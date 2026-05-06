Dit kost de Volkswagen ID. Polo die jij wilt

Dat de Volkswagen ID. Polo minimaal 24.990 euro kost, wisten we al. Maar nu zijn alle prijzen bekend. Wij hebben voor je uitgezocht wat de prijs is van de versie die je wilt.

Eerder schreven we over de Duitse prijzen van de Volkswagen ID. Polo. Wilde je een ander model dan de instapper van 24.995 euro, dan moest je meteen 33.795 euro betalen; bijna 9000 euro meer dus.

Een smak geld, maar dan krijgt de Duitse autokoper wel een rijker uitgeruste auto met grotere batterij (52 kWh in plaats van 37 kWh) en een veel krachtiger elektromotor (211 pk in plaats van 116 pk). Tussen de versies van 24.995 euro en 33.795 euro komen nog veel meer modellen. Alleen hadden de Duitsers die prijzen nog niet vrijgegeven.

Goedkoopste ID. Polo van Nederland

De Nederlandse Volkswagen-importeur is zo slim om dat wél te doen. En dus is het prijsverschil tussen de uitvoeringen hier veel minder groot.

De basisversie Trend met 116 pk kost 24.990 euro. Een trapje hoger staat de ID. Polo Life, waarvoor je 26.990 betaalt. De elektromotor levert nog altijd 116 pk, maar de uitrusting wordt uitgebreid met adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en spraakbediening. Maar je zit nog wel steeds met die lullige stalen wielen. Ben je bereid 1000 euro extra te betalen, dan voert Volkswagen het motorvermogen op naar 136 pk.

Deze ID. Polo wil je en dit kost-ie

Maar verdorie, wij willen lichtmetaal. Dat vinden we pas bij de ID. Polo Style. Die kost weer 3000 euro meer en staat voor 30.990 euro in de prijslijst (37 kWh). Dit is een begeerlijke versie, want naast lichtmetalen wielen (17 inch) krijg je ook stuur- en stoelverwarming en LED matrix-koplampen.

Hecht je meer waarde aan een grote actieradius, dan moet je nog 1000 euro meer neertellen. Voor 31.990 euro krijg je het batterijpakket van 52 kWh (actieradius: 454 kilometer), maar word je met het uitrustingsniveau een stapje teruggezet naar de Life-uitvoering. Wil je warme billen én een grote batterij (en dat wil je toch?), dan stuurt Volkswagen je een tikkie van 34.990 euro (ID. Polo Style 52 kWh).

Snelle beslissers zijn slim en tekenen in voor een van de twee First Editions. Het zijn de ID. Polo Life First Edition (211 pk, 52 kWh, 32.490 euro) en de ID. Polo Style First Edition (211 pk, 52 kWh, 35.990 euro). Het prijsvoordeel voor deze rijk uitgeruste modellen loopt volgens Volkswagen op tot 2700 (Life First Edition) of 4500 euro (Style First Edition).

Fun fact: de Volkswagen ID. Polo (Style First Edition, 52 kW) met echt álle opties (andere kleur, 19-inch lichtmetaal, mooi beige interieur) kost 37.170 euro.

Tweede fun fact: de prijzen zijn in Nederland wat lager dan in Duitsland.

Alle prijzen Volkswagen ID. Polo (2026)