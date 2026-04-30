Als Duitse prijzen Volkswagen ID. Polo voorbode zijn voor Nederland, zet je dan maar schrap

Nieuws

De basisprijs van de Volkswagen ID. Polo is 24.990 euro en dat is best goedkoop. Maar als de Duitse prijzen een voorbode zijn voor wat ons hier te wachten staat, zet je dan maar schrap.

Toen in maart 2023 het doek werd getrokken van de conceptcar ID.2All, beloofde Volkswagen dat zijn kleine EV 25.000 euro zou kosten. En de Duitsers hielden zich keurig aan hun woord. De Volkswagen ID. Polo Trend kost exact 24.990 euro.

Dan moet je wel wat water bij de wijn doen, in de vorm van een kleine batterij (37 kWh), een niet al te grote actieradius (329 km), een beperkt vermogen (116 pk) en een vrij karige standaarduitrusting.

Prijzen ID. Polo in Nederland en Duitsland

De prijzen van de andere versies zijn in Nederland nog niet bekend; die verwachten we horen tijdens de verkoopstart op 6 mei.

Maar in Duitsland weten we al wel wat de ID. Polo met grotere batterij (52 kWh, actieradius 454 km) gaat kosten. Omdat de prijs van de goedkoopste ID. Polo in Duitsland vrijwel hetzelfde is als in Nederland – de basisversie kost daar 5 euro meer dan bij ons – durven we te voorspellen dat-ie hier ongeveer even duur wordt.

Duitse prijzen Life en Style met 52 kWh (schrik niet)

Zet je maar schrap. We negeren de First Editions even omdat we niet weten of die ook naar Nederland komen, en concentreren ons op de gangbare uitvoeringen: Life en Style. Is een Duitse autokoper wel te porren voor een ID. Polo Life (52 kWh), dan moet hij ineens 33.795 euro; bijna 9000 euro meer dan de basisversie.

En dan moet Heinrich of Wolfgang genoegen nemen met stalen 17-inch wielen. Wel krijgt-ie ook een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol en keyless entry.

Voor nog eens 3000 euro méér bieden de Duitse Volkswagen-dealers de ID. Polo Style aan (36.995 euro). Daarmee wordt de ID. Polo zelfs 5 euro duurder dan de goedkoopste Tesla Model 3 (283 pk, actieradius 534 kilometer). Misschien dat de ID. Polo Style-koper zich kan troosten dat hij niets hoeft bij te betalen voor dual zone klimaatbeheersing, standverwarming, lichtmetalen wielen en bidirectioneel laden.

Volkswagen ID. Polo 37 kWh Life prijs

Moet je met koel washandje op je voorhoofd bijkomen van deze gepeperde prijzen, dan eindigen we met een kleine geruststelling. Bij de Duitse prijzen van de ID. Polo gaat het allemaal om de versies met het allergrootste batterijpakket én het meeste vermogen (211 pk).

De ID. Polo wordt in Nederland ook leverbaar met kleine batterij (37 kWh) en een Life- of Style-uitvoering. Bovendien komt tussen de versies met 116 pk en 211 pk nog een ‘tussenmodel’ dat 136 pk levert. We verwachten dat er dus voldoende aanbod zal zijn onder de 30.000 euro. Maar écht een koopje is de Volkswagen ID. Polo beslist niet.