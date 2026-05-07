Volkswagen ID. Polo in Nederland véél goedkoper dan in Duitsland en België

Deze week maakte Volkswagen de prijzen van de Volkswagen ID. Polo bekend. Nederlanders mogen in hun handjes knijpen, want wij betalen véél minder dan consumenten in Duitsland, België en Frankrijk.

De onderstaande tabel met bedragen uit verschillende buurlanden spreekt boekdelen. Volkswagen lanceert de ID. Polo voor dezelfde basisprijs van 25 mille in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, maar hanteert zeer uiteenlopende prijzen voor de uitvoeringen met de grote batterij van 52 kWh.

Aangezien de ID. Polo met de kleine batterij van 37 kWh later op de markt komt, is niet het verwonderlijk dat de prijzen voor die versies in veel landen nog niet bekend zijn. Alleen de Nederlandse importeur durft prijskaartjes aan deze betaalbare uitvoeringen te hangen. Logisch, want Hollanders zijn van de centen.

Enorme prijsverschillen met Duitsland, België en Frankrijk

De schokkende prijsverschillen betreft dus de Life- en Style-uitvoeringen met de grote batterij van 52 kWh. Plus de luxere First Editions van deze uitvoeringen. Welke je ook kiest, als Nederlander ben je altijd 1805 tot 5955 euro goedkoper uit dan een ID. Polo-koper in Duitsland.

Het prijsverschil met België lijkt op het eerste gezicht nog groter (8150 euro in het geval van de Style First Edition), máár daar gaat nog vele duizenden euro’s aan kortingen vanaf. Alleen Belgen die in aanmerking komen voor álle mazzeltjes, zijn pak ‘m beet 1000 euro goedkoper uit dan Nederlanders.

In Frankrijk is er nog steeds een bonus écologique voor nieuwe EV’s, maar de hoogte hangt af van je inkomen en van de auto. De focus ligt op betaalbare EV’s die in Europa gebouwd worden, dus de ID. Polo-koper zou daar maximaal van moeten profiteren. De adviesprijzen van Volkswagen zijn hoog en er is een subsidie van circa 4000 euro nodig om ze op Nederlands niveau te krijgen.