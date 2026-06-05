Volkswagen ID. Polo goedkoper dan Cupra Raval, maar mist precies de leuke dingen

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De Volkswagen ID. Polo is 1000 euro goedkoper dan de Cupra Raval. Maar wat krijg je voor dat geld en wat vooral niet? Het lijkt erop dat de boekhouders van Volkswagen in een strenge bui waren.

Automerken zijn niet gek: op persfoto’s zie je altijd de dikste uitvoering van een model, die riant in z’n spullen zit. Met al die opties lijkt een kleine auto ineens reuze spannend. Maar kijk je naar de prijs, dan schrik je even. Zo kost de VZ Rebel-uitvoering van de Cupra Raval, die je op de foto’s bij dit artikel ziet, liefst 37.990 euro.

Ook Volkswagen past dit trucje toe, de ID. Polo Style op de foto’s heeft een prijs van 34.990 euro.

Wat krijg je als je niet de duurste versie, maar de basisuitvoering koopt? En wat is dan de voordeligste keuze? Technisch zijn de ID. Polo en de Raval hetzelfde, dus het vermogen van 116 pk en de actieradius van 300 kilometer maken het verschil niet. Daarom kijken we hoe goed de simpelste uitvoeringen van de ID. Polo en Raval in hun spullen zitten.

Uitrusting Volkswagen ID. Polo (prijs: 24.990 euro)

Volkswagen maakt zijn belofte van maart 2023 waar: de prijs van de ID. Polo komt niet boven de 25.000 euro uit. Maar dat bedrag leek wel een heilig doel: wat kan geschrapt worden om tot zo'n aantrekkelijke prijs te komen? Voor bijna alle leuke spullen betaal je extra op basisversie Trend, of moet je zelfs uitwijken naar een duurder model.

Eigenlijk komen we maar op twee features uit waar we blij van worden. Nou ja, anderhalf, want we houden niet van snoertjes.

Telefoonkoppeling (met snoertje)

Airconditioning

Maar hiervoor betaal je extra:

Lichtmetalen wielen

Adaptieve cruisecontrol

Achteruitrijcamera

Draadloze telefoonkoppeling en oplader telefoon

Parkeersensoren voor

Voor een Volkswagen ID. Polo die wél deze vijf features heeft, betaal je 30.990 euro (Volkswagen ID. Polo Style). Mooi meegenomen: de elektromotor levert dan 135 pk in plaats van 116 pk.

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Uitrusting Cupra Raval (prijs: 25.990 euro)

Voor 1000 euro meer biedt het basismodel van de Cupra Raval (Essential) een rijkere standaarduitrusting. Geen schaamdeksels, maar lichtmetaal. En niet de huis-tuin-en-keuken cruise control, maar eentje die automatisch remt en optrekt. En dan komt Cupra de sportieve rijder ook nog tegemoet door onder elke Raval voor niets een sportonderstel te schroeven.

Dit krijg je op de basisversie:

Telefoonkoppeling met snoertje

Airconditioning

Lichtmetalen wielen

Adaptieve cruisecontrol

Maar hiervoor betaal je extra:

Achteruitrijcamera

Draadloze telefoonkoppeling en oplader telefoon

Parkeersensoren voor

Ook bij de Raval keken we welke versie dit allemaal wel heeft. Dan kom je uit bij de Business (135 pk). De prijs is 29.990 euro. Daarmee is de Raval die wij zouden kiezen exact 1000 euro goedkoper dan de ID. Polo.

Bij zowel Volkswagen als Cupra krijg je in de versie die je wilt ook stoel- en stuurverwarming, en de bestuurder en bijrijder hebben hun eigen klimaatbeheersing. De ID. Polo heeft echter iets waarnaar je in de Cupra kunt fluiten en wat je zomaar over de streep kan trekken: fysieke knoppen.