alleen op VZ Rebel) en een ESC Off-knop in de strijd. Voor dit sportieve bommetje betaal je 37.990 euro. We vragen ons af hoe 'dik' de Raval er nog uitziet in een bravere kleur, zonder overdadig spoiler- en koperwerk en op 17-inch wielen. Een bijzonder batterijpakket (Cell2Pack) heeft-ie wel, zoals je eerder in deze uitgave al las.

Nepgeluiden

Met al die hitsige eigenschappen in gedachten, verwachten we in een spijkerhard geveerde auto te stappen, maar dat valt mee. Raval-kopers hebben waarschijnlijk gewoon een partner en een gezin en staan meer in de file dan op een racebaan. De VZ Rebel weet in zijn brave rijprogramma’s (Comfort en Range) oneffenheden verrassend soepel glad te strijken; zelfs de sportiefste Raval toont genade voor zijn passagiers.

Het finest hour van de VZ breekt aan zodra je een bochtige landweg opdraait. Na de stevige duw in je rug bij accelereren vanuit lage snelheden, overtuigt de Raval VZ met zijn tractie. Als je op binnenwegen het tempo erin houdt, kom je nauwelijks in de buurt van de gripgrens van deze kleine elektrische Cupra. Daar onderscheidt de Raval zich van brave voorwielaandrijvers; die krijgen eerder last van onderstuur. Maar de Raval VZ blijft onverstoorbaar doorrijden. Ook de communicatieve besturing is koren op de molen van de sportieve bestuurder.

Voordeel voorwielaandrijving

De scherpste Cupra-stand, met extreem felle reacties op bewegingen van je rechtervoet, is niet fijn voor de bijrijder en ook niet voor de bestuurder die zwaar getafeld heeft. Liever kiezen we voor het iets mildere Performance-programma. Of je de kunstmatige motorsound kunt waarderen, is een kwestie van smaak. De Cupra-componisten hebben geen benzinegeluid nagebootst, het is eerder alsof je in een voertuig uit Star Wars zit. Je kunt het geluid ook uitzetten en in de programma’s Comfort en Range hoor je sowieso niets.

Nog aangenamer zijn we verrast door de praktische pluspunten van de Raval. Het MEB+-platform met voorwielaandrijving levert een belangrijk voordeel op: op de achteras hoef je geen motor kwijt, waardoor de bagageruimte riant is. In de Raval past 441 liter. Dat is meer dan de Volkswagen Golf, en zelfs de Audi A5 Avant PHEV moet passen. Een frunk heeft de Raval niet. De kuipstoelen voorin zitten uitstekend en zelfs de ruimte op de achterbank valt mee, daar kun je als volwassene van 1,80 meter best een uurtje zitten zonder budgetvlucht-trauma’s op te lopen.

Raval is goedkoper dan Seat Ibiza

De Raval is niet alleen een alternatief voor de ID. Polo, maar ook voor de Seat Ibiza. Want z'n 7 centimeter grotere hoogte buiten beschouwing latend, heeft-ie bijna exact hetzelfde formaat als de Seat. En dan is-ie ook nog eens 4000 euro goedkoper dan de Ibiza met hetzelfde vermogen van 115 pk. Die kost 29.990 euro, terwijl de prijslijst van de Raval start bij 25.990 euro (Essential).

Deze instapper is 1000 euro duurder dan de Volkswagen ID. Polo, maar wel meteen rijk uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetaal, een 12,9-inch infotainmentscherm, adaptieve cruisecontrol, sportstoelen, automatische klimaatregeling en een sportonderstel. Langzaam lopen de prijzen op, tot we bij de VZ Rebel van 37.990 euro uitkomen.

De First Editions (210 pk) van de Raval staan sinds juni in de Nederlandse showrooms, op de overige uitvoeringen moeten we nog wachten tot de herfst.

Conclusie

VZ Rebel dekt de naam niet helemaal, want écht rebels is het topmodel van de Cupra Raval niet. Maar de eerste betaalbare EV van de Volkswagen-groep op het nieuwe MEB+-platform slaagt glansrijk voor zijn vuurdoop met puike prestaties en sportieve rijeigenschappen. Comfort wordt niet uit het oog verloren, de ruimte is oké en de bagageruimte zelfs riant.